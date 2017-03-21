Гороскоп на 18 апреля: Овнов подведет выдержка, а Весов – язык

17 Апрель 2017 | новости Печать

Гороскоп на 18 апреля: Овнов подведет выдержка, а Весов – язык

По гороскопу удивительный день, когда эмоции буквально зашкаливают, и страсть может вспыхнуть в любой момент. Возможны новые романтические знакомства. Впрочем, и от любви до ненависти недалеко, так что будьте осторожны, играя чувствами и нервами других – это особенно опасно. По причине эмоциональности день плох для любых переговоров и вообще для бизнеса и ведения дел, где избыток чувств, мягко говоря, неуместен. В денежных делах возможны крайности и непродуманные решения, поэтому воздержитесь от шопинга и вообще – будьте осторожнее с деньгами.

ОВЕН

Овну потребуется вся его выдержка! Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган, который разом перечеркнет все дела и планы Овна. Одним словом, в этот день Овну лучше избегать любых сильных эмоций. А если он все же почувствует, что вот-вот готов взорваться, ему надо попытаться уговорить свой организм отложить этот взрыв хотя бы до завтра. Завтра будет легче.

ТЕЛЕЦ

Голова Тельца будет буквально переполнена различного рода планами и проектами! И это замечательно, потому что именно в этот день судьба дает Тельцу максимальные шансы на реализацию этих планов. Постарайтесь только не разменивать богатые возможности этого дня на совсем уж пустяковые дела. Не следует избегать больших и шумных компаний. Напротив, успех ждет вас именно там.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам не стоит распалять свои страсти, так как это за них будут делать другие. Весь день Близнецам будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на их нервах. Это не так! На самом деле у окружающих полным-полно своих собственных дел. Ну а на нервах Близнецов они будут играть только время от времени.

РАК

В течение дня Рак не раз может испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у него настоящую бурю эмоций! Быть может даже, в этот день в его душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако какие бы чувства не бушевали в сердце Рака, лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся. А возможно и нет.

Именинники 18 апреля:

 

• Георгий • Егор • Клавдий • Марк • Платон • Семен • Федора

ЛЕВ

Весь день Лев может быть подвержен такому недугу, как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у Льва тоже будут проблемы, однако его реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным для Льва было бы попытаться обращать многочисленные недоразумения и несуразности этого дня в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у него все равно не получится.

ДЕВА

Дева может быть захвачена неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Весь день она будет стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажется в центре внимания. Ну а привлечь к себе внимание будет довольно просто – достаточно затронуть в разговоре тему богатства и успеха. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих. На этой почве Деве не так уж трудно будет найти единомышленников и сойтись с интересными людьми.

ВЕСЫ

Весам лучше не давать воли своему языку: есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений. Простая задушевная беседа может быстро и незаметно перейти в стадию разговора на повышенных тонах или даже битья посуды. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности!

СКОРПИОН

День у Скорпиона обещает пройти за бесконечными разговорами. Разговоры же эти будут вращаться главным образом вокруг темы успеха и денег, а также размышлений о том, почему всего этого Скорпиону так не хватает. Не исключено, что в одной из таких задушевных бесед Скорпион и сам не заметит, как приукрасит свои достоинства настолько, что надолго обретет славу фантазера.

СТРЕЛЕЦ

Вот день, когда благополучие Стрельца может решительным образом измениться, – и не обязательно в лучшую сторону! Ему как никогда нужно соблюдать осторожность в любых вопросах, связанных с деньгами. Не помешает Стрельцу также быть внимательнее и в отношениях с любимым человеком. Увы, но даже небольшое недопонимание может вызвать целую бурю, успокоить которую будет крайне сложно.

КОЗЕРОГ

Планы Козерога могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Козерог не хочет оказаться у разбитого корыта, ему не мешает быть скромнее и как-либо соразмерять свои амбиции со своими возможностями. Не следует забывать, что Наполеоновские планы – это, конечно, здорово, но не все Наполеоны хорошо завершили свою карьеру.

ВОДОЛЕЙ

Обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Водолея, вынуждая его плыть против течения. Сам же Водолей в эти моменты может испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, Водолей рискует набить немало шишек. Так что, хочешь не хочешь, а плыть против течения все равно придется!

РЫБЫ

День у Рыб полностью будет зависеть от того, с какой ноги они встанут. Встанут с нужной – день сложится замечательно во всех отношениях и пройдет не просто хорошо, а изумительно. Ну а встанут не с той ноги – весь день все будет валиться из рук. Так что, проснувшись утром, присмотритесь, и если заподозрили, что встали не с той ноги, ложитесь снова. Вдруг во второй раз повезет больше?

ampravda


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