В Кукморе состоится турнир по хоккею среди ветеранских команд

В Республике

Предприниматели Казани арендовали на льготных условиях 46 муниципальных помещений

На 11 площадках арендаторы уже работают, еще на 16 сейчас ведется ремонт.

15:00 18.04.2017 На 11 площадках арендаторы уже работают, еще на 16 сейчас ведется ремонт.

Полиция Татарстана изъяла из бутлеггерской сети 46 тонн алкогольного фальсификата

В республике пресечена деятельность крупной сети производства суррогатного алкоголя.

14:43 18.04.2017 В республике пресечена деятельность крупной сети производства суррогатного алкоголя.

Глава МЧС РФ: Спасибо руководству Казаньоргсинтез за плодотворную работу

Делегация во главе с федеральным министром посетила пожарно-спасательную часть № 43, которая охраняет Казаньоргсинтез.

14:19 18.04.2017 Делегация во главе с федеральным министром посетила пожарно-спасательную часть № 43, которая охраняет Казаньоргсинтез.

Тукаевская неделя началась в татарском ТЮЗе

В течение недели «кариевцы» покажут три спектакля на тему творчества Габдуллы Тукая.

14:05 18.04.2017 В течение недели «кариевцы» покажут три спектакля на тему творчества Габдуллы Тукая.

Жительницу Татарстана осудили за неуплату алиментов сыну

Общая сумма задолженности составила 163 тысячи рублей.

14:01 18.04.2017 Общая сумма задолженности составила 163 тысячи рублей.

В Буинском районе 19-летний парень задержан по подозрению в убийстве прабабушки

По версии следствия, смерть наступила в результате травмы головы, нанесенной предположительно топором.

13:58 18.04.2017 По версии следствия, смерть наступила в результате травмы головы, нанесенной предположительно топором.

Самолет с казанскими туристами вылетел из Анталии

Борт должен прибыть в столицу Татарстана сегодня в 16.15.

13:44 18.04.2017 Борт должен прибыть в столицу Татарстана сегодня в 16.15.

В Казани проходит международный конкурс чтецов имени Г. Тукая

Конкурс посвящен 110-летию татарского театра и проводится под девизом: «Театр чист и величав!»

13:41 18.04.2017 Конкурс посвящен 110-летию татарского театра и проводится под девизом: «Театр чист и величав!»

Российская премьера кинодрамы с Катрин Денев состоится в Казани

В кинотеатре «Мир» в ближайший уикенд стартуют Дни франкофонного кино.

13:31 18.04.2017 В кинотеатре «Мир» в ближайший уикенд стартуют Дни франкофонного кино.

POZIS выступил площадкой для базовой кафедры КНИТУ-КАИ

Лучшие выпускники кафедры могут быть трудоустроены на POZIS.

13:26 18.04.2017 Лучшие выпускники кафедры могут быть трудоустроены на POZIS.

В Казани школьники соревнуются в автомногоборье

В соревнованиях участвуют более 50 человек из разных районов Татарстана.

13:04 18.04.2017 В соревнованиях участвуют более 50 человек из разных районов Татарстана.

«Страна поющего соловья» подвела итоги 20-го сезона

Стали известны обладатели Гран-при, именных стипендий «Рухията» и гранта фонда Спивакова.

13:00 18.04.2017 Стали известны обладатели Гран-при, именных стипендий «Рухията» и гранта фонда Спивакова.

Рейс самолета из Анталии с казанскими туристами задержан из-за технических неполадок

Самолет должен был вылететь из Анталии в 6.40 утра.

12:55 18.04.2017 Самолет должен был вылететь из Анталии в 6.40 утра.

В Татарстане стартовали всероссийские проверочные работы

Четвероклассники написали диктант по русскому языку.

12:54 18.04.2017 Четвероклассники написали диктант по русскому языку.

Петербуржский таксист арестован за вербовку в ряды террористов

Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

12:19 18.04.2017 Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Пучков: Каждую секунду до Кубка конфедераций надо использовать для устранения мелких недочетов

17 мая на стадионе «Казань-Арена» пройдет контрольное тестирование перед Кубком конфедераций.

12:15 18.04.2017 17 мая на стадионе «Казань-Арена» пройдет контрольное тестирование перед Кубком конфедераций.

Призовой фонд Казанского марафона составит 1,5 млн рублей

Призовой фонд будет распределен между участниками, показавшими на дистанции наилучшие результаты.

12:06 18.04.2017 Призовой фонд будет распределен между участниками, показавшими на дистанции наилучшие результаты.

Стоимость проведения Казанского марафона в 2017 году составит 25 млн рублей

Еще 15 млн рублей будет потрачено на организацию ряда марафонских и полумарафонских забегов по всей территории Татарстана.

11:57 18.04.2017 Еще 15 млн рублей будет потрачено на организацию ряда марафонских и полумарафонских забегов по всей территории Татарстана.

Министр культуры РТ поздравил татарстанцев с днем памятников

Обращение Айрата Сибагатуллина опубликовано на официальном сайте ведомства.

11:45 18.04.2017 Обращение Айрата Сибагатуллина опубликовано на официальном сайте ведомства.

В Казани обман по телефону – самый популярный вид мошенничества

За апрель в полицию Казани поступило порядка 150 заявлений о телефонном мошенничестве.

11:41 18.04.2017 За апрель в полицию Казани поступило порядка 150 заявлений о телефонном мошенничестве.

Реконструкция Чеховского рынка откладывается

По предложению представителей ООО «Торговый Центр Чеховский» в Казани прошли публичные слушания.

11:35 18.04.2017 По предложению представителей ООО «Торговый Центр Чеховский» в Казани прошли публичные слушания.

При столкновении грузовика и автобуса в Коми пострадали 40 человек

В результате аварии водитель автобуса погиб, 20 человек, в том числе двое детей, госпитализированы.

11:11 18.04.2017 В результате аварии водитель автобуса погиб, 20 человек, в том числе двое детей, госпитализированы.

В Казани глава МЧС Владимир Пучков провел смотр сил и техники

Министра у «Казань-Арены» встретили Премьер-министр РТ Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.

11:01 18.04.2017 Министра у «Казань-Арены» встретили Премьер-министр РТ Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.

Президент РТ обсудил с гендиректором «Вертолетов России» вопросы дальнейшего взаимодействия

На встрече обсуждалась деятельность Казанского вертолетного завода, входящего в холдинг «Вертолеты России».

11:00 18.04.2017 На встрече обсуждалась деятельность Казанского вертолетного завода, входящего в холдинг «Вертолеты России».

Глава МЧС Владимир Пучков прибыл в Казань

Глава МЧС России примет участие в работе комиссии по вопросу готовности сил и средств к Кубку конфедераций.

10:44 18.04.2017 Глава МЧС России примет участие в работе комиссии по вопросу готовности сил и средств к Кубку конфедераций.

Адель Вафин: Палки для скандинавской ходьбы лучше, чем костыли

По словам главы Минздрава РТ, скандинавская ходьба является наиболее полезным видом спорта для профилактики травматизма.

10:34 18.04.2017 По словам главы Минздрава РТ, скандинавская ходьба является наиболее полезным видом спорта для профилактики травматизма.

В Татарстане на оказание медпомощи и оплату больничных тратится 2,5 млрд рублей ежегодно

Указом Президента РТ 2017-й в Татарстане объявлен Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

10:31 18.04.2017 Указом Президента РТ 2017-й в Татарстане объявлен Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Светлана Немоляева отмечает 80-летний юбилей

Зрителям запомнились созданные артисткой образы Оли Рыжовой в фильме «Служебный роман», жены Гуськова в «Гараже» и Аглаи в «Небесах обетованных».

10:23 18.04.2017 Зрителям запомнились созданные артисткой образы Оли Рыжовой в фильме «Служебный роман», жены Гуськова в «Гараже» и Аглаи в «Небесах обетованных».