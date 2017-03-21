В Кукморе стартовала межведомственная операция «Дети России»

17 Апрель 2017 | новости

В период с 17 по 26 апреля на территории Кукморского района заинтересованными ведомствами будет осуществлена комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России».

Ее цель - предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.

В рамках операции планируется проведение широкомасштабных мероприятий, в том числе профилактических рейдов по проверке мест массового пребывания подростков, жилого сектора, объектов транспорта, учреждений торговли и досуговых организаций.

Во взаимодействии с органами образования планируется организовать беседы и лекции с учащимися, на которых будут распространяться плакаты и листовки антинаркотической направленности. Запланировано проведение «Дней профилактики», «Недели правовых знаний» с целью разъяснения несовершеннолетним последствий употребления наркотиков и одурманивающих веществ, а также ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.