Юные таланты Кукмора вернулись с победой с финала фестиваля «Созвездие-Йолдызлык – 2017» (фото)

В Республике

Глава МЧС Владимир Пучков прибыл в Казань

Глава МЧС России примет участеи в работе комиссии по вопросу готовности сил и средств к Кубку конфедераций.

10:44 18.04.2017 Глава МЧС России примет участеи в работе комиссии по вопросу готовности сил и средств к Кубку конфедераций.

Адель Вафин: Палки для скандинавской ходьбы – лучше, чем костыли

По словам главы Минздрава РТ, скандинавская ходьба является наиболее полезным видом спорта для профилактики травматизма.

10:34 18.04.2017 По словам главы Минздрава РТ, скандинавская ходьба является наиболее полезным видом спорта для профилактики травматизма.

В Татарстане на оказание медпомощи и оплату больничных тратится 2,5 млрд рублей ежегодно

Указом Президента РТ 2017-й в Татарстане объявлен Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

10:31 18.04.2017 Указом Президента РТ 2017-й в Татарстане объявлен Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Светлана Немоляева отмечает 80-летний юбилей

Зрителям запомнились созданные артисткой образы Оли Рыжовой в фильме «Служебный роман», жены Гуськова в «Гараже» и Аглаи в «Небесах обетованных».

10:23 18.04.2017 Зрителям запомнились созданные артисткой образы Оли Рыжовой в фильме «Служебный роман», жены Гуськова в «Гараже» и Аглаи в «Небесах обетованных».

Горячая линия «Женское внимание» запускается в Татарстане

Желающие смогут задать вопросы о зачислении детей в первые классы школ и об организации летнего труда и отдыха детей и подростков.

10:08 18.04.2017 Желающие смогут задать вопросы о зачислении детей в первые классы школ и об организации летнего труда и отдыха детей и подростков.

Синоптики РТ предупреждают об ухудшении погодных условий

По данным метеорологов, 19, 20 и 21 апреля ожидаются осадки в виде дождя и снега, понижение температуры в ночное время до -3°C.

09:56 18.04.2017 По данным метеорологов, 19, 20 и 21 апреля ожидаются осадки в виде дождя и снега, понижение температуры в ночное время до -3°C.

Казанский водитель двигался задним ходом и сбил 88-летнюю женщину

В результате ДТП женщина получила травму носа.

09:49 18.04.2017 В результате ДТП женщина получила травму носа.

Дуров назвал новости друзей в соцсетях засорением мозга

На данный момент во «ВКонтакте», Instagram и Twitter Дурова отменены все подписки.

09:48 18.04.2017 На данный момент во «ВКонтакте», Instagram и Twitter Дурова отменены все подписки.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Владимир Фомин – именинник

С 2009 года Владимир Михайлович Фомин – начальник Управления архитектуры и градостроительства исполнительного комитета Казани.

09:45 18.04.2017 С 2009 года Владимир Михайлович Фомин – начальник Управления архитектуры и градостроительства исполнительного комитета Казани.

В Казани пьяная автоледи оказала сопротивление сотрудникам ДПС

Девушка не реагировала на замечания, размахивала руками и вела себя агрессивно.

09:38 18.04.2017 Девушка не реагировала на замечания, размахивала руками и вела себя агрессивно.

Представитель Беларуси в РТ: В лучшие годы товарооборот с Татарстаном достигал 2 млрд долларов

Александр Кулинкович отмечает, что несмотря на небольшой спад в прошлом году уровень товарооборота в 2017 году снова показывает рост.

09:02 18.04.2017 Александр Кулинкович отмечает, что несмотря на небольшой спад в прошлом году уровень товарооборота в 2017 году снова показывает рост.

Трамп и Эрдоган потребовали привлечь к ответственности Асада за химатаку в Идлибе

Трамп поблагодарил Эрдогана за поддержку действий США в ответ на применение химического оружия.

08:13 18.04.2017 Трамп поблагодарил Эрдогана за поддержку действий США в ответ на применение химического оружия.

Глава Управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинанд Тимурханов – именинник

С 2006 года Фердинанд Мазитович Тимурханов является начальником Управления гражданской защиты исполнительного комитета Казани.

08:10 18.04.2017 С 2006 года Фердинанд Мазитович Тимурханов является начальником Управления гражданской защиты исполнительного комитета Казани.

На пляже «Локомотив» построят «условно-бесшумную» вертолетную площадку

Проект прошел обсуждения на общественных слушаниях, горожане высказались за улучшение экологии водной зоны.

08:04 18.04.2017 Проект прошел обсуждения на общественных слушаниях, горожане высказались за улучшение экологии водной зоны.

В России зафиксирован спад цен на гречку

Как сказано в материалах Минсельхоза, «в целом ситуация на потребительском рынке характеризуется как стабильная».

06:56 18.04.2017 Как сказано в материалах Минсельхоза, «в целом ситуация на потребительском рынке характеризуется как стабильная».

В Стамбуле прошли массовые акции протеста против результатов референдума

Информации о нарушениях в ходе протестов не поступало.

06:50 18.04.2017 Информации о нарушениях в ходе протестов не поступало.

В Елабуге прошел региональный фестиваль «Магия подиума»

Фестиваль собрал детские театры моды из Елабуги и Набережных Челнов.

23:58 17.04.2017 Фестиваль собрал детские театры моды из Елабуги и Набережных Челнов.

Валерий Гергиев открыл турне XVI Московского Пасхального фестиваля в Казани

Столица Татарстана стала первым из 25 городов России, принимающим на своей сцене Симфонический оркестр Мариинского театра.

23:23 17.04.2017 Столица Татарстана стала первым из 25 городов России, принимающим на своей сцене Симфонический оркестр Мариинского театра.

Известные певцы выступят в Челнах на вечере памяти Васили Фаттаховой

Организатором концерта выступил муж погибшей певицы Ильгиз Габдеракипов, на руках которого остались маленькие дети.

23:09 17.04.2017 Организатором концерта выступил муж погибшей певицы Ильгиз Габдеракипов, на руках которого остались маленькие дети.

«Динамо-Казань» обыграло московских «одноклубниц» в первом матче финала ЧР

В гостях казанские «динамовки» были сильнее соперниц в трех партиях.

23:04 17.04.2017 В гостях казанские «динамовки» были сильнее соперниц в трех партиях.

Митрополит Феофан совершил Пасхальную великую вечерню в Благовещенском соборе

Песнопения исполнил архиерейский мужской хор под управлением Дениса Рогова.

21:32 17.04.2017 Песнопения исполнил архиерейский мужской хор под управлением Дениса Рогова.

Роман Шайхутдинов объяснил проблемы с неустойчивой сотовой связью в Татарстане

По словам вице-премьера, проблема нестабильной связи решается с привлечением Роскомнадзора и радиочастотного центра.

21:30 17.04.2017 По словам вице-премьера, проблема нестабильной связи решается с привлечением Роскомнадзора и радиочастотного центра.

На Каме перевернулась лодка с людьми, двух утонувших человек ищут спасатели

Компания из пяти человек выпивала спиртное, после чего они собрались переплыть Каму на самодельной алюминиевой лодке и перевернулись.

20:46 17.04.2017 Компания из пяти человек выпивала спиртное, после чего они собрались переплыть Каму на самодельной алюминиевой лодке и перевернулись.

В Набережных Челнах прошла ярмарка вакансий для студентов и выпускников

Актуальные вакансии предложили свыше 30 предприятий и организаций города.

20:28 17.04.2017 Актуальные вакансии предложили свыше 30 предприятий и организаций города.

Ученые воссоздали облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад

Древняя жительница пещеры Там-Лод на северо-западе страны практически не отличается от современных жительниц стран Юго-Восточной Азии и Японии.

20:08 17.04.2017 Древняя жительница пещеры Там-Лод на северо-западе страны практически не отличается от современных жительниц стран Юго-Восточной Азии и Японии.

Айрат Фаррахов о новом Премьер-министре: «Это лучшее решение на сегодняшний день»

Опыт, полученный Алексеем Песошиным на разных уровнях власти, поможет ему на должности Премьер-министра, считает депутат Госдумы.

19:58 17.04.2017 Опыт, полученный Алексеем Песошиным на разных уровнях власти, поможет ему на должности Премьер-министра, считает депутат Госдумы.

Делегация из Мурманской области посетила студенческую поликлинику Казани

Казанские врачи продемонстрировали коллегам логистику исследования пациентов, систему электронной очереди, новейшее диагностическое оборудование.

19:49 17.04.2017 Казанские врачи продемонстрировали коллегам логистику исследования пациентов, систему электронной очереди, новейшее диагностическое оборудование.

Фото: У Казанского Кремля гости из Подмосковья сбили столб и чуть не задавили пешехода

Два совсем молодых парня в машине с номерами 190-го региона в результате неуклюжего маневра чуть не сбили пешеходов.

19:43 17.04.2017 Два совсем молодых парня в машине с номерами 190-го региона в результате неуклюжего маневра чуть не сбили пешеходов.

Рустам Минниханов: В республике не зафиксировано случаев доведения детей до суицида через соцсети

Профилактика интернет-рисков и угроз жизни и здоровью детей и подростков стала первой темой обсуждения на заседании Совбеза РТ.

19:28 17.04.2017 Профилактика интернет-рисков и угроз жизни и здоровью детей и подростков стала первой темой обсуждения на заседании Совбеза РТ.