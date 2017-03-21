В Кукморе прошел форум «I районная педагогическая школа» (фото)

18 Апрель 2017 | новости Печать

В Кукморе прошел форум «I районная педагогическая школа» (фото)

На базе Манзарасской средней школы был проведен Молодежный педагогический форум «I районная педагогическая школа» для молодых педагогов района.

На форуме приняло участие 48 молодых педагогов. Программа мероприятия была очень насыщенной. После открытия форума о работе Совета молодых педагогов выступил председатель совета молодых педагогов Кукморского района Раиль Гаязов. Также он показал занимательный мастер-класс на тему «Использование современной разработки Plickers, Kahoot! на уроках». Участниками Республиканской педагогической школы были проведены увлекательные тренинги на командообразование, показаны различные интересные мастер-классы для молодых специалистов. Учитель русского языка и литературы Почкучукской средней школы Разиля Аполинариева подготовила ted-выступление на тему «ТРИЗ-педагогика, методы работы ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) на уроках», также провела мастер-класс «Рецепт современного учителя».

Для разминки молодым педагогам было предложено пройти квест «Зеленое ГТО», посвященный году экологии.  Познавательный квест для гостей подготовила  учитель химии и биологии Нырьинской средней школы Оксана Алексеева. Наши молодые педагоги, пройдя по маршрутным листам предложенные станции, успешно сдали нормы «Зеленого ГТО». Далее Оксана Сергеевна провела Чемпионат педагогических кейсов. Каждая команда получила по одному педагогическому кейсу, разобрала проблемы, которые в нем заданы, и предложила оптимальные пути решения данных проблем. Все команды достойно справились с заданием.

В конце форума участники заполнили «сердце коллектива» теплыми пожеланиями друг другу. Завершающей ноткой прозвучало душевное произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Молитва», которое заставляет задуматься о вечных жизненных ценностях, над которыми каждодневно размышляет человек.

Участникам районной педагогической школы были вручены сертификаты. Хочется надеяться, что форум не прошел даром, и каждый участник узнал для себя много интересного и полезного, ушел с багажом знаний для дальнейшей работы.

Разиля Аполинариева, учитель русского языка и литературы


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