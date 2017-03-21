Айрат Хайруллин проведет онлайн-приём граждан

18 Апрель 2017 | новости

В понедельник, 24 апреля в 11:00 онлайн-прием проведет депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам, руководитель Экспертно-консультативного совета фракции по совершенствованию законодательства в сфере АПК и социального развития села Айрат Хайруллин.

Пообщаться с Айратом Назиповичем сможет любой житель Татарстана – для этого надо направить свой вопрос, заполнив форму на сайте регионального отделения «Единой России» до 24 апреля. Вопросы также можно будет задать в онлайн-режиме.

Онлайн-трансляция приема будет вестись 24 апреля, начиная с 11:00 на портале «Вверх» (vverh-tatarstan.ru) и сайте регионального отделения «Единой России» (tatarstan.er.ru).