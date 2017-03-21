Альбина Аглямова из Верхнего Арбаша получила Благодарственное письмо (фото)

17 Апрель 2017 | новости

Сын Аглямовой Альбины Шамильевны, проживающей в деревне Верхний Арбаш, служит в ракетных войсках и артиллерии в городе Валдай Новгородской области. На днях Альбина Шамильевна получила Благодарственное письмо от командира войсковой службы, где служит ее сын.

- Ваш сын служит Родине честно и добросовестно, являясь примерным и дисциплинированным военнослужащим. Своей образцовой воинской службой и примерным поведением он заслужил уважение у командиров и начальников, товарищей по воинскому коллективу. Командование части выражает Вам глубокую признательность за хорошее воспитание сына, надежного защитника своей Родины, - говорится в письме.

- Сына растила одна. Отец ушел из жизни, когда мальчику было восемь лет. Он для меня и опора, и радость, - говорит Альбина Шамильевна. – Благодарственное письмо от командира войсковой службы – это большая гордость. Скоро наступит день возвращения сына из армии, осталось всего 23 дня. Лишь бы был жив и здоров.