Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РТ предупреждает: в связи с проведением 19 апреля, с 8 часов до 14 часов, профилактических работ планируется прекращение работы эфирных передатчиков, транслирующих телеканал «Телевидение «Татарстан-Новый Век», и с 4 часов до 14 часов перерыв наземного вещания радиоканала «Татарстан – Новый Век» на всей территории Республики Татарстан.
Вниманию телезрителей и радиослушателей Кукморского района!
18 Апрель 2017 | новости Печать
К сведению телезрителей и радиослушателей!
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В Республике
Глава МЧС РФ: Каждую секунду до Кубка конфедераций используем для устранения мелких недочетов
17 мая на стадионе «Казань-Арена» пройдет контрольное тестирование перед Кубком конфедераций.
12:15 18.04.2017
17 мая на стадионе «Казань-Арена» пройдет контрольное тестирование перед Кубком конфедераций.
12:15 18.04.2017
Призовой фонд Казанского марафона составит 1,5 млн рублей
Призовой фонд будет распределен между участниками, показавшими на дистанции наилучшие результаты.
12:06 18.04.2017
Призовой фонд будет распределен между участниками, показавшими на дистанции наилучшие результаты.
12:06 18.04.2017
Стоимость проведения Казанского марафона в 2017 году составит 25 млн рублей
Еще 15 млн рублей будет потрачено на организацию ряда марафонских и полумарафонских забегов по всей территории Татарстана.
11:57 18.04.2017
Еще 15 млн рублей будет потрачено на организацию ряда марафонских и полумарафонских забегов по всей территории Татарстана.
11:57 18.04.2017
Министр культуры РТ поздравил татарстанцев с днем памятников
Обращение Айрата Сибагатуллина опубликовано на официальном сайте ведомства.
11:45 18.04.2017
Обращение Айрата Сибагатуллина опубликовано на официальном сайте ведомства.
11:45 18.04.2017
В Казани обман по телефону – самый популярный вид мошенничества
Только за апрель в полицию Казани поступило порядка 150 заявлений о телефонном мошенничестве.
11:41 18.04.2017
Только за апрель в полицию Казани поступило порядка 150 заявлений о телефонном мошенничестве.
11:41 18.04.2017
Реконструкция Чеховского рынка откладывается
По предложению представителей ООО «Торговый Центр Чеховский» в Казани прошли публичные слушания.
11:35 18.04.2017
По предложению представителей ООО «Торговый Центр Чеховский» в Казани прошли публичные слушания.
11:35 18.04.2017
При столкновении грузовика и автобуса в Коми пострадали 40 человек
В результате аварии водитель автобуса погиб, 20 человек, в том числе двое детей, госпитализированы.
11:11 18.04.2017
В результате аварии водитель автобуса погиб, 20 человек, в том числе двое детей, госпитализированы.
11:11 18.04.2017
В Казани глава МЧС Владимир Пучков провел смотр сил и техники
Министра у «Казань-Арены» встретили Премьер-министр РТ Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.
11:01 18.04.2017
Министра у «Казань-Арены» встретили Премьер-министр РТ Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.
11:01 18.04.2017
Президент РТ обсудил с гендиректором «Вертолетов России» вопросы дальнейшего взаимодействия
На встрече обсуждалась деятельность Казанского вертолетного завода, входящего в холдинг «Вертолеты России».
11:00 18.04.2017
На встрече обсуждалась деятельность Казанского вертолетного завода, входящего в холдинг «Вертолеты России».
11:00 18.04.2017
Глава МЧС Владимир Пучков прибыл в Казань
Глава МЧС России примет участие в работе комиссии по вопросу готовности сил и средств к Кубку конфедераций.
10:44 18.04.2017
Глава МЧС России примет участие в работе комиссии по вопросу готовности сил и средств к Кубку конфедераций.
10:44 18.04.2017
Адель Вафин: Палки для скандинавской ходьбы лучше, чем костыли
По словам главы Минздрава РТ, скандинавская ходьба является наиболее полезным видом спорта для профилактики травматизма.
10:34 18.04.2017
По словам главы Минздрава РТ, скандинавская ходьба является наиболее полезным видом спорта для профилактики травматизма.
10:34 18.04.2017
В Татарстане на оказание медпомощи и оплату больничных тратится 2,5 млрд рублей ежегодно
Указом Президента РТ 2017-й в Татарстане объявлен Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
10:31 18.04.2017
Указом Президента РТ 2017-й в Татарстане объявлен Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
10:31 18.04.2017
Светлана Немоляева отмечает 80-летний юбилей
Зрителям запомнились созданные артисткой образы Оли Рыжовой в фильме «Служебный роман», жены Гуськова в «Гараже» и Аглаи в «Небесах обетованных».
10:23 18.04.2017
Зрителям запомнились созданные артисткой образы Оли Рыжовой в фильме «Служебный роман», жены Гуськова в «Гараже» и Аглаи в «Небесах обетованных».
10:23 18.04.2017
Более 2 тысяч разовых доз обнаружены у казанского наркоторговца
Из квартиры задержанного полицейские изъяли порядка 436 граммов наркотического средства.
10:19 18.04.2017
Из квартиры задержанного полицейские изъяли порядка 436 граммов наркотического средства.
10:19 18.04.2017
Горячая линия «Женское внимание» запускается в Татарстане
Желающие смогут задать вопросы о зачислении детей в первые классы школ и об организации летнего труда и отдыха детей и подростков.
10:08 18.04.2017
Желающие смогут задать вопросы о зачислении детей в первые классы школ и об организации летнего труда и отдыха детей и подростков.
10:08 18.04.2017
Синоптики РТ предупреждают об ухудшении погодных условий
По данным метеорологов, 19, 20 и 21 апреля ожидаются осадки в виде дождя и снега, понижение температуры в ночное время до -3°C.
09:56 18.04.2017
По данным метеорологов, 19, 20 и 21 апреля ожидаются осадки в виде дождя и снега, понижение температуры в ночное время до -3°C.
09:56 18.04.2017
Казанский водитель двигался задним ходом и сбил 88-летнюю женщину
В результате ДТП женщина получила травму носа.
09:49 18.04.2017
В результате ДТП женщина получила травму носа.
09:49 18.04.2017
Дуров назвал новости друзей в соцсетях засорением мозга
На данный момент во «ВКонтакте», Instagram и Twitter Дурова отменены все подписки.
09:48 18.04.2017
На данный момент во «ВКонтакте», Instagram и Twitter Дурова отменены все подписки.
09:48 18.04.2017
Начальник Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Владимир Фомин – именинник
С 2009 года Владимир Михайлович Фомин – начальник Управления архитектуры и градостроительства исполнительного комитета Казани.
09:45 18.04.2017
С 2009 года Владимир Михайлович Фомин – начальник Управления архитектуры и градостроительства исполнительного комитета Казани.
09:45 18.04.2017
В Казани пьяная автоледи оказала сопротивление сотрудникам ДПС
Девушка не реагировала на замечания, размахивала руками и вела себя агрессивно.
09:38 18.04.2017
Девушка не реагировала на замечания, размахивала руками и вела себя агрессивно.
09:38 18.04.2017
Представитель Беларуси в РТ: В лучшие годы товарооборот с Татарстаном достигал 2 млрд долларов
Александр Кулинкович отмечает, что несмотря на небольшой спад в прошлом году уровень товарооборота в 2017 году снова показывает рост.
09:02 18.04.2017
Александр Кулинкович отмечает, что несмотря на небольшой спад в прошлом году уровень товарооборота в 2017 году снова показывает рост.
09:02 18.04.2017
Трамп и Эрдоган потребовали привлечь к ответственности Асада за химатаку в Идлибе
Трамп поблагодарил Эрдогана за поддержку действий США в ответ на применение химического оружия.
08:13 18.04.2017
Трамп поблагодарил Эрдогана за поддержку действий США в ответ на применение химического оружия.
08:13 18.04.2017
Глава Управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинанд Тимурханов – именинник
С 2006 года Фердинанд Мазитович Тимурханов является начальником Управления гражданской защиты исполнительного комитета Казани.
08:10 18.04.2017
С 2006 года Фердинанд Мазитович Тимурханов является начальником Управления гражданской защиты исполнительного комитета Казани.
08:10 18.04.2017
На пляже «Локомотив» построят «условно-бесшумную» вертолетную площадку
Проект прошел обсуждения на общественных слушаниях, горожане высказались за улучшение экологии водной зоны.
08:04 18.04.2017
Проект прошел обсуждения на общественных слушаниях, горожане высказались за улучшение экологии водной зоны.
08:04 18.04.2017
В России зафиксирован спад цен на гречку
Как сказано в материалах Минсельхоза, «в целом ситуация на потребительском рынке характеризуется как стабильная».
06:56 18.04.2017
Как сказано в материалах Минсельхоза, «в целом ситуация на потребительском рынке характеризуется как стабильная».
06:56 18.04.2017
В Стамбуле прошли массовые акции протеста против результатов референдума
Информации о нарушениях в ходе протестов не поступало.
06:50 18.04.2017
Информации о нарушениях в ходе протестов не поступало.
06:50 18.04.2017
В Елабуге прошел региональный фестиваль «Магия подиума»
Фестиваль собрал детские театры моды из Елабуги и Набережных Челнов.
23:58 17.04.2017
Фестиваль собрал детские театры моды из Елабуги и Набережных Челнов.
23:58 17.04.2017
Валерий Гергиев открыл турне XVI Московского Пасхального фестиваля в Казани
Столица Татарстана стала первым из 25 городов России, принимающим на своей сцене Симфонический оркестр Мариинского театра.
23:23 17.04.2017
Столица Татарстана стала первым из 25 городов России, принимающим на своей сцене Симфонический оркестр Мариинского театра.
23:23 17.04.2017
Известные певцы выступят в Челнах на вечере памяти Васили Фаттаховой
Организатором концерта выступил муж погибшей певицы Ильгиз Габдеракипов, на руках которого остались маленькие дети.
23:09 17.04.2017
Организатором концерта выступил муж погибшей певицы Ильгиз Габдеракипов, на руках которого остались маленькие дети.
23:09 17.04.2017
«Динамо-Казань» обыграло московских «одноклубниц» в первом матче финала ЧР
В гостях казанские «динамовки» были сильнее соперниц в трех партиях.
23:04 17.04.2017
В гостях казанские «динамовки» были сильнее соперниц в трех партиях.
23:04 17.04.2017