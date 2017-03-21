Задержан организатор теракта в метро Петербурга

17 Апрель 2017 | новости

Выходец из Центральной Азии Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Подмосковья.

Один из организаторов взрыва в метро в Санкт-Петербурге, выходец из Центральной Азии Аброр Азимов, задержан в Одинцовском районе Московской области, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, 26-летний Азимов осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Джалилов мог быть членом «спящей ячейки» террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории Российской Федерации).

3 апреля в метро Петербурга произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, более 50 пострадали.

Татар-информ