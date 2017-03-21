Юные таланты Кукмора вернулись с победой с финала фестиваля «Созвездие-Йолдызлык – 2017» (фото)

Успешно выступив на сцене культурно-спортивного комплекса «УНИКС», ребята достигли следующих результатов:
В номинации «Вокальные ансамбли» ансамбли «Выше радуги» (средняя группа, руководитель Венера Гилязова), «Улыбка» (младшая группа, руководитель Лилия Нурмеева) заняли второе место, «Выше радуги» (младшая группа, руководитель Венера Гилязова), «Киндер-сюрприз» (младшая группа, руководитель Миляуша Закирова) – третье место.
В номинации «Вокал-соло» Динара Галеева (руководитель Зульфия Шаймарданова) стала дипломантом первой степени, Алена Ишмурзина (руководитель Венера Гилязова) – дипломантом второй степени, Альбина Сафаргалиева (руководитель Зульфия Шаймарданова) – дипломантом третьей степени.
В номинации «Конферанс» Зульфат Юскаев и Руслан Константинов (руководитель Регина Ваккасова) удостоены третьего места, Ислам Шайдуллин и Анвар Хасанов (руководитель Регина Ваккасова) стали дипломантами.