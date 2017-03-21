Синоптики Татарстана предупредили о сильном, порывистом ветре и гололедице

17 апреля местами по Республике Татарстан ожидается сильный юго-западный, западный ветер порывами до 17 м/с.
Днем в отдельных районах до 17-22 м/с; ночью местами на дорогах возможно образование гололедицы.
16 Апрель 2017 | новости Печать
Гидрометцентр РТ предупредил об ухудшении погодных условий в республике.
17 апреля местами по Республике Татарстан ожидается сильный юго-западный, западный ветер порывами до 17 м/с.
Днем в отдельных районах до 17-22 м/с; ночью местами на дорогах возможно образование гололедицы.
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