Асылбика и Камиль Галаевы из деревни Кошкино – счастливая пара

- Она все время улыбалась, вот я ее и заприметил, - говорит Камиль Галаев. Но все же, поженились они лишь спустя три года. Освоив профессию механизатора в Арской машинно-тракторной станции, сел за «штурвал» комбайна. В его руках любая работа спорилась, он всегда был впереди. За самоотверженный труд награжден медалями, многочисленными Почетными грамотами. В те времена трудно было приобрести легковой автомобиль, а Камилю Галаеву продали без очереди.
- Сколько лет вы проработали комбайнером?
- «Износил» три комбайна, сами судите, - сказал он с улыбкой.
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