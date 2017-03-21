Стало известно имя нового Премьер-министра Татарстана

На 27-м заседании Госсовета РТ пятого созыва депутаты проголосовали за выдвижение Алексея Песошина на пост премьер-министра РТ: 87 голосов «за», 1 «против» и 1 «воздержался».
Кандидатуру внес на рассмотрение сессии президент Татарстана. Его предложение поддержали на четырех комитетах татарстанского парламента. На заседании Рустам Минниханов поблагодарил за работу экс-премьера Ильдара Халикова и отметил деятельность Алексея Песошина.
— За время работы он зарекомендовал себя как эффективный и грамотный руководитель, обстоятельный хозяйственник и профессионал. Прошу поддержать его кандидатуру. Лучшего на сегодня пока нет, — заявил Рустам Минниханов.
Поддержали кандидатуру нового премьер-министра и депутаты Госсовета РТ Рафис Бурганов и Хафиз Миргалимов. Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев поставил задачу новому главе правительства: поднять авторитет правительства и органов местной власти. Алексей Песошин в свою очередь поблагодарил за оказанное доверие и поддержку, сообщает realnoevremya.