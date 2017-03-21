Айрат Хайруллин проведет онлайн-приём граждан

18 Апрель 2017 | новости Печать

Айрат Хайруллин проведет онлайн-приём граждан

Татарстанский региональный исполком «Единой России» продолжает серию онлайн-приемов с депутатами Государственной Думы РФ.

В понедельник,  24 апреля в 11:00 онлайн-прием проведет депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам, руководитель Экспертно-консультативного совета фракции по совершенствованию законодательства в сфере АПК и социального развития села  Айрат Хайруллин.

Пообщаться с Айратом Назиповичем сможет любой житель Татарстана – для этого надо направить свой вопрос, заполнив форму на сайте регионального отделения «Единой России» до 24 апреля. Вопросы также можно будет задать в  онлайн-режиме.

Онлайн-трансляция приема будет вестись 24 апреля, начиная с 11:00 на портале «Вверх» (vverh-tatarstan.ru) и сайте регионального отделения «Единой России» (tatarstan.er.ru).


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