Ожидается ухудшение погодных условий

В Республике

Следком РТ возбудил дело после гибели девочки, которая упала с лошади

В результате полученной травмы головы девочка скончалась до приезда медиков.

12:57 17.04.2017 В результате полученной травмы головы девочка скончалась до приезда медиков.

Минтимер Шаймиев: Нам нужно повысить авторитет всех членов Правительства

По мнению Госсоветника РТ, каждый член Правительства Татарстана должен четко выполнять свои обязанности.

12:56 17.04.2017 По мнению Госсоветника РТ, каждый член Правительства Татарстана должен четко выполнять свои обязанности.

Гидрометцентр РТ: На дорогах ожидается гололедица, возможны снежные заносы

Температура воздуха будет преобладать в значениях -3..+2 градуса, 19 – 20 апреля на юге и востоке республики – до +8..+10 градусов.

12:49 17.04.2017 Температура воздуха будет преобладать в значениях -3..+2 градуса, 19 – 20 апреля на юге и востоке республики – до +8..+10 градусов.

ОАО «ТАИФ» в 2016 году получило сальдированную прибыль в 626 млрд рублей

20 млрд рублей из заработанных средств «ТАИф» направил в бюджет Татарстана.

12:46 17.04.2017 20 млрд рублей из заработанных средств «ТАИф» направил в бюджет Татарстана.

Прокуратура Апастовского района добилась выплаты более 1 млн рублей долгов по зарплате

После вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате была полностью погашена.

12:36 17.04.2017 После вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате была полностью погашена.

Команда «КАМАЗ-Мастер» выйдет на старт ралли «Баха Крым»

Ралли-рейд состоится в рамках второго этапа чемпионата России и пройдет с 27 по 30 апреля.

12:23 17.04.2017 Ралли-рейд состоится в рамках второго этапа чемпионата России и пройдет с 27 по 30 апреля.

Жительница Тукаевского района перечислила мошенникам 200 тысяч рублей

Злоумышленница вышла на связь под предлогом покупки баяна, выставленного на продажу сыном потерпевшей.

12:21 17.04.2017 Злоумышленница вышла на связь под предлогом покупки баяна, выставленного на продажу сыном потерпевшей.

Песошин: Готов приложить все силы для выполнения задач, которые ставит Президент РТ

Алексей Песошин обозначил основные направления деятельности, требующие постоянного внимания исполнительной власти.

12:17 17.04.2017 Алексей Песошин обозначил основные направления деятельности, требующие постоянного внимания исполнительной власти.

В парламенте Татарстана состоялось заседание фракции КПРФ

Собрание парламентариев прошло под руководством главы фракции Хафиза Миргалимова.

12:14 17.04.2017 Собрание парламентариев прошло под руководством главы фракции Хафиза Миргалимова.

Нижнекамские поисковики получили новое обмундирование

Новое обмундирование поисковикам вручил советник главы Нижнекамского района Григорий Китанов.

12:04 17.04.2017 Новое обмундирование поисковикам вручил советник главы Нижнекамского района Григорий Китанов.

Камаловцы отправились в Туймазы

Сегодня в Башкортостане завершаются выездные гастроли театра.

11:40 17.04.2017 Сегодня в Башкортостане завершаются выездные гастроли театра.

Путин назначил Куйвашева врио губернатора Свердловской области

Куйвашев будет исполнять обязанности до вступления в должность нового губернатора области.

11:37 17.04.2017 Куйвашев будет исполнять обязанности до вступления в должность нового губернатора области.

Гонщик Тимур Тимерзянов: «В Португалии достаточно сложная трасса»

Татарстанский пилот команды STARD выступит на втором этапе чемпионата мира по ралли-кроссу в Португалии.

11:25 17.04.2017 Татарстанский пилот команды STARD выступит на втором этапе чемпионата мира по ралли-кроссу в Португалии.

Минниханов: Доверие Песошину важно для дальнейшего процветания республики в масштабе России

По словам Президента РТ, за время работы в Правительстве Алексей Песошин проявил себя как эффективный и грамотный руководитель.

11:15 17.04.2017 По словам Президента РТ, за время работы в Правительстве Алексей Песошин проявил себя как эффективный и грамотный руководитель.

Видео: Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Зеленодольске

Во время обыска квартиры полицейские изъяли около 200 граммов наркотического вещества.

11:11 17.04.2017 Во время обыска квартиры полицейские изъяли около 200 граммов наркотического вещества.

Во время субботника улицы Елабуги убирали почти 2 тыс. человек

На субботник вышли представители 90 предприятий и учреждений города.

11:08 17.04.2017 На субботник вышли представители 90 предприятий и учреждений города.

Рафик Мухаметшин: «Татарский фактор всегда занимал особое место в восточной политике России»

«Начиная с XVI века, татарский язык был языком дипломатических отношений», — говорит ректор РИИ.

10:57 17.04.2017 «Начиная с XVI века, татарский язык был языком дипломатических отношений», — говорит ректор РИИ.

В Казани стартовала бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства

Специалисты проведут консультации по профилактике африканской чумы свиней, гриппа птиц, нодулярного дерматита крупного рогатого скота.

10:55 17.04.2017 Специалисты проведут консультации по профилактике африканской чумы свиней, гриппа птиц, нодулярного дерматита крупного рогатого скота.

Видео: Ильгиз Ханов скупает земли вокруг Храма всех религий

В планах нового хозяина комплекса – выкупить соседние с храмом земельные участки, отстроить новое здание и открыть музей Старого Аракчино.

10:51 17.04.2017 В планах нового хозяина комплекса – выкупить соседние с храмом земельные участки, отстроить новое здание и открыть музей Старого Аракчино.

Премьер-министром Татарстана стал Алексей Песошин

За кандидатуру Алексея Песошина проголосовали 87 депутатов, против и воздержались – по одному человеку.

10:50 17.04.2017 За кандидатуру Алексея Песошина проголосовали 87 депутатов, против и воздержались – по одному человеку.

Президент РТ о Халикове: Парламенту необходимо должным образом оценить его работу

Рустам Минниханов прокомментировал работу бывшего Премьер-министра РТ.

10:42 17.04.2017 Рустам Минниханов прокомментировал работу бывшего Премьер-министра РТ.

Первым заместителем муфтия РТ стал Рустем Валиуллин

Делегаты VII съезда ДУМ РТ одобрили предложение Камиля Самигуллина.

10:33 17.04.2017 Делегаты VII съезда ДУМ РТ одобрили предложение Камиля Самигуллина.

Члены комитетов Госсовета РТ высказали Алексею Песошину свои предложения

Депутаты всех комитетов Госсовета РТ одобрили кандидатуру Песошина на пост Премьер-министра РТ.

10:17 17.04.2017 Депутаты всех комитетов Госсовета РТ одобрили кандидатуру Песошина на пост Премьер-министра РТ.

Школьники Казани попросили добавить в меню столовых бурито и наггетсы

В Казани продолжает работу мобильное приложение школьного питания «Поел и доволен».

10:15 17.04.2017 В Казани продолжает работу мобильное приложение школьного питания «Поел и доволен».

В РТ онкологи провели уникальную операцию по реконструкции молочной железы собственными тканями

Одновременно операция выполнялась врачами НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова в рамках мастер-класса, который транслировался в онлайн-режиме.

10:08 17.04.2017 Одновременно операция выполнялась врачами НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова в рамках мастер-класса, который транслировался в онлайн-режиме.

На трассе под Казанью иномарка сбила лося

ДТП произошло накануне вечером на трассе Зеленодольск – Казань.

10:05 17.04.2017 ДТП произошло накануне вечером на трассе Зеленодольск – Казань.

Богатейший араб мира выступит спикером на KazanSummit 2017

Мишаль Хамид Кану впервые выступит в России и расскажет об исламских финансах.

09:55 17.04.2017 Мишаль Хамид Кану впервые выступит в России и расскажет об исламских финансах.

Депутаты всех комитетов Госсовета РТ одобрили кандидатуру Песошина на пост Премьер-министра

Вопрос об утверждении нового Премьер-министра РТ появится в повестке дня 27-го заседания Госсовета Татарстана.

09:48 17.04.2017 Вопрос об утверждении нового Премьер-министра РТ появится в повестке дня 27-го заседания Госсовета Татарстана.

Камиль Самигуллин избран муфтием Татарстана

Решение об избрании муфтия принято на съезде Духовного управления мусульман РТ единогласно.

09:48 17.04.2017 Решение об избрании муфтия принято на съезде Духовного управления мусульман РТ единогласно.