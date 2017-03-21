Ожидается ухудшение погодных условий

17 Апрель 2017 | новости Печать

Ожидается ухудшение погодных условий

19-21 апреля погодные условия на Территории Республики Татарстан будут формироваться под влиянием активного южного циклона.

Ожидаются:

- умеренные и сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя,

- местами метели с существенным ухудшением видимости,

- установление временного снежного покрова,

- 20-21 апреля сильный ветер порывами до 17-22 м/с и гололед.

Температура воздуха будет преобладать в значениях -3..+2⁰, 19-20 апреля на юге и востоке республики до +8..+10⁰.

На дорогах ожидается гололедица, на отдельных участках возможны снежные заносы.

 

ФГБУ «УГМС Республики Татарстан»


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