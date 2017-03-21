23 апреля в Ледовом дворце «Олимп» состоится турнир по хоккею среди ветеранских команд. В турнире принимут участие команды из Арска, Шуней, Кукмора, Мамадыша, Красных Полян, Богатызх Сабов. Начало в 09.00.
В Кукморе состоится турнир по хоккею среди ветеранских команд
18 Апрель 2017 | новости Печать
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В Республике
Предприниматели Казани арендовали на льготных условиях 46 муниципальных помещений
На 11 площадках арендаторы уже работают, еще на 16 сейчас ведется ремонт.
15:00 18.04.2017
На 11 площадках арендаторы уже работают, еще на 16 сейчас ведется ремонт.
15:00 18.04.2017
Полиция Татарстана изъяла из бутлеггерской сети 46 тонн алкогольного фальсификата
В республике пресечена деятельность крупной сети производства суррогатного алкоголя.
14:43 18.04.2017
В республике пресечена деятельность крупной сети производства суррогатного алкоголя.
14:43 18.04.2017
Глава МЧС РФ: Спасибо руководству Казаньоргсинтез за плодотворную работу
Делегация во главе с федеральным министром посетила пожарно-спасательную часть № 43, которая охраняет Казаньоргсинтез.
14:19 18.04.2017
Делегация во главе с федеральным министром посетила пожарно-спасательную часть № 43, которая охраняет Казаньоргсинтез.
14:19 18.04.2017
Тукаевская неделя началась в татарском ТЮЗе
В течение недели «кариевцы» покажут три спектакля на тему творчества Габдуллы Тукая.
14:05 18.04.2017
В течение недели «кариевцы» покажут три спектакля на тему творчества Габдуллы Тукая.
14:05 18.04.2017
Жительницу Татарстана осудили за неуплату алиментов сыну
Общая сумма задолженности составила 163 тысячи рублей.
14:01 18.04.2017
Общая сумма задолженности составила 163 тысячи рублей.
14:01 18.04.2017
В Буинском районе 19-летний парень задержан по подозрению в убийстве прабабушки
По версии следствия, смерть наступила в результате травмы головы, нанесенной предположительно топором.
13:58 18.04.2017
По версии следствия, смерть наступила в результате травмы головы, нанесенной предположительно топором.
13:58 18.04.2017
Самолет с казанскими туристами вылетел из Анталии
Борт должен прибыть в столицу Татарстана сегодня в 16.15.
13:44 18.04.2017
Борт должен прибыть в столицу Татарстана сегодня в 16.15.
13:44 18.04.2017
В Казани проходит международный конкурс чтецов имени Г. Тукая
Конкурс посвящен 110-летию татарского театра и проводится под девизом: «Театр чист и величав!»
13:41 18.04.2017
Конкурс посвящен 110-летию татарского театра и проводится под девизом: «Театр чист и величав!»
13:41 18.04.2017
Российская премьера кинодрамы с Катрин Денев состоится в Казани
В кинотеатре «Мир» в ближайший уикенд стартуют Дни франкофонного кино.
13:31 18.04.2017
В кинотеатре «Мир» в ближайший уикенд стартуют Дни франкофонного кино.
13:31 18.04.2017
POZIS выступил площадкой для базовой кафедры КНИТУ-КАИ
Лучшие выпускники кафедры могут быть трудоустроены на POZIS.
13:26 18.04.2017
Лучшие выпускники кафедры могут быть трудоустроены на POZIS.
13:26 18.04.2017
В Казани школьники соревнуются в автомногоборье
В соревнованиях участвуют более 50 человек из разных районов Татарстана.
13:04 18.04.2017
В соревнованиях участвуют более 50 человек из разных районов Татарстана.
13:04 18.04.2017
«Страна поющего соловья» подвела итоги 20-го сезона
Стали известны обладатели Гран-при, именных стипендий «Рухията» и гранта фонда Спивакова.
13:00 18.04.2017
Стали известны обладатели Гран-при, именных стипендий «Рухията» и гранта фонда Спивакова.
13:00 18.04.2017
Рейс самолета из Анталии с казанскими туристами задержан из-за технических неполадок
Самолет должен был вылететь из Анталии в 6.40 утра.
12:55 18.04.2017
Самолет должен был вылететь из Анталии в 6.40 утра.
12:55 18.04.2017
В Татарстане стартовали всероссийские проверочные работы
Четвероклассники написали диктант по русскому языку.
12:54 18.04.2017
Четвероклассники написали диктант по русскому языку.
12:54 18.04.2017
Петербуржский таксист арестован за вербовку в ряды террористов
Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».
12:19 18.04.2017
Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».
12:19 18.04.2017
Пучков: Каждую секунду до Кубка конфедераций надо использовать для устранения мелких недочетов
17 мая на стадионе «Казань-Арена» пройдет контрольное тестирование перед Кубком конфедераций.
12:15 18.04.2017
17 мая на стадионе «Казань-Арена» пройдет контрольное тестирование перед Кубком конфедераций.
12:15 18.04.2017
Призовой фонд Казанского марафона составит 1,5 млн рублей
Призовой фонд будет распределен между участниками, показавшими на дистанции наилучшие результаты.
12:06 18.04.2017
Призовой фонд будет распределен между участниками, показавшими на дистанции наилучшие результаты.
12:06 18.04.2017
Стоимость проведения Казанского марафона в 2017 году составит 25 млн рублей
Еще 15 млн рублей будет потрачено на организацию ряда марафонских и полумарафонских забегов по всей территории Татарстана.
11:57 18.04.2017
Еще 15 млн рублей будет потрачено на организацию ряда марафонских и полумарафонских забегов по всей территории Татарстана.
11:57 18.04.2017
Министр культуры РТ поздравил татарстанцев с днем памятников
Обращение Айрата Сибагатуллина опубликовано на официальном сайте ведомства.
11:45 18.04.2017
Обращение Айрата Сибагатуллина опубликовано на официальном сайте ведомства.
11:45 18.04.2017
В Казани обман по телефону – самый популярный вид мошенничества
За апрель в полицию Казани поступило порядка 150 заявлений о телефонном мошенничестве.
11:41 18.04.2017
За апрель в полицию Казани поступило порядка 150 заявлений о телефонном мошенничестве.
11:41 18.04.2017
Реконструкция Чеховского рынка откладывается
По предложению представителей ООО «Торговый Центр Чеховский» в Казани прошли публичные слушания.
11:35 18.04.2017
По предложению представителей ООО «Торговый Центр Чеховский» в Казани прошли публичные слушания.
11:35 18.04.2017
При столкновении грузовика и автобуса в Коми пострадали 40 человек
В результате аварии водитель автобуса погиб, 20 человек, в том числе двое детей, госпитализированы.
11:11 18.04.2017
В результате аварии водитель автобуса погиб, 20 человек, в том числе двое детей, госпитализированы.
11:11 18.04.2017
В Казани глава МЧС Владимир Пучков провел смотр сил и техники
Министра у «Казань-Арены» встретили Премьер-министр РТ Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.
11:01 18.04.2017
Министра у «Казань-Арены» встретили Премьер-министр РТ Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.
11:01 18.04.2017
Президент РТ обсудил с гендиректором «Вертолетов России» вопросы дальнейшего взаимодействия
На встрече обсуждалась деятельность Казанского вертолетного завода, входящего в холдинг «Вертолеты России».
11:00 18.04.2017
На встрече обсуждалась деятельность Казанского вертолетного завода, входящего в холдинг «Вертолеты России».
11:00 18.04.2017
Глава МЧС Владимир Пучков прибыл в Казань
Глава МЧС России примет участие в работе комиссии по вопросу готовности сил и средств к Кубку конфедераций.
10:44 18.04.2017
Глава МЧС России примет участие в работе комиссии по вопросу готовности сил и средств к Кубку конфедераций.
10:44 18.04.2017
Адель Вафин: Палки для скандинавской ходьбы лучше, чем костыли
По словам главы Минздрава РТ, скандинавская ходьба является наиболее полезным видом спорта для профилактики травматизма.
10:34 18.04.2017
По словам главы Минздрава РТ, скандинавская ходьба является наиболее полезным видом спорта для профилактики травматизма.
10:34 18.04.2017
В Татарстане на оказание медпомощи и оплату больничных тратится 2,5 млрд рублей ежегодно
Указом Президента РТ 2017-й в Татарстане объявлен Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
10:31 18.04.2017
Указом Президента РТ 2017-й в Татарстане объявлен Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
10:31 18.04.2017
Светлана Немоляева отмечает 80-летний юбилей
Зрителям запомнились созданные артисткой образы Оли Рыжовой в фильме «Служебный роман», жены Гуськова в «Гараже» и Аглаи в «Небесах обетованных».
10:23 18.04.2017
Зрителям запомнились созданные артисткой образы Оли Рыжовой в фильме «Служебный роман», жены Гуськова в «Гараже» и Аглаи в «Небесах обетованных».
10:23 18.04.2017
Более 2 тысяч разовых доз обнаружены у казанского наркоторговца
Из квартиры задержанного полицейские изъяли порядка 436 граммов наркотического средства.
10:19 18.04.2017
Из квартиры задержанного полицейские изъяли порядка 436 граммов наркотического средства.
10:19 18.04.2017