Заинская делегация приехала в Кукмор для обмена опытом (фото)

Возглавил ее руководитель исполкома района Ильнар Хафизов, в состав делегации вошли руководители, главы сельских поселений, индивидуальные предприниматели и фермеры. Они посетили объекты малого бизнеса и встретились с предпринимателями Кукмора.
17 Апрель 2017 | новости Печать
Делегация из Заинска побывала в Кукморском районе для изучения опыта деловой активности населения.
Возглавил ее руководитель исполкома района Ильнар Хафизов, в состав делегации вошли руководители, главы сельских поселений, индивидуальные предприниматели и фермеры. Они посетили объекты малого бизнеса и встретились с предпринимателями Кукмора.
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru