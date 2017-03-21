В Кукморе произошел пожар (фото)

18 Апрель 2017 | Происшествия в Кукморе

По данным районной пожарно-спасательной части, вчера, 17 апреля, 02.52 поступило сообщение о том, что в одном из хозяйств по улице Железнодорожная поселка Кукмор горит сарай. В результате пожара сарай сгорел на площади шесть квадратных метров. В настоящее время ведется проверка.

Уважаемые жители района! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «101,112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

Фото с места происшествия