Прокурор Кукморского района встретился с ветеранами (фото)

- Слава Богу, живем в достатке, - говорит Риза Галин. – Я родом из Бардымского района Пермского края. В Кукмор приехал в 1960 году. Ежегодно ездим на Сабантуй в родные края. Если давление не побеспокоит, быть может, внук и нынче отвезет туда.

Две дочери Ризы Ясавиевича проживают в Казани. Ветеран живет в семье своего внука.

- Ни на что не жалуюсь. Дети ухаживают хорошо, и с соседями повезло. Телевизор работает, стараюсь не пропускать ни одну новость, - говорит он. – Спасибо, что справляетесь о нашей жизни, не забываете о нас.

Архами Минемуллин был в гостях у дочери Гульсины ханум. Он также был рад приходу прокурора района.

- Дома тепло, живем хорошо, пенсию получаем своевременно – что еще нужно пожилому человеку?! Семья сына Наиля, дочь Гульсина относятся ко мне с большим уважением, - говорит он. – На улицу выходить не могу, поэтому большее время провожу за телевизором. Люблю спортивный канал, внимательно смотрю новости.