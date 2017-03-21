Более двадцати человек насмерть завалило горящим мусором

16 Апрель 2017 | новости Печать

Более двадцати человек насмерть завалило горящим мусором

14 апреля по меньшей мере, 20 человек стали жертвами обрушения горы мусора на жилища в Шри-Ланке, сообщает ТАСС.


Горящая гора мусора весом в несколько тысяч тонн и высотой свыше 91 метра обрушилась на трущобный квартал Колоннавала на северо-востоке Шри-Ланки. Спасателям удалось обнаружить под завалами 21 погибшего, и как минимум трое числятся пропавшими без вести. Свыше сорока человек получили ожоги, несколько пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.

По заявлению полиции, 18 человек арестованы по подозрению в мародерстве в районе бедствия. Разрушены 145 домов, различные повреждения получили еще около сотни строений, свыше 400 военнослужащих участвуют в работах по разбору завалов.

Как стало известно, жители района многократно проводили акции протеста с требованием закрыть свалку или перенести ее в другое место.

 


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