В Кукморе прошел районный этап конкурса «Безопасное колесо»

В Республике

Представитель Беларуси в РТ: В лучшие годы товарооборот с Татарстаном достигал 2 млрд долларов

Александр Кулинкович отмечает, что несмотря на небольшой спад в прошлом году, уровень товарооборота в 2017 году снова показывает рост.

09:02 18.04.2017 Александр Кулинкович отмечает, что несмотря на небольшой спад в прошлом году, уровень товарооборота в 2017 году снова показывает рост.

Трамп и Эрдоган потребовали привлечь к ответственности Асада за химатаку в Идлибе

Трамп поблагодарил Эрдогана за поддержку действий США в ответ на применение химического оружия.

08:13 18.04.2017 Трамп поблагодарил Эрдогана за поддержку действий США в ответ на применение химического оружия.

Глава Управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинанд Тимурханов – именинник

С 2006 года Фердинанд Мазитович Тимурханов является начальником Управления гражданской защиты исполнительного комитета Казани.

08:10 18.04.2017 С 2006 года Фердинанд Мазитович Тимурханов является начальником Управления гражданской защиты исполнительного комитета Казани.

На пляже «Локомотив» построят «условно-бесшумную» вертолетную площадку

Проект прошел обсуждения на общественных слушаниях, горожане высказались за улучшение экологии водной зоны.

08:04 18.04.2017 Проект прошел обсуждения на общественных слушаниях, горожане высказались за улучшение экологии водной зоны.

В России зафиксирован спад цен на гречку

Как сказано в материалах Минсельхоза, «в целом ситуация на потребительском рынке характеризуется как стабильная».

06:56 18.04.2017 Как сказано в материалах Минсельхоза, «в целом ситуация на потребительском рынке характеризуется как стабильная».

В Стамбуле прошли массовые акции протеста против результатов референдума

Информации о нарушениях в ходе протестов не поступало.

06:50 18.04.2017 Информации о нарушениях в ходе протестов не поступало.

В Елабуге прошел региональный фестиваль «Магия подиума»

Фестиваль собрал детские театры моды из Елабуги и Набережных Челнов.

23:58 17.04.2017 Фестиваль собрал детские театры моды из Елабуги и Набережных Челнов.

Валерий Гергиев открыл турне XVI Московского Пасхального фестиваля в Казани

Столица Татарстана стала первым из 25 городов России, принимающим на своей сцене Симфонический оркестр Мариинского театра.

23:23 17.04.2017 Столица Татарстана стала первым из 25 городов России, принимающим на своей сцене Симфонический оркестр Мариинского театра.

Известные певцы выступят в Челнах на вечере памяти Васили Фаттаховой

Организатором концерта выступил муж погибшей певицы Ильгиз Габдеракипов, на руках которого остались маленькие дети.

23:09 17.04.2017 Организатором концерта выступил муж погибшей певицы Ильгиз Габдеракипов, на руках которого остались маленькие дети.

«Динамо-Казань» обыграло московских «одноклубниц» в первом матче финала ЧР

В гостях казанские «динамовки» были сильнее соперниц в трех партиях.

23:04 17.04.2017 В гостях казанские «динамовки» были сильнее соперниц в трех партиях.

Митрополит Феофан совершил Пасхальную великую вечерню в Благовещенском соборе

Песнопения исполнил архиерейский мужской хор под управлением Дениса Рогова.

21:32 17.04.2017 Песнопения исполнил архиерейский мужской хор под управлением Дениса Рогова.

Роман Шайхутдинов объяснил проблемы с неустойчивой сотовой связью в Татарстане

По словам вице-премьера, проблема нестабильной связи решается с привлечением Роскомнадзора и радиочастотного центра.

21:30 17.04.2017 По словам вице-премьера, проблема нестабильной связи решается с привлечением Роскомнадзора и радиочастотного центра.

На Каме перевернулась лодка с людьми, двух утонувших человек ищут спасатели

Компания из пяти человек выпивала спиртное, после чего они собрались переплыть Каму на самодельной алюминиевой лодке и перевернулись.

20:46 17.04.2017 Компания из пяти человек выпивала спиртное, после чего они собрались переплыть Каму на самодельной алюминиевой лодке и перевернулись.

В Набережных Челнах прошла ярмарка вакансий для студентов и выпускников

Актуальные вакансии предложили свыше 30 предприятий и организаций города.

20:28 17.04.2017 Актуальные вакансии предложили свыше 30 предприятий и организаций города.

Ученые воссоздали облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад

Древняя жительница пещеры Там-Лод на северо-западе страны практически не отличается от современных жительниц стран Юго-Восточной Азии и Японии.

20:08 17.04.2017 Древняя жительница пещеры Там-Лод на северо-западе страны практически не отличается от современных жительниц стран Юго-Восточной Азии и Японии.

Айрат Фаррахов о новом Премьер-министре: «Это лучшее решение на сегодняшний день»

Опыт, полученный Алексеем Песошиным на разных уровнях власти, поможет ему на должности Премьер-министра, считает депутат Госдумы.

19:58 17.04.2017 Опыт, полученный Алексеем Песошиным на разных уровнях власти, поможет ему на должности Премьер-министра, считает депутат Госдумы.

Делегация из Мурманской области посетила студенческую поликлинику Казани

Казанские врачи продемонстрировали коллегам логистику исследования пациентов, систему электронной очереди, новейшее диагностическое оборудование.

19:49 17.04.2017 Казанские врачи продемонстрировали коллегам логистику исследования пациентов, систему электронной очереди, новейшее диагностическое оборудование.

Фото: У Казанского Кремля гости из Подмосковья сбили столб и чуть не задавили пешехода

Два совсем молодых парня в машине с номерами 190-го региона в результате неуклюжего маневра чуть не сбили пешеходов.

19:43 17.04.2017 Два совсем молодых парня в машине с номерами 190-го региона в результате неуклюжего маневра чуть не сбили пешеходов.

Рустам Минниханов: В республике не зафиксировано случаев доведения детей до суицида через соцсети

Профилактика интернет-рисков и угроз жизни и здоровью детей и подростков стала первой темой обсуждения на заседании Совбеза РТ.

19:28 17.04.2017 Профилактика интернет-рисков и угроз жизни и здоровью детей и подростков стала первой темой обсуждения на заседании Совбеза РТ.

В Буинске выбрали лучших выпускников по специальности «Лечебное дело»

В Буинском медицинском училище прошел Республиканский конкурс профессионального мастерства.

19:16 17.04.2017 В Буинском медицинском училище прошел Республиканский конкурс профессионального мастерства.

Депутаты РТ поддержали нововведения в уведомлении о проведении митинга

Порядок подачи уведомлений на проведение публичного мероприятия устанавливается российским субъектом.

19:15 17.04.2017 Порядок подачи уведомлений на проведение публичного мероприятия устанавливается российским субъектом.

В «Хазинэ» действует посвященная казанскому периоду выставка Александра Родченко

Юбилейная экспозиция представляет материалы, относящиеся к раннему казанскому периоду творчества А. Родченко и его соратницы и жены В. Степановой.

19:07 17.04.2017 Юбилейная экспозиция представляет материалы, относящиеся к раннему казанскому периоду творчества А. Родченко и его соратницы и жены В. Степановой.

МВД: Из трех погибших в ДТП в Волжске одна женщина была беременна

27-летняя женщина была на 7-8 месяце беременности.

18:49 17.04.2017 27-летняя женщина была на 7-8 месяце беременности.

Рустам Минниханов: «Я оцениваю деятельность группы компаний ТАИФ по итогам 2016 года позитивно»

В 2016 году ТАИФ получил сальдированный доход, включая косвенные налоги, в сумме 626 млрд руб.

18:24 17.04.2017 В 2016 году ТАИФ получил сальдированный доход, включая косвенные налоги, в сумме 626 млрд руб.

Марат Галеев: «Есть смысл перераспределить оперативную деятельность в пользу Премьер-министра РТ»

Депутат Госсовета РТ прокомментировал назначение Алексея Песошина на должность Премьер-министра.

18:20 17.04.2017 Депутат Госсовета РТ прокомментировал назначение Алексея Песошина на должность Премьер-министра.

Видео: задержан организатор теракта в метро Петербурга

Выходец из Центральной Азии Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Подмосковья.

18:00 17.04.2017 Выходец из Центральной Азии Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Подмосковья.

В Елабуге стартовала акция по уборке исторических мест

Работу активисты начали с территории Троицкого кладбища, где обрели вечный покой представители известных династий.

17:55 17.04.2017 Работу активисты начали с территории Троицкого кладбища, где обрели вечный покой представители известных династий.

Волонтеры провели субботник в Храме всех религий после пожара

ИА «Татар-информ» публикует серию фото: Храм всех религий за несколько месяцев до и сразу после пожара.

17:49 17.04.2017 ИА «Татар-информ» публикует серию фото: Храм всех религий за несколько месяцев до и сразу после пожара.

Наталия Фишман и Евгения Лодвигова задумали в Казани парк развлечений в масштабах «Диснейленда»

Варианты проектных предложений поручено разработать участникам архитектурного воркшопа «Весенний МАРШ в Казани».

17:32 17.04.2017 Варианты проектных предложений поручено разработать участникам архитектурного воркшопа «Весенний МАРШ в Казани».