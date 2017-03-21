Правительство РТ разработало инструкции по жалобам населения за начисление платы ОДН

18 Апрель 2017 | новости

В случае несогласия с суммой платежа жильцы могут требовать с управляющих компаний немедленной выдачи документов с правильными начислениями.

По инициативе уполномоченного по правам человека в РТ Гузель Удачиной с участием представителей Правительства республики прошло совещание по вопросам и претензиям населения к начислению платы за отопление, горячее водоснабжение, электроснабжение, вызванным ощутимым ростом предъявляемых платежей за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РТ.

Представители Государственного Совета РТ, Минстроя РТ, Комитета по тарифам, Госжилинспекции, прокуратуры РТ, Комитета жилищно-коммунального хозяйства Казани, Общественной палаты Татарстана, регионального Центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, Содружества организаций управляющих многоквартирными домами РТ и управляющих организаций обсудили мероприятия по снижению платы за коммунальные услуги, в том числе – на содержание общедомового имущества. Также речь шла о требованиях к повышенному качеству рассмотрения обращений в случае несогласия жильцов с размерами начислений за ЖКУ.

По итогам дискуссии приняты рекомендации для управляющих компаний (включающие восемь пунктов), Содружества организаций управляющих многоквартирными домами РТ и прокуратуры РТ. Так, УК на собраниях жильцов рекомендовано включать в повестку вопросы распределения сверхнормативных ОДН по общедомовым приборам учета; по заявлениям жильцов проводить проверки с целью выявления причин роста платежей совместно с представителями Совета многоквартирного дома. А также, например, разработать план периодических проверок в многоквартирных домах с критическими (высокими) показаниями общедомовых приборов учета и в случае несогласия с начислениями немедленно по результатам предварительной проверки выдавать потребителю документы, содержащие правильно начисленные платежи.

Содружеству организаций управляющих многоквартирными домами РТ поручено разработать регламент предоставления платежек с развернутым перечнем жилищных услуг и указанием сроков его предоставления. Также организации советуют рассмотреть возможность организации систематического обучения жильцов посредством теле- и радиовещания основам начисления платы за коммунальные услуги и увеличения времени приема граждан, в том числе и в выходные дни.

Прокуратуре РТ рекомендовано оценить с точки зрения соблюдения антимонопольного законодательства законность начисления платы за технологические потери оборудования внутри дома (по отоплению), а при условии перевода многоквартирного дома на изготовление горячей воды внутридомовым оборудованием (ИТП) рассмотреть уменьшение платы за счет сокращения расходов ресурсоснабжающих и энергосбытовых организаций на обслуживание центральной отопительной системы.

Татар-информ