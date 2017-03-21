В Важашурском сельском поселении прошел субботник (фото)

В Республике

В РТ онкологи провели уникальную операцию по реконструкции молочной железы собственными тканями

Одновременно подобная операция выполнялась врачами НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова в рамках мастер-класса, который транслировался в онлайн-режиме.

10:08 17.04.2017 Одновременно подобная операция выполнялась врачами НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова в рамках мастер-класса, который транслировался в онлайн-режиме.

На трассе под Казанью иномарка сбила лося

ДТП произошло накануне вечером на трассе Зеленодольск – Казань.

10:05 17.04.2017 ДТП произошло накануне вечером на трассе Зеленодольск – Казань.

Богатейший араб мира выступит спикером на KazanSummit 2017

Мишаль Хамид Кану впервые выступит в России, и расскажет об исламских финансах.

09:55 17.04.2017 Мишаль Хамид Кану впервые выступит в России, и расскажет об исламских финансах.

Депутаты всех комитетов Госсовета РТ одобрили кандидатуру Песошина на пост Премьер-министра

Вопрос об утверждении нового Премьер-министра РТ появится в повестке дня 27-го заседания Госсовета Татарстана.

09:48 17.04.2017 Вопрос об утверждении нового Премьер-министра РТ появится в повестке дня 27-го заседания Госсовета Татарстана.

Ведущие бизнес-практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах

190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.

13:22 14.04.2017 190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.

Минобороны РФ презентовало военную базу «Арктический трилистник»

На уникальной базе проживают до 150 военнослужащих в течение полутора лет.

09:47 17.04.2017 На уникальной базе проживают до 150 военнослужащих в течение полутора лет.

В Казани несколько точек сезонной торговли исключены из схемы размещения из-за Кубка конфедераций

По словам заместителя руководителя исполнительного комитета Казани Ивана Кузнецова, речь идет о единичных случаях.

09:37 17.04.2017 По словам заместителя руководителя исполнительного комитета Казани Ивана Кузнецова, речь идет о единичных случаях.

Депутаты четырех комитетов Госсовета РТ единогласно поддержали Алексея Песошина

Президент Татарстана предложил на пост Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

09:35 17.04.2017 Президент Татарстана предложил на пост Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Стоимость торговых точек на улице Баумана в Казани составила более миллиона рублей

Стартовая цена на право торговли на пешеходной улице столицы Татарстана составляла 22 тысячи рублей.

09:33 17.04.2017 Стартовая цена на право торговли на пешеходной улице столицы Татарстана составляла 22 тысячи рублей.

Вице-президент США: «Стратегическому терпению» в отношении КНДР пришел конец

Американский политик намерен обсудить с врио Президента КНДР Хван Ге Аном усиление политического влияния на Пхеньян.

09:30 17.04.2017 Американский политик намерен обсудить с врио Президента КНДР Хван Ге Аном усиление политического влияния на Пхеньян.

В Казани начал работу VII съезд ДУМ РТ

На повестке дня выборы муфтия.

09:29 17.04.2017 На повестке дня выборы муфтия.

Челнинка стала победительницей конкурса татарских красавиц в Удмуртии

В финале VI Республиканского конкурса татарских красавиц «Татар кызы-2017» приняли участие 10 девушек от 16 до 25 лет.

09:25 17.04.2017 В финале VI Республиканского конкурса татарских красавиц «Татар кызы-2017» приняли участие 10 девушек от 16 до 25 лет.

В Казани реализовано 305 мест сезонной торговли на общую сумму 27 млн рублей

Комитетом потребительского рынка проведен 41 аукцион, на которых было выставлено 488 лотов.

09:11 17.04.2017 Комитетом потребительского рынка проведен 41 аукцион, на которых было выставлено 488 лотов.

В Москве пройдет творческий вечер Альбины Абсалямовой

Литературный вечер «Весна в Малом Татарском» будет посвящен новому поэтическому сборнику автора.

08:53 17.04.2017 Литературный вечер «Весна в Малом Татарском» будет посвящен новому поэтическому сборнику автора.

Кандидатура Алексея Песошина на пост Премьер-министра РТ внесена на рассмотрение в Госсовет

Утвердить Алексея Песошина на должности Премьер-министра предложил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

08:23 17.04.2017 Утвердить Алексея Песошина на должности Премьер-министра предложил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» вышел на итальянском языке

Тираж книги в три тысячи экземпляров уже появился на полках магазинов.

07:45 17.04.2017 Тираж книги в три тысячи экземпляров уже появился на полках магазинов.

В Балтасях прошел открытый турнир Татарстана по всестилевому карате

За звание лучшего боролись 250 сильнейших бойцов из шести районов республики, а также других регионов.

07:21 17.04.2017 За звание лучшего боролись 250 сильнейших бойцов из шести районов республики, а также других регионов.

В августе в Татарстане пройдет фестиваль средневекового боя «Великий Болгар-2017»

Впервые в программу фестиваля вошли клубный чемпионат Европы по историческому средневековому бою и Кубок Донжона по боям 1 на 1.

06:08 17.04.2017 Впервые в программу фестиваля вошли клубный чемпионат Европы по историческому средневековому бою и Кубок Донжона по боям 1 на 1.

Росреестр Татарстана проведет единый день горячей линии

Татарстанцы смогут задать вопросы, касающиеся необходимых документов для регистрации недвижимости.

00:09 17.04.2017 Татарстанцы смогут задать вопросы, касающиеся необходимых документов для регистрации недвижимости.

В Сети появилось видео сгоревшего в Москве Maserati

От удара в фонарный столб автомобиль загорелся по всей площади.

20:25 16.04.2017 От удара в фонарный столб автомобиль загорелся по всей площади.

Пьесу казанского автора Альбины Гумеровой прочтут в театре Качалова

История «Пистис, Эльпис, Агапэ» вошла в шорт-лист международного конкурса новой драматургии «Ремарка».

17:45 16.04.2017 История «Пистис, Эльпис, Агапэ» вошла в шорт-лист международного конкурса новой драматургии «Ремарка».

В Сети появилось видео теракта в пригороде Алеппо

По информации спасателей, жертвами террористической атаки стали сто человек.

17:31 16.04.2017 По информации спасателей, жертвами террористической атаки стали сто человек.

Рустам Минниханов проинспектировал ход работ в центре «Казань ЭКСПО» и ЖК «Салават Купере»

Президент РТ посетил также логистический почтовый центр, ЖК «М-14», лесопарк «Лебяжье» и Казанский зооботсад.

16:46 16.04.2017 Президент РТ посетил также логистический почтовый центр, ЖК «М-14», лесопарк «Лебяжье» и Казанский зооботсад.

В Казани состоится VII Международный конкурс чтецов имени Г. Тукая

С 17 по 19 апреля в Доме актера имени М. Салимжанова пройдут финальные туры конкурса.

16:36 16.04.2017 С 17 по 19 апреля в Доме актера имени М. Салимжанова пройдут финальные туры конкурса.

Росгвардейцы Владивостока задержали мужчину, открывшего стрельбу по полицейским

Полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, которое мужчина хранил дома незаконно.

15:03 16.04.2017 Полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, которое мужчина хранил дома незаконно.

Под Кировом в столкновении двух микроавтобусов погиб пассажир

Микроавтобусы столкнулись на 16-м километре трассы Киров – Советск.

13:26 16.04.2017 Микроавтобусы столкнулись на 16-м километре трассы Киров – Советск.

Игроков и тренеров ВК «Синтез» торжественно встретили в аэропорту Казани

Накануне в Волгограде завершилась третья игра финальной серии чемпионата России по водному полу в котором наша команда играла с местным «Спартаком».

13:10 16.04.2017 Накануне в Волгограде завершилась третья игра финальной серии чемпионата России по водному полу в котором наша команда играла с местным «Спартаком».

Теракт у посольства России в Берлине удалось предотвратить в последний момент

Марокканец планировал в минувшую субботу затеряться среди участников демонстрации, проходящей перед посольством, и совершить теракт.

12:55 16.04.2017 Марокканец планировал в минувшую субботу затеряться среди участников демонстрации, проходящей перед посольством, и совершить теракт.

Рустам Минниханов поздравил «Динамо-Казань» с победой в Кубке Европейской конфедерации волейбола

15 апреля казанские спортсменки по сумме двух матчей обыграли в финале итальянский клуб «Бусто Арсицио».

12:51 16.04.2017 15 апреля казанские спортсменки по сумме двух матчей обыграли в финале итальянский клуб «Бусто Арсицио».

В Сарапуле пьяный водитель выехал на тротуар и сбил троих пешеходов

Один человек погиб, еще двое пострадали.

12:50 16.04.2017 Один человек погиб, еще двое пострадали.