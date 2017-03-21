Татарстанские экологи ищут несанкционированные свалки с помощью вертолетов

18 Апрель 2017 | Год экологии

Сегодня инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана совершили вертолетный облет Казани с целью найти несанкционированные свалки. Облет проводился в рамках санитарно-экологического двухмесячника, проходящего в республике с 1 апреля по 31 мая.

Сегодняшнее мероприятие дало результат: было обнаружено примерно с десяток мест неубранного мусора на территориях промпредприятий и стройплощадок. Кроме того, испекторы стали свидетелями экологического преступления – сброса отходов с грузовика «МАН» в поселке Отары.

Водитель грузовика попытался скрыться с места преступления, но ему преградил путь приземлившийся вертолет. Замминистра экологии РТ Фаяз Шакиров, совершавший облет, дождался прибытия инспекторов, передал нарушителя в их руки и отправился с воздушной инспекцией в Нижнекамск, Набережные Челны, Заинск.

Вертолетные облеты совершаются инспекторами Минэкологии еженедельно, а в дни двухмесячника – дважды в неделю. И ни один не обходится без «улова». Места несанкционированных свалок инспекторы фиксируют на планшет, затем собранный материал обрабатывается, ответственных за свалки находят и выписывают им предписания об устранении и штрафы. Час полета на вертолете обходится республиканской казне в 40 тысяч рублей, но эти расходы окупаются собранными штрафами. Ежегодно в республике фиксируется порядка двух тысяч незаконных свалок.

Татар-информ