В Важашурском сельском поселении прошел субботник (фото)

На субботник вышли работники культуры, фельдшерско-акушерского пункта, сельсовета, библиотеки. Участники субботника привели в порядок закрепленные за ними территории. После чего, собранный мусор был вывезен в специально отведенное место.
17 Апрель 2017 | новости Печать
В рамках санитарно-экологического двухмесячника в Важашурском сельском поселении прошел традиционный субботник.
На субботник вышли работники культуры, фельдшерско-акушерского пункта, сельсовета, библиотеки. Участники субботника привели в порядок закрепленные за ними территории. После чего, собранный мусор был вывезен в специально отведенное место.
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