В Кукморе продают хлебобулочные изделия из будущего

В Республике

Рустам Минниханов: В республике не зафиксировано случаев доведения детей до суицида через соцсети

Профилактика интернет-рисков и угроз жизни и здоровью детей и подростков стала первой темой обсуждения на заседании Совбеза РТ.

19:28 17.04.2017 Профилактика интернет-рисков и угроз жизни и здоровью детей и подростков стала первой темой обсуждения на заседании Совбеза РТ.

В Буинске выбрали лучших выпускников по специальности «Лечебное дело»

В Буинском медицинском училище прошел Республиканский конкурс профессионального мастерства.

19:16 17.04.2017 В Буинском медицинском училище прошел Республиканский конкурс профессионального мастерства.

Депутаты РТ поддержали нововведения в уведомлении о проведении митинга

Порядок подачи уведомлений на проведение публичного мероприятия устанавливается российским субъектом.

19:15 17.04.2017 Порядок подачи уведомлений на проведение публичного мероприятия устанавливается российским субъектом.

В «Хазинэ» действует посвященная казанскому периоду выставка Александра Родченко

Юбилейная экспозиция представляет материалы, относящиеся к раннему казанскому периоду творчества А. Родченко и его соратницы и жены В. Степановой.

19:07 17.04.2017 Юбилейная экспозиция представляет материалы, относящиеся к раннему казанскому периоду творчества А. Родченко и его соратницы и жены В. Степановой.

МВД: Из трех погибших в ДТП в Волжске одна женщина была беременна

27-летняя женщина была на 7-8 месяце беременности.

18:49 17.04.2017 27-летняя женщина была на 7-8 месяце беременности.

Рустам Минниханов: «Я оцениваю деятельность группы компаний ТАИФ по итогам 2016 года позитивно»

В 2016 году ТАИФ получил сальдированный доход, включая косвенные налоги, в сумме 626 млрд руб.

18:24 17.04.2017 В 2016 году ТАИФ получил сальдированный доход, включая косвенные налоги, в сумме 626 млрд руб.

Марат Галеев: «Есть смысл перераспределить оперативную деятельность в пользу Премьер-министра РТ»

Депутат Госсовета РТ прокомментировал назначение Алексея Песошина на должность Премьер-министра.

18:20 17.04.2017 Депутат Госсовета РТ прокомментировал назначение Алексея Песошина на должность Премьер-министра.

Задержан организатор теракта в метро Петербурга

Выходец из Центральной Азии Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Подмосковья.

18:00 17.04.2017 Выходец из Центральной Азии Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Подмосковья.

В Елабуге стартовала акция по уборке исторических мест

Работу активисты начали с территории Троицкого кладбища, где обрели вечный покой представители известных династий.

17:55 17.04.2017 Работу активисты начали с территории Троицкого кладбища, где обрели вечный покой представители известных династий.

Волонтеры провели субботник в Храме всех религий после пожара

ИА «Татар-информ» публикует серию фото: Храм всех религий за несколько месяцев до и сразу после пожара.

17:49 17.04.2017 ИА «Татар-информ» публикует серию фото: Храм всех религий за несколько месяцев до и сразу после пожара.

Наталия Фишман и Евгения Лодвигова задумали в Казани парк развлечений в масштабах «Диснейленда»

Варианты проектных предложений поручено разработать участникам архитектурного воркшопа «Весенний МАРШ в Казани».

17:32 17.04.2017 Варианты проектных предложений поручено разработать участникам архитектурного воркшопа «Весенний МАРШ в Казани».

Фарид Мухаметшин: «Алексей Песошин – подготовленный человек»

Председатель Госсовета РТ прокомментировал назначение нового Премьер-министра республики.

17:31 17.04.2017 Председатель Госсовета РТ прокомментировал назначение нового Премьер-министра республики.

Татарстанский онкодиспансер посетила делегация представителей здравоохранения из зарубежных стран

В Казань прибыли специалисты в области нейрохирургии и онкологии из США, Японии и Латвии.

17:25 17.04.2017 В Казань прибыли специалисты в области нейрохирургии и онкологии из США, Японии и Латвии.

Воркшоп «Весенний МАРШ»: реновация площади Свободы и улиц Большая и Малая Красная в Казани

Помощник Президента РТ Наталия Фишман рассказала об амбициозных задачах для участников второго ежегодного воркшопа.

17:00 17.04.2017 Помощник Президента РТ Наталия Фишман рассказала об амбициозных задачах для участников второго ежегодного воркшопа.

Питерский режиссер воплотил на челнинской сцене «Фантазии Фарятьева»

Сюжет «Фантазии Ферятьева» всем известен по художественному фильму, в котором главные роли исполнили Андрей Миронов и Марина Неелова.

16:57 17.04.2017 Сюжет «Фантазии Ферятьева» всем известен по художественному фильму, в котором главные роли исполнили Андрей Миронов и Марина Неелова.

Олег Морозов о новом Премьере: «Стиль будет сугубо профессиональный, сугубо технократический»

Сенатор от Татарстана в Совет Федерации считает, что Алексей Песошин представляет из себя новый тип управленца.

16:46 17.04.2017 Сенатор от Татарстана в Совет Федерации считает, что Алексей Песошин представляет из себя новый тип управленца.

Мухаметшин: Обсуждалось несколько кандидатур на должность Премьер-министра РТ

По словам Председателя Госсовета РТ, Президент Татарстана счел Алексея Песошина наиболее подготовленной кандидатурой.

16:41 17.04.2017 По словам Председателя Госсовета РТ, Президент Татарстана счел Алексея Песошина наиболее подготовленной кандидатурой.

Ученые КФУ займутся разработкой натурального парфюма

Рассматривается возможность производства биологических добавок, лекарств и косметики.

16:36 17.04.2017 Рассматривается возможность производства биологических добавок, лекарств и косметики.

Валерий Гергиев: «Оркестр Сладковского постоянно доказывает права находиться в числе лидеров»

Директор Мариинского театра, художественный руководитель Московского Пасхального фестиваля Валерий Гергиев отметил высокий уровень ГСО РТ.

16:36 17.04.2017 Директор Мариинского театра, художественный руководитель Московского Пасхального фестиваля Валерий Гергиев отметил высокий уровень ГСО РТ.

В Бугульме прокуратура добилась выплаты рабочим долгов по зарплате

Пяти работникам Бугульминского кирпичного завода не выплачена заработная плата на сумму более 265 тысяч рублей.

16:33 17.04.2017 Пяти работникам Бугульминского кирпичного завода не выплачена заработная плата на сумму более 265 тысяч рублей.

В Казани состоялся посвященный Индии концерт

В Доме дружбы народов Татарстана прошел концерт, посвященный дипломатическим отношениям между Россией и Индией.

16:16 17.04.2017 В Доме дружбы народов Татарстана прошел концерт, посвященный дипломатическим отношениям между Россией и Индией.

Доходная часть бюджета Татарстана на 2017 год увеличена более чем на 1 млрд рублей

Дефицит бюджета не меняется и составит 7,6 млрд рублей.

16:09 17.04.2017 Дефицит бюджета не меняется и составит 7,6 млрд рублей.

Водно-болотные угодья Займище претендуют на премию «Хрустальный компас»

Голосование на сайте «Хрустального компаса» идет уже сейчас и продлится до 30 апреля.

16:00 17.04.2017 Голосование на сайте «Хрустального компаса» идет уже сейчас и продлится до 30 апреля.

В Татарстане стартовала акция «Первоцвет-2017»

Минлесхоз РТ призывает жителей республики бережно относиться к первым весенним растениям, а за сбор краснокнижных грозит немалый штраф.

15:20 17.04.2017 Минлесхоз РТ призывает жителей республики бережно относиться к первым весенним растениям, а за сбор краснокнижных грозит немалый штраф.

Песков проинформировал о «важном телефонном разговоре» Путина

Переговоры Президента РФ должны состояться сегодня вечером.

15:10 17.04.2017 Переговоры Президента РФ должны состояться сегодня вечером.

Молодежи будут преподавать историю татар через ролики в соцсетях

Таким образом в Татарстане рассчитывают привить интерес к истории татарского народа молодым.

14:51 17.04.2017 Таким образом в Татарстане рассчитывают привить интерес к истории татарского народа молодым.

Видео: В Волжске автомобиль влетел в водоем, три человека погибли

В автомобиле «Лада» 10-й модели находились парень и две девушки.

14:49 17.04.2017 В автомобиле «Лада» 10-й модели находились парень и две девушки.

Ученые КФУ собирают уникальную установку для добычи нефти

Разработка предназначена для использования всех термических методов добычи «черного золота».

14:39 17.04.2017 Разработка предназначена для использования всех термических методов добычи «черного золота».

В Челнах стали меньше красть и грабить, но больше мошенничать

В городе прошло отчетное заседание, посвященное подведению итогов деятельности полиции в первом квартале 2017 года.

14:34 17.04.2017 В городе прошло отчетное заседание, посвященное подведению итогов деятельности полиции в первом квартале 2017 года.