Ожидается ухудшение погодных условий

19-21 апреля погодные условия на Территории Республики Татарстан будут формироваться под влиянием активного южного циклона.
Ожидаются:
- умеренные и сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя,
- местами метели с существенным ухудшением видимости,
- установление временного снежного покрова,
- 20-21 апреля сильный ветер порывами до 17-22 м/с и гололед.
Температура воздуха будет преобладать в значениях -3..+2⁰, 19-20 апреля на юге и востоке республики до +8..+10⁰.
На дорогах ожидается гололедица, на отдельных участках возможны снежные заносы.
ФГБУ «УГМС Республики Татарстан»