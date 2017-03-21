В Татарстане стартовала акция «Первоцвет-2017»

17 Апрель 2017 | новости Печать

В Татарстане стартовала акция «Первоцвет-2017»

Минлесхоз РТ призывает жителей республики бережно относиться к первым весенним растениям, а за сбор краснокнижных грозит немалый штраф.

В Татарстане дан старт акции «Первоцвет-2017». Об этом сегодня «Татар-информ» рассказали в Министерстве лесного хозяйства РТ.

В целях предупреждения сбора и реализации раннецветущих декоративных видов растений, уничтожения мест их произрастания на территории Татарстана, а также активизации эколого-просветительской деятельности Минлесхозом РТ в период с 17 апреля по 22 мая 2017 года пройдет эколого-просветительская акция «Первоцвет-2017». Подобная акция проводится в Татарстане, начиная с 2010 года. 

«Значительная часть первоцветов – это растения лиственных лесов, и приспособились они к раннему развитию для того чтобы успеть отцвести и набрать сил до полного распускания листвы на деревьях, т.е. до наступления «темного сезона» в лесу. К тому же именно в лесу весной сосредоточено больше влаги, необходимой для роста и цветения», – рассказала «Татар-информ» ведущий советник отдела биоразнообразия Министерства лесного хозяйства РТ Резиля Юсупова.


Как правило, массовому сбору и продаже подвергаются два вида первоцветов – это прострел раскрытый, или сон-трава, и ландыш майский. Эти растения в республике обладают достаточным ресурсным потенциалом, однако массовый их сбор в период цветения наносит ощутимый урон популяциям.

Собирая букеты, люди лишают первоцветы не только листьев, но зачастую и корневищ. В результате растение погибает, а если и остается жить, то на следующий год не в состоянии запасти в подземных органах питательные вещества, необходимые для развития побегов. Также при сборе цветов происходит вытаптывание леса, почва становится более плотной, меняется ее структура, повреждаются луковицы первоцветов.

«В природе все взаимосвязано: первоцветы становятся пищей для первых насекомых, первых животных, проснувшихся от спячки. Насекомые становятся едой для птиц. Уничтожение одного звена в этой цепочке ведет к уничтожению биоразнообразия лесов в целом», – отметила Резиля Юсупова. Специалисты Минлесхоза предупреждают: важно самим не срывать первоцветы, отказаться от покупки этих цветов с частных рук, рассказать о пользе первоцветов своим детям.

Раннецветущие растения крайне уязвимы, многие из них занесены в Красную книгу РТ и России. Среди раннецветущих дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу РТ, сбор, продажа и приобретение которых запрещены, – ветреничка дубравная, ветреничка алтайская, хохлатка Маршалла, фиалка болотная, рябчик шахматовидный, рябчик русский и тюльпан Биберштейна.


Виды раннецветущих дикорастущих растений, занесенных в приложение Красной книги Республики Татарстан как нуждающиеся на территории республики в постоянном контроле и наблюдении, – прострел уральский, медуница узколистная и лилия опушенная.

Согласно статье 11 Лесного кодекса РФ, гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу России, красные книги субъектов РФ. Согласно статье 60 Федерального закона «Об охране окружающей среды», растения и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений и других организмов и ухудшающая среду их обитания.

В соответствии с постановлением Кабмина РТ, сбор и добывание растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, запрещены на всей территории Республики Татарстан.

В случае выявления фактов уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, виновный привлекается к административной ответственности. Незаконный оборот (хранение, перевозка, сбор, приобретение, продажа либо пересылка) редких растений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

В скором времени специалисты Минлесхоза РТ будут выходить в совместные рейды с администрациями районов по рынкам города в целях выявления фактов продажи первоцветов и краснокнижных растений.

Татар-информ


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