Участники конкурса показали свои знания правил дорожного движения, в оказании первой медицинской помощи, продемонстрировали свои навыки езды на велосипеде с преодолением препятствий. Задания были очень сложные, поэтому требовали не только глубоких знаний, но и точности, и быстроты реакции. Ребята не подкачали – хорошо подготовились к конкурсу. После подсчета баллов, стали известны победители: первое место заняла команда Манзарасской средней школы. На втором и третьем местах - Большесардекская и Кукморская гимназии №1. Победителями номинации «Лучшие знатоки правил дорожного движения» признана команда Нырьинской школы, «За успехи в области медицины» - многопрофильный лицей, «Лучшие велосипедисты» - Яныльская школа.
В Кукморе прошел районный этап конкурса «Безопасное колесо»
18 Апрель 2017 | ГИБДД сообщает Печать
В Манзарасской средней школе состоялся конкурс «Безопасное колесо - 2017» с участием юных инспекторов дорожного движения. В этом мероприятии, проведенном в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, соревновались 27 команд из школ района.
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