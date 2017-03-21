Синоптики рассказали, когда в России потеплеет

17 Апрель 2017 | новости

Весна не спешит радовать нас теплом, рассказывает "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

На Европейской части России сохраняется холодная погода. Дует северный и северо-западный ветер. В Москве и Московской области ночная температура от - 1 до + 4 градусов, днем 3-8 тепла. В понедельник ожидается снег, мокрый снег. Ветер будет усиливаться. Потеплеет только к выходным - до +11 градусов.

Холодно и на севере европейской части России. В Мурманской, Архангельской, Вологодской областях и Коми температура воздуха около нуля. Ночью - слабоотрицательная температура, днем 2-4 тепла. Осадки в виде снега и мокрого снега. В Калининградской области +3…+7 градусов с небольшими дождями.

В Поволжье относительно тепло: +6…+12 градусов. Местами в левобережье и средней Волге до +17. Но это тепло не будет чувствоваться, потому что пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

На юге европейской территории в начале недели можно рассчитывать на потепление до +17…+22 градусов. По югу Краснодарского края, в Дагестане до +25. В районе Туапсе и Сочи на градус холоднее. В Крыму от 13 до 18 градусов тепла, дождь и ветер.

Похолодает на юге западной Сибири. В Тюменской и Омской областях +6…+11 градусов. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае от 3 до 10 тепла, местами до +14 градусов. В республике Алтай столбики термометров покажут максимум "+17". На пару градусов дожди снизят температуру в центре и на юге Красноярского края - до +10…+15 градусов.

Ненастно у Байкала. Дождь и мокрый снег в Иркутской области и Забайкалье. Температура в этих регионах 10-15 градусов тепла.

Дождливо в Приморье, и похолодает до +10…+13 градусов. В Хабаровском крае до +15 градусов, но с мокрым снегом. В Амурской области около 10 тепла и без осадков.