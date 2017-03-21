Сегодня, 17 апреля, поступило сообщение от жителя района о том, что в одном из магазинов Кукмора продают хлеб, на упаковке которого указана дата «18.04.2017». То есть получается, что, если верить дате, то этот хлеб должен был быть изготовлен завтра, а он уже сегодня оказался на прилавках в магазине.
В Кукморе продают хлебобулочные изделия из будущего
17 Апрель 2017 | новости Печать
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В Республике
Рустам Минниханов: В республике не зафиксировано случаев доведения детей до суицида через соцсети
Профилактика интернет-рисков и угроз жизни и здоровью детей и подростков стала первой темой обсуждения на заседании Совбеза РТ.
19:28 17.04.2017
Профилактика интернет-рисков и угроз жизни и здоровью детей и подростков стала первой темой обсуждения на заседании Совбеза РТ.
19:28 17.04.2017
В Буинске выбрали лучших выпускников по специальности «Лечебное дело»
В Буинском медицинском училище прошел Республиканский конкурс профессионального мастерства.
19:16 17.04.2017
В Буинском медицинском училище прошел Республиканский конкурс профессионального мастерства.
19:16 17.04.2017
Депутаты РТ поддержали нововведения в уведомлении о проведении митинга
Порядок подачи уведомлений на проведение публичного мероприятия устанавливается российским субъектом.
19:15 17.04.2017
Порядок подачи уведомлений на проведение публичного мероприятия устанавливается российским субъектом.
19:15 17.04.2017
В «Хазинэ» действует посвященная казанскому периоду выставка Александра Родченко
Юбилейная экспозиция представляет материалы, относящиеся к раннему казанскому периоду творчества А. Родченко и его соратницы и жены В. Степановой.
19:07 17.04.2017
Юбилейная экспозиция представляет материалы, относящиеся к раннему казанскому периоду творчества А. Родченко и его соратницы и жены В. Степановой.
19:07 17.04.2017
МВД: Из трех погибших в ДТП в Волжске одна женщина была беременна
27-летняя женщина была на 7-8 месяце беременности.
18:49 17.04.2017
27-летняя женщина была на 7-8 месяце беременности.
18:49 17.04.2017
Рустам Минниханов: «Я оцениваю деятельность группы компаний ТАИФ по итогам 2016 года позитивно»
В 2016 году ТАИФ получил сальдированный доход, включая косвенные налоги, в сумме 626 млрд руб.
18:24 17.04.2017
В 2016 году ТАИФ получил сальдированный доход, включая косвенные налоги, в сумме 626 млрд руб.
18:24 17.04.2017
Марат Галеев: «Есть смысл перераспределить оперативную деятельность в пользу Премьер-министра РТ»
Депутат Госсовета РТ прокомментировал назначение Алексея Песошина на должность Премьер-министра.
18:20 17.04.2017
Депутат Госсовета РТ прокомментировал назначение Алексея Песошина на должность Премьер-министра.
18:20 17.04.2017
Задержан организатор теракта в метро Петербурга
Выходец из Центральной Азии Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Подмосковья.
18:00 17.04.2017
Выходец из Центральной Азии Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Подмосковья.
18:00 17.04.2017
В Елабуге стартовала акция по уборке исторических мест
Работу активисты начали с территории Троицкого кладбища, где обрели вечный покой представители известных династий.
17:55 17.04.2017
Работу активисты начали с территории Троицкого кладбища, где обрели вечный покой представители известных династий.
17:55 17.04.2017
Волонтеры провели субботник в Храме всех религий после пожара
ИА «Татар-информ» публикует серию фото: Храм всех религий за несколько месяцев до и сразу после пожара.
17:49 17.04.2017
ИА «Татар-информ» публикует серию фото: Храм всех религий за несколько месяцев до и сразу после пожара.
17:49 17.04.2017
Наталия Фишман и Евгения Лодвигова задумали в Казани парк развлечений в масштабах «Диснейленда»
Варианты проектных предложений поручено разработать участникам архитектурного воркшопа «Весенний МАРШ в Казани».
17:32 17.04.2017
Варианты проектных предложений поручено разработать участникам архитектурного воркшопа «Весенний МАРШ в Казани».
17:32 17.04.2017
Фарид Мухаметшин: «Алексей Песошин – подготовленный человек»
Председатель Госсовета РТ прокомментировал назначение нового Премьер-министра республики.
17:31 17.04.2017
Председатель Госсовета РТ прокомментировал назначение нового Премьер-министра республики.
17:31 17.04.2017
Татарстанский онкодиспансер посетила делегация представителей здравоохранения из зарубежных стран
В Казань прибыли специалисты в области нейрохирургии и онкологии из США, Японии и Латвии.
17:25 17.04.2017
В Казань прибыли специалисты в области нейрохирургии и онкологии из США, Японии и Латвии.
17:25 17.04.2017
Воркшоп «Весенний МАРШ»: реновация площади Свободы и улиц Большая и Малая Красная в Казани
Помощник Президента РТ Наталия Фишман рассказала об амбициозных задачах для участников второго ежегодного воркшопа.
17:00 17.04.2017
Помощник Президента РТ Наталия Фишман рассказала об амбициозных задачах для участников второго ежегодного воркшопа.
17:00 17.04.2017
Питерский режиссер воплотил на челнинской сцене «Фантазии Фарятьева»
Сюжет «Фантазии Ферятьева» всем известен по художественному фильму, в котором главные роли исполнили Андрей Миронов и Марина Неелова.
16:57 17.04.2017
Сюжет «Фантазии Ферятьева» всем известен по художественному фильму, в котором главные роли исполнили Андрей Миронов и Марина Неелова.
16:57 17.04.2017
Олег Морозов о новом Премьере: «Стиль будет сугубо профессиональный, сугубо технократический»
Сенатор от Татарстана в Совет Федерации считает, что Алексей Песошин представляет из себя новый тип управленца.
16:46 17.04.2017
Сенатор от Татарстана в Совет Федерации считает, что Алексей Песошин представляет из себя новый тип управленца.
16:46 17.04.2017
Мухаметшин: Обсуждалось несколько кандидатур на должность Премьер-министра РТ
По словам Председателя Госсовета РТ, Президент Татарстана счел Алексея Песошина наиболее подготовленной кандидатурой.
16:41 17.04.2017
По словам Председателя Госсовета РТ, Президент Татарстана счел Алексея Песошина наиболее подготовленной кандидатурой.
16:41 17.04.2017
Ученые КФУ займутся разработкой натурального парфюма
Рассматривается возможность производства биологических добавок, лекарств и косметики.
16:36 17.04.2017
Рассматривается возможность производства биологических добавок, лекарств и косметики.
16:36 17.04.2017
Валерий Гергиев: «Оркестр Сладковского постоянно доказывает права находиться в числе лидеров»
Директор Мариинского театра, художественный руководитель Московского Пасхального фестиваля Валерий Гергиев отметил высокий уровень ГСО РТ.
16:36 17.04.2017
Директор Мариинского театра, художественный руководитель Московского Пасхального фестиваля Валерий Гергиев отметил высокий уровень ГСО РТ.
16:36 17.04.2017
В Бугульме прокуратура добилась выплаты рабочим долгов по зарплате
Пяти работникам Бугульминского кирпичного завода не выплачена заработная плата на сумму более 265 тысяч рублей.
16:33 17.04.2017
Пяти работникам Бугульминского кирпичного завода не выплачена заработная плата на сумму более 265 тысяч рублей.
16:33 17.04.2017
В Казани состоялся посвященный Индии концерт
В Доме дружбы народов Татарстана прошел концерт, посвященный дипломатическим отношениям между Россией и Индией.
16:16 17.04.2017
В Доме дружбы народов Татарстана прошел концерт, посвященный дипломатическим отношениям между Россией и Индией.
16:16 17.04.2017
Доходная часть бюджета Татарстана на 2017 год увеличена более чем на 1 млрд рублей
Дефицит бюджета не меняется и составит 7,6 млрд рублей.
16:09 17.04.2017
Дефицит бюджета не меняется и составит 7,6 млрд рублей.
16:09 17.04.2017
Водно-болотные угодья Займище претендуют на премию «Хрустальный компас»
Голосование на сайте «Хрустального компаса» идет уже сейчас и продлится до 30 апреля.
16:00 17.04.2017
Голосование на сайте «Хрустального компаса» идет уже сейчас и продлится до 30 апреля.
16:00 17.04.2017
В Татарстане стартовала акция «Первоцвет-2017»
Минлесхоз РТ призывает жителей республики бережно относиться к первым весенним растениям, а за сбор краснокнижных грозит немалый штраф.
15:20 17.04.2017
Минлесхоз РТ призывает жителей республики бережно относиться к первым весенним растениям, а за сбор краснокнижных грозит немалый штраф.
15:20 17.04.2017
Песков проинформировал о «важном телефонном разговоре» Путина
Переговоры Президента РФ должны состояться сегодня вечером.
15:10 17.04.2017
Переговоры Президента РФ должны состояться сегодня вечером.
15:10 17.04.2017
Молодежи будут преподавать историю татар через ролики в соцсетях
Таким образом в Татарстане рассчитывают привить интерес к истории татарского народа молодым.
14:51 17.04.2017
Таким образом в Татарстане рассчитывают привить интерес к истории татарского народа молодым.
14:51 17.04.2017
Видео: В Волжске автомобиль влетел в водоем, три человека погибли
В автомобиле «Лада» 10-й модели находились парень и две девушки.
14:49 17.04.2017
В автомобиле «Лада» 10-й модели находились парень и две девушки.
14:49 17.04.2017
Ученые КФУ собирают уникальную установку для добычи нефти
Разработка предназначена для использования всех термических методов добычи «черного золота».
14:39 17.04.2017
Разработка предназначена для использования всех термических методов добычи «черного золота».
14:39 17.04.2017
В Челнах стали меньше красть и грабить, но больше мошенничать
В городе прошло отчетное заседание, посвященное подведению итогов деятельности полиции в первом квартале 2017 года.
14:34 17.04.2017
В городе прошло отчетное заседание, посвященное подведению итогов деятельности полиции в первом квартале 2017 года.
14:34 17.04.2017
Мухаметшин о Мусине: Заочно или раньше времени не можем лишить его депутатского мандата
По словам главы Госсовета РТ, необходимо дождаться решения суда в отношении экс-председателя правления ПАО «Татфондбанк».
14:30 17.04.2017
По словам главы Госсовета РТ, необходимо дождаться решения суда в отношении экс-председателя правления ПАО «Татфондбанк».
14:30 17.04.2017