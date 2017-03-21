Асылбика и Камиль Галаевы из деревни Кошкино – счастливая пара

17 Апрель 2017 | Общество

Рука об руку пройти жизненный путь с любимым человеком, вместе с ним встретить осень жизни – самое большое счастье. Эти слова, будто, сказаны об Асылбике и Камиле Галаевых из деревни Кошкино. Зарабатывая на жизнь своим трудом, им посчастливилось воспитать 5 дочерей. Хоть и прошло 55 лет со дня свадьбы, но мгновения их знакомства и сейчас перед глазами. Познакомились они в самое прекрасное время лета – на Сабантуе. Камиль абый - отслуживший в Германии, водивший плавающий танк, привлекательный парень стройного телосложения, Асылбика апа – красивая девушка, приехавшая в гости к родственникам из Пинигеря.

- Она все время улыбалась, вот я ее и заприметил, - говорит Камиль Галаев. Но все же, поженились они лишь спустя три года. Освоив профессию механизатора в Арской машинно-тракторной станции, сел за «штурвал» комбайна. В его руках любая работа спорилась, он всегда был впереди. За самоотверженный труд награжден медалями, многочисленными Почетными грамотами. В те времена трудно было приобрести легковой автомобиль, а Камилю Галаеву продали без очереди.

- Сколько лет вы проработали комбайнером?

- «Износил» три комбайна, сами судите, - сказал он с улыбкой.

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