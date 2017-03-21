Горячая линия «Женское внимание» запускается в Татарстане

18 Апрель 2017 | новости

Желающие смогут задать вопросы о зачислении детей в первые классы школ и об организации летнего труда и отдыха детей и подростков.

В Татарстане 26 апреля начнет работу горячая линия «Женское внимание». Желающие смогут задать вопросы о зачислении детей в первые классы школ и об организации летнего труда и отдыха детей и подростков, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В течение всего дня, с 8 до 19 часов, на вопросы татарстанцев будут отвечать депутаты Государственного Совета республики, представители Министерства образования и науки РТ, Министерства по делам молодежи и спорту РТ, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РТ, аппарата уполномоченного по правам ребенка в РТ, центра «Лето», Ассоциации молодых юристов РТ, мэрий Казани, Набережных Челнов и Альметьевска.

Горячая линия «Женское внимание» организуется впервые объединением женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт» – «Милосердие» совместно с уполномоченным по правам человека в регионе Гузель Удачиной.

Номера телефонов горячей линии: 236-00-71, 236-40-17 и 236-40-62.

Татар-информ