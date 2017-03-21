Заинская делегация приехала в Кукмор для обмена опытом (фото)

17 Апрель 2017 | новости Печать

Заинская делегация приехала в Кукмор для обмена опытом (фото)

Делегация из Заинска побывала в Кукморском районе для изучения опыта деловой активности населения.

Возглавил ее руководитель исполкома района Ильнар Хафизов, в состав делегации вошли руководители, главы сельских поселений, индивидуальные предприниматели и фермеры. Они посетили объекты малого бизнеса и встретились с предпринимателями Кукмора.


фото http://kukmor.tatarstan.ru/


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Синоптики Татарстана предупредили о сильном, порывистом ветре и гололедице В Важашурском сельском поселении прошел субботник (фото) »

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
В РТ онкологи провели уникальную операцию по реконструкции молочной железы собственными тканями
Одновременно подобная операция выполнялась врачами НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова в рамках мастер-класса, который транслировался в онлайн-режиме.
10:08 17.04.2017
На трассе под Казанью иномарка сбила лося
ДТП произошло накануне вечером на трассе Зеленодольск – Казань.
10:05 17.04.2017
Богатейший араб мира выступит спикером на KazanSummit 2017
Мишаль Хамид Кану впервые выступит в России, и расскажет об исламских финансах.
09:55 17.04.2017
Депутаты всех комитетов Госсовета РТ одобрили кандидатуру Песошина на пост Премьер-министра
Вопрос об утверждении нового Премьер-министра РТ появится в повестке дня 27-го заседания Госсовета Татарстана.
09:48 17.04.2017
Ведущие бизнес-практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах
190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.
13:22 14.04.2017
Минобороны РФ презентовало военную базу «Арктический трилистник»
На уникальной базе проживают до 150 военнослужащих в течение полутора лет.
09:47 17.04.2017
В Казани несколько точек сезонной торговли исключены из схемы размещения из-за Кубка конфедераций
По словам заместителя руководителя исполнительного комитета Казани Ивана Кузнецова, речь идет о единичных случаях.
09:37 17.04.2017
Депутаты четырех комитетов Госсовета РТ единогласно поддержали Алексея Песошина
Президент Татарстана предложил на пост Премьер-министра РТ Алексея Песошина.
09:35 17.04.2017
Стоимость торговых точек на улице Баумана в Казани составила более миллиона рублей
Стартовая цена на право торговли на пешеходной улице столицы Татарстана составляла 22 тысячи рублей.
09:33 17.04.2017
Вице-президент США: «Стратегическому терпению» в отношении КНДР пришел конец
Американский политик намерен обсудить с врио Президента КНДР Хван Ге Аном усиление политического влияния на Пхеньян.
09:30 17.04.2017
В Казани начал работу VII съезд ДУМ РТ
На повестке дня выборы муфтия.
09:29 17.04.2017
Челнинка стала победительницей конкурса татарских красавиц в Удмуртии
В финале VI Республиканского конкурса татарских красавиц «Татар кызы-2017» приняли участие 10 девушек от 16 до 25 лет.
09:25 17.04.2017
В Казани реализовано 305 мест сезонной торговли на общую сумму 27 млн рублей
Комитетом потребительского рынка проведен 41 аукцион, на которых было выставлено 488 лотов.
09:11 17.04.2017
В Москве пройдет творческий вечер Альбины Абсалямовой
Литературный вечер «Весна в Малом Татарском» будет посвящен новому поэтическому сборнику автора.
08:53 17.04.2017
Кандидатура Алексея Песошина на пост Премьер-министра РТ внесена на рассмотрение в Госсовет
Утвердить Алексея Песошина на должности Премьер-министра предложил Президент Татарстана Рустам Минниханов.
08:23 17.04.2017
Роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» вышел на итальянском языке
Тираж книги в три тысячи экземпляров уже появился на полках магазинов.
07:45 17.04.2017
В Балтасях прошел открытый турнир Татарстана по всестилевому карате
За звание лучшего боролись 250 сильнейших бойцов из шести районов республики, а также других регионов.
07:21 17.04.2017
В августе в Татарстане пройдет фестиваль средневекового боя «Великий Болгар-2017»
Впервые в программу фестиваля вошли клубный чемпионат Европы по историческому средневековому бою и Кубок Донжона по боям 1 на 1.
06:08 17.04.2017
Росреестр Татарстана проведет единый день горячей линии
Татарстанцы смогут задать вопросы, касающиеся необходимых документов для регистрации недвижимости.
00:09 17.04.2017
В Сети появилось видео сгоревшего в Москве Maserati
От удара в фонарный столб автомобиль загорелся по всей площади.
20:25 16.04.2017
Пьесу казанского автора Альбины Гумеровой прочтут в театре Качалова
История «Пистис, Эльпис, Агапэ» вошла в шорт-лист международного конкурса новой драматургии «Ремарка».
17:45 16.04.2017
В Сети появилось видео теракта в пригороде Алеппо
По информации спасателей, жертвами террористической атаки стали сто человек.
17:31 16.04.2017
Рустам Минниханов проинспектировал ход работ в центре «Казань ЭКСПО» и ЖК «Салават Купере»
Президент РТ посетил также логистический почтовый центр, ЖК «М-14», лесопарк «Лебяжье» и Казанский зооботсад.
16:46 16.04.2017
В Казани состоится VII Международный конкурс чтецов имени Г. Тукая
С 17 по 19 апреля в Доме актера имени М. Салимжанова пройдут финальные туры конкурса.
16:36 16.04.2017
Росгвардейцы Владивостока задержали мужчину, открывшего стрельбу по полицейским
Полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, которое мужчина хранил дома незаконно.
15:03 16.04.2017
Под Кировом в столкновении двух микроавтобусов погиб пассажир
Микроавтобусы столкнулись на 16-м километре трассы Киров – Советск.
13:26 16.04.2017
Игроков и тренеров ВК «Синтез» торжественно встретили в аэропорту Казани
Накануне в Волгограде завершилась третья игра финальной серии чемпионата России по водному полу в котором наша команда играла с местным «Спартаком».
13:10 16.04.2017
Теракт у посольства России в Берлине удалось предотвратить в последний момент
Марокканец планировал в минувшую субботу затеряться среди участников демонстрации, проходящей перед посольством, и совершить теракт.
12:55 16.04.2017
Рустам Минниханов поздравил «Динамо-Казань» с победой в Кубке Европейской конфедерации волейбола
15 апреля казанские спортсменки по сумме двух матчей обыграли в финале итальянский клуб «Бусто Арсицио».
12:51 16.04.2017
В Сарапуле пьяный водитель выехал на тротуар и сбил троих пешеходов
Один человек погиб, еще двое пострадали.
12:50 16.04.2017
На Камчатке шестилетний ребенок погиб под глыбой льда
По предварительной версии, смерть наступила из-за удушья вызванного сдавливанием органов грудной клетки.
12:44 16.04.2017
Показать еще