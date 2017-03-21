В Москве в мешке с сахаром нашли шокирующую записку

16 Апрель 2017 | новости

Кондитер в столичном супермаркете сначала подумала, что это шутка коллег…

Такого еще не было — в столичную полицию в качестве доказательств из супермаркета на Родионовской улице привезли 50-килограммовый мешок с сахаром. В нем якобы обнаружили тревожную записку «помогите, мы в рабстве». Кто мы? Где именно? Никаких фамилий, номеров телефонов или адресов в ней не значилось. На первый взгляд история очень похожа на фейк. Журналисты одного из подмосковных каналов уже придумывали историю о жителе Серпухова, который в стройматериалах находил записку об удержании в рабстве без воды и паспортов группы людей.

— Мы тоже сначала подумали, что это какой-то розыгрыш, — рассказали «Комсомольской правде» в супермаркете. — Но наши сотрудники не подкидывали записку. Тогда мы обратились к поставщику сахара из Курской области и он тоже не знают, как листочек мог попасть в мешок. 4

В магазин сахар доставляют один раз в неделю по два мешка. Используют его исключительно в кондитерском цеху для выпечки и приготовления тортов. Когда первый 50-килограммовый мешок закончился, то кондитер открыла второй и только на середине мешка она обнаружила серый листок бумаги, который сильно выделялся на фоне белого сахара. В магазине говорят, что все мешки до и после им поставляли с бирками, где был указан курский завод, партия, а на тот самый мешок забыли приклеить.

В мире чудес