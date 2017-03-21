Синоптики Татарстана предупредили о сильном, порывистом ветре и гололедице

В Республике

Пьесу казанского автора Альбины Гумеровой прочтут в театре Качалова

История «Пистис, Эльпис, Агапэ» вошла в шорт-лист международного конкурса новой драматургии «Ремарка».

17:45 16.04.2017 История «Пистис, Эльпис, Агапэ» вошла в шорт-лист международного конкурса новой драматургии «Ремарка».

В Сети появилось видео теракта в пригороде Алеппо

По информации спасателей, жертвами террористической атаки стали сто человек.

17:31 16.04.2017 По информации спасателей, жертвами террористической атаки стали сто человек.

Рустам Минниханов проинспектировал ход работ в центре «Казань ЭКСПО» и ЖК «Салават Купере»

Президент РТ посетил также логистический почтовый центр, ЖК «М-14», лесопарк «Лебяжье» и Казанский зооботсад.

16:46 16.04.2017 Президент РТ посетил также логистический почтовый центр, ЖК «М-14», лесопарк «Лебяжье» и Казанский зооботсад.

В Казани состоится VII Международный конкурс чтецов имени Г. Тукая

С 17 по 19 апреля в Доме актера имени М. Салимжанова пройдут финальные туры конкурса.

16:36 16.04.2017 С 17 по 19 апреля в Доме актера имени М. Салимжанова пройдут финальные туры конкурса.

Ведущие бизнес-практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах

190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.

13:22 14.04.2017 190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.

Росгвардейцы Владивостока задержали мужчину, открывшего стрельбу по полицейским

Полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, которое мужчина хранил дома незаконно.

15:03 16.04.2017 Полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, которое мужчина хранил дома незаконно.

Под Кировом в столкновении двух микроавтобусов погиб пассажир

Микроавтобусы столкнулись на 16-м километре трассы Киров – Советск.

13:26 16.04.2017 Микроавтобусы столкнулись на 16-м километре трассы Киров – Советск.

Игроков и тренеров ВК «Синтез» торжественно встретили в аэропорту Казани

Накануне в Волгограде завершилась третья игра финальной серии чемпионата России по водному полу в котором наша команда играла с местным «Спартаком».

13:10 16.04.2017 Накануне в Волгограде завершилась третья игра финальной серии чемпионата России по водному полу в котором наша команда играла с местным «Спартаком».

Теракт у посольства России в Берлине удалось предотвратить в последний момент

Марокканец планировал в минувшую субботу затеряться среди участников демонстрации, проходящей перед посольством, и совершить теракт.

12:55 16.04.2017 Марокканец планировал в минувшую субботу затеряться среди участников демонстрации, проходящей перед посольством, и совершить теракт.

Рустам Минниханов поздравил «Динамо-Казань» с победой в Кубке Европейской конфедерации волейбола

15 апреля казанские спортсменки по сумме двух матчей обыграли в финале итальянский клуб «Бусто Арсицио».

12:51 16.04.2017 15 апреля казанские спортсменки по сумме двух матчей обыграли в финале итальянский клуб «Бусто Арсицио».

В Сарапуле пьяный водитель выехал на тротуар и сбил троих пешеходов

Один человек погиб, еще двое пострадали.

12:50 16.04.2017 Один человек погиб, еще двое пострадали.

На Камчатке шестилетний ребенок погиб под глыбой льда

По предварительной версии, смерть наступила из-за удушья вызванного сдавливанием органов грудной клетки.

12:44 16.04.2017 По предварительной версии, смерть наступила из-за удушья вызванного сдавливанием органов грудной клетки.

В Казани пройдет Всероссийский конкурс красоты и таланта «Татар кызы»

В 2017 году состязания пройдут в 27 регионах России, а в Татарстане проведут пять зональных туров.

12:28 16.04.2017 В 2017 году состязания пройдут в 27 регионах России, а в Татарстане проведут пять зональных туров.

Публика взбунтовалась на спектакле «Золотой маски»

На камерном спектакле «Дознание» Хабаровского ТЮЗа зрители отказались подчиняться актерам.

11:53 16.04.2017 На камерном спектакле «Дознание» Хабаровского ТЮЗа зрители отказались подчиняться актерам.

Фото: В Болгаре столкнулись две легковушки, пострадали пять человек

Авария произошла в 30 метрах от части ПСЧ №132.

10:46 16.04.2017 Авария произошла в 30 метрах от части ПСЧ №132.

Филармонический джаз-оркестр Татарстана выступит в Москве

Концерт пройдет в Татарском национальном культурном центре столицы.

09:52 16.04.2017 Концерт пройдет в Татарском национальном культурном центре столицы.

Владыка Феофан: Разделение ведет к беде, други мои, берегите этот мир

В праздник Светлого Христова Воскресения митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершил крестный ход и Пасхальную службу в Раифском монастыре.

00:10 16.04.2017 В праздник Светлого Христова Воскресения митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершил крестный ход и Пасхальную службу в Раифском монастыре.

Рустам Минниханов поздравил православных Татарстана с праздником Пасхи

Президент РТ пожелал православным согражданам жизненного оптимизма, счастья, мира, здоровья и благополучия.

22:52 15.04.2017 Президент РТ пожелал православным согражданам жизненного оптимизма, счастья, мира, здоровья и благополучия.

Танцевальный спектакль «Великий шелковый путь» представят в Казани

Постановку московского режиссера Вячеслава Архипова исполнит ансамбль Kazan.

22:10 15.04.2017 Постановку московского режиссера Вячеслава Архипова исполнит ансамбль Kazan.

Эльмира Калимуллина выступила на концерте Съезда народов Татарстана

В казанском ТЦ «Кольцо» прошел песенно-танцевальный флешмоб, в котором приняли участие делегаты съезда – многонациональная молодежь республики.

21:43 15.04.2017 В казанском ТЦ «Кольцо» прошел песенно-танцевальный флешмоб, в котором приняли участие делегаты съезда – многонациональная молодежь республики.

«Рубин» проиграл дома «Краснодару»

Матч закончился со счетом 0:1.

21:37 15.04.2017 Матч закончился со счетом 0:1.

Казанский камбэк: итоги победного матча «Динамо» в Кубке ЕКВ

В ответном матче финала казанские волейболистки переиграли итальянский «Юнет Ямамай» в пяти партиях.

21:32 15.04.2017 В ответном матче финала казанские волейболистки переиграли итальянский «Юнет Ямамай» в пяти партиях.

Минобрнауки РТ подписало соглашения с пятью вузами об общественных наблюдателях-студентах

Соглашение касается организации общественного наблюдения во время проведения итоговой государственной аттестации.

21:19 15.04.2017 Соглашение касается организации общественного наблюдения во время проведения итоговой государственной аттестации.

Оркестр народных инструментов откроет «Шкатулку сюрпризов»

В Татгосфилармонии представят детский музыкальный проект из золотого фонда коллектива.

20:46 15.04.2017 В Татгосфилармонии представят детский музыкальный проект из золотого фонда коллектива.

В Казани открылись «Рахлинские сезоны»

В этот раз маэстро Сладковский пригласил в Казань ярчайших молодых дарований современного искусства и ведущих солистов российской академической сцены.

20:25 15.04.2017 В этот раз маэстро Сладковский пригласил в Казань ярчайших молодых дарований современного искусства и ведущих солистов российской академической сцены.

Глава Минстроя Татарстана отметил снижение числа несчастных случаев в строительстве

С января по апрель этого года в отрасли зафиксировано пять несчастных случаев.

20:15 15.04.2017 С января по апрель этого года в отрасли зафиксировано пять несчастных случаев.

В 2017 году планируется улучшить жилищные условия 159 татарстанских семей

В план, в частности, вошли 49 семей, имеющих пять и более детей, а также 61 молодая семья и еще 49 граждан по ФЦП «Жилище».

20:05 15.04.2017 В план, в частности, вошли 49 семей, имеющих пять и более детей, а также 61 молодая семья и еще 49 граждан по ФЦП «Жилище».

Патриарх Кирилл освятил 1,5-тонный кулич

В праздник Пасхи кулич смогут попробовать все желающие москвичи и гости столицы.

19:22 15.04.2017 В праздник Пасхи кулич смогут попробовать все желающие москвичи и гости столицы.

В Татарстане приступили к подкормке озимых и многолетних трав

Подготовка к предстоящим весенне-полевым работам в республике вышла на финишную прямую.

19:12 15.04.2017 Подготовка к предстоящим весенне-полевым работам в республике вышла на финишную прямую.