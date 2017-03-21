Конкурс чтецов Корана: в Хадж поедет мусульманка из Кукмора

18 Апрель 2017 | новости

В Бавлах состоялся конкурс чтецов Корана среди женщин на знание последних трех джузов. Об этом сообщается на сайте ДУМ РТ.

В конкурсе приняли участие мусульманки из 19 районов Татарстана, а также из Челябинской области и Республики Башкирия. Свои знания джузов Корана продемонстрировали конкурсантки разных возрастов: от школьниц до самых опытных чтецов. Для объективной оценки участницы разделились на 2 возрастные группы: до и старше 18 лет.

Члены жюри из числа преподавателей Российского исламского института оценивали конкурсанток по нескольким критериям: знание текстов наизусть, правильное произношение - махрадж и соблюдение правил чтения Корана - таджвид. Каждая участница должна была продолжить отрывок из какого-либо джуза Корана на выбор членов жюри.

Муфтий хазрат вручил сертификаты с правомна выполнение первого обязательного фарза-хаджа по программе "Стандарт" от оператора "ДУМ РТ Хадж" четверым участницам. Среди них есть и кукморянка Назиля Шарипова, которая заняла первое место.