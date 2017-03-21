Кукморяне, участвуйте в новой акции и выигрывайте приз!

Прими участие в акции – выиграй отличный приз! Комбикорма!

Да, для тех, кто содержит гусей, уток, цыплят, общество “Тойма” дарит подарки. Три счастливчика, участвующие в акции среди подписчиков, получат по мешку качественного комбикорма (50 килограммов). Испытайте свою удачу: для участия в акции нужно подписаться на газету «Хезмэт даны» или «Трудовая слава» с 12 по 28 апреля, принести квитанцию в редакцию или отправить ее копию почтой. Также есть возможность отправить квитанцию на электронный адрес нашей газеты Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , в этом случае не забудьте указать ваш номер телефона.

Итоги акции будут подведены 3 мая.

Организатор акции - редакция газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава»).

Сроки акции – 12-28 апреля 2017 года.