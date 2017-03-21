Синоптики РТ предупреждают об ухудшении погодных условий

18 Апрель 2017 | новости Печать

Синоптики РТ предупреждают об ухудшении погодных условий

По данным метеорологов, 19, 20 и 21 апреля ожидаются осадки в виде дождя и снега, понижение температуры в ночное время до -3°C.

На территории Республики Татарстан ожидается ухудшение погодных условий 19, 20 и 21 апреля, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

Метеорологи прогнозируют осадки в виде дождя и снега, понижение температуры в ночное время до -3°C. В связи с перепадом температур на дорогах возможно появление гололедицы.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий при ухудшении погодных условий Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем автомобилистам, а особенно сменившим зимние шины на летние, быть предельно внимательными, увеличить дистанцию и боковой интервал.

Водителям большегрузных транспортных средств, выбирая скорость движения, следует помнить о том, что увеличение массы автомобиля ведет к увеличению тормозного пути. При ухудшении сцепных свойств дорожного покрытия тормозной путь увеличивается в разы.

Управление ГИБДД МВД по Республике Татарстан напоминает о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения и призывает быть крайне внимательными и осторожными. Водители должны выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях. Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.

Татар-информ


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