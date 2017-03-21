Вниманию телезрителей и радиослушателей Кукморского района!

В Республике

Глава МЧС РФ: Каждую секунду до Кубка конфедераций используем для устранения мелких недочетов

17 мая на стадионе «Казань-Арена» пройдет контрольное тестирование перед Кубком конфедераций.

12:15 18.04.2017 17 мая на стадионе «Казань-Арена» пройдет контрольное тестирование перед Кубком конфедераций.

Призовой фонд Казанского марафона составит 1,5 млн рублей

Призовой фонд будет распределен между участниками, показавшими на дистанции наилучшие результаты.

12:06 18.04.2017 Призовой фонд будет распределен между участниками, показавшими на дистанции наилучшие результаты.

Стоимость проведения Казанского марафона в 2017 году составит 25 млн рублей

Еще 15 млн рублей будет потрачено на организацию ряда марафонских и полумарафонских забегов по всей территории Татарстана.

11:57 18.04.2017 Еще 15 млн рублей будет потрачено на организацию ряда марафонских и полумарафонских забегов по всей территории Татарстана.

Министр культуры РТ поздравил татарстанцев с днем памятников

Обращение Айрата Сибагатуллина опубликовано на официальном сайте ведомства.

11:45 18.04.2017 Обращение Айрата Сибагатуллина опубликовано на официальном сайте ведомства.

В Казани обман по телефону – самый популярный вид мошенничества

Только за апрель в полицию Казани поступило порядка 150 заявлений о телефонном мошенничестве.

11:41 18.04.2017 Только за апрель в полицию Казани поступило порядка 150 заявлений о телефонном мошенничестве.

Реконструкция Чеховского рынка откладывается

По предложению представителей ООО «Торговый Центр Чеховский» в Казани прошли публичные слушания.

11:35 18.04.2017 По предложению представителей ООО «Торговый Центр Чеховский» в Казани прошли публичные слушания.

При столкновении грузовика и автобуса в Коми пострадали 40 человек

В результате аварии водитель автобуса погиб, 20 человек, в том числе двое детей, госпитализированы.

11:11 18.04.2017 В результате аварии водитель автобуса погиб, 20 человек, в том числе двое детей, госпитализированы.

В Казани глава МЧС Владимир Пучков провел смотр сил и техники

Министра у «Казань-Арены» встретили Премьер-министр РТ Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.

11:01 18.04.2017 Министра у «Казань-Арены» встретили Премьер-министр РТ Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.

Президент РТ обсудил с гендиректором «Вертолетов России» вопросы дальнейшего взаимодействия

На встрече обсуждалась деятельность Казанского вертолетного завода, входящего в холдинг «Вертолеты России».

11:00 18.04.2017 На встрече обсуждалась деятельность Казанского вертолетного завода, входящего в холдинг «Вертолеты России».

Глава МЧС Владимир Пучков прибыл в Казань

Глава МЧС России примет участие в работе комиссии по вопросу готовности сил и средств к Кубку конфедераций.

10:44 18.04.2017 Глава МЧС России примет участие в работе комиссии по вопросу готовности сил и средств к Кубку конфедераций.

Адель Вафин: Палки для скандинавской ходьбы лучше, чем костыли

По словам главы Минздрава РТ, скандинавская ходьба является наиболее полезным видом спорта для профилактики травматизма.

10:34 18.04.2017 По словам главы Минздрава РТ, скандинавская ходьба является наиболее полезным видом спорта для профилактики травматизма.

В Татарстане на оказание медпомощи и оплату больничных тратится 2,5 млрд рублей ежегодно

Указом Президента РТ 2017-й в Татарстане объявлен Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

10:31 18.04.2017 Указом Президента РТ 2017-й в Татарстане объявлен Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Светлана Немоляева отмечает 80-летний юбилей

Зрителям запомнились созданные артисткой образы Оли Рыжовой в фильме «Служебный роман», жены Гуськова в «Гараже» и Аглаи в «Небесах обетованных».

10:23 18.04.2017 Зрителям запомнились созданные артисткой образы Оли Рыжовой в фильме «Служебный роман», жены Гуськова в «Гараже» и Аглаи в «Небесах обетованных».

Более 2 тысяч разовых доз обнаружены у казанского наркоторговца

Из квартиры задержанного полицейские изъяли порядка 436 граммов наркотического средства.

10:19 18.04.2017 Из квартиры задержанного полицейские изъяли порядка 436 граммов наркотического средства.

Горячая линия «Женское внимание» запускается в Татарстане

Желающие смогут задать вопросы о зачислении детей в первые классы школ и об организации летнего труда и отдыха детей и подростков.

10:08 18.04.2017 Желающие смогут задать вопросы о зачислении детей в первые классы школ и об организации летнего труда и отдыха детей и подростков.

Синоптики РТ предупреждают об ухудшении погодных условий

По данным метеорологов, 19, 20 и 21 апреля ожидаются осадки в виде дождя и снега, понижение температуры в ночное время до -3°C.

09:56 18.04.2017 По данным метеорологов, 19, 20 и 21 апреля ожидаются осадки в виде дождя и снега, понижение температуры в ночное время до -3°C.

Казанский водитель двигался задним ходом и сбил 88-летнюю женщину

В результате ДТП женщина получила травму носа.

09:49 18.04.2017 В результате ДТП женщина получила травму носа.

Дуров назвал новости друзей в соцсетях засорением мозга

На данный момент во «ВКонтакте», Instagram и Twitter Дурова отменены все подписки.

09:48 18.04.2017 На данный момент во «ВКонтакте», Instagram и Twitter Дурова отменены все подписки.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Владимир Фомин – именинник

С 2009 года Владимир Михайлович Фомин – начальник Управления архитектуры и градостроительства исполнительного комитета Казани.

09:45 18.04.2017 С 2009 года Владимир Михайлович Фомин – начальник Управления архитектуры и градостроительства исполнительного комитета Казани.

В Казани пьяная автоледи оказала сопротивление сотрудникам ДПС

Девушка не реагировала на замечания, размахивала руками и вела себя агрессивно.

09:38 18.04.2017 Девушка не реагировала на замечания, размахивала руками и вела себя агрессивно.

Представитель Беларуси в РТ: В лучшие годы товарооборот с Татарстаном достигал 2 млрд долларов

Александр Кулинкович отмечает, что несмотря на небольшой спад в прошлом году уровень товарооборота в 2017 году снова показывает рост.

09:02 18.04.2017 Александр Кулинкович отмечает, что несмотря на небольшой спад в прошлом году уровень товарооборота в 2017 году снова показывает рост.

Трамп и Эрдоган потребовали привлечь к ответственности Асада за химатаку в Идлибе

Трамп поблагодарил Эрдогана за поддержку действий США в ответ на применение химического оружия.

08:13 18.04.2017 Трамп поблагодарил Эрдогана за поддержку действий США в ответ на применение химического оружия.

Глава Управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинанд Тимурханов – именинник

С 2006 года Фердинанд Мазитович Тимурханов является начальником Управления гражданской защиты исполнительного комитета Казани.

08:10 18.04.2017 С 2006 года Фердинанд Мазитович Тимурханов является начальником Управления гражданской защиты исполнительного комитета Казани.

На пляже «Локомотив» построят «условно-бесшумную» вертолетную площадку

Проект прошел обсуждения на общественных слушаниях, горожане высказались за улучшение экологии водной зоны.

08:04 18.04.2017 Проект прошел обсуждения на общественных слушаниях, горожане высказались за улучшение экологии водной зоны.

В России зафиксирован спад цен на гречку

Как сказано в материалах Минсельхоза, «в целом ситуация на потребительском рынке характеризуется как стабильная».

06:56 18.04.2017 Как сказано в материалах Минсельхоза, «в целом ситуация на потребительском рынке характеризуется как стабильная».

В Стамбуле прошли массовые акции протеста против результатов референдума

Информации о нарушениях в ходе протестов не поступало.

06:50 18.04.2017 Информации о нарушениях в ходе протестов не поступало.

В Елабуге прошел региональный фестиваль «Магия подиума»

Фестиваль собрал детские театры моды из Елабуги и Набережных Челнов.

23:58 17.04.2017 Фестиваль собрал детские театры моды из Елабуги и Набережных Челнов.

Валерий Гергиев открыл турне XVI Московского Пасхального фестиваля в Казани

Столица Татарстана стала первым из 25 городов России, принимающим на своей сцене Симфонический оркестр Мариинского театра.

23:23 17.04.2017 Столица Татарстана стала первым из 25 городов России, принимающим на своей сцене Симфонический оркестр Мариинского театра.

Известные певцы выступят в Челнах на вечере памяти Васили Фаттаховой

Организатором концерта выступил муж погибшей певицы Ильгиз Габдеракипов, на руках которого остались маленькие дети.

23:09 17.04.2017 Организатором концерта выступил муж погибшей певицы Ильгиз Габдеракипов, на руках которого остались маленькие дети.