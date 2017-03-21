Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 17 по 23 апреля 2017 года

16 Апрель 2017 | новости

Благодаря советам Василисы Володиной, известного астролога и телеведущей, многие люди преуспели в жизни и добились желаемых результатов в кратчайшие сроки. Узнать, как привлечь в жизнь удачу и избежать неприятностей, помогут рекомендации гороскопа на неделю с 17 по 23 апреля.

Овен

Первая половина недели для Овнов пройдет весьма удачно и продуктивно. Слабая позиция Луны, вашего противника, с 17 по 19 апреля даст возможность активно приступить к ответственным делам, связанным с большими энергозатратами. Солнце наделяет Овнов положительной энергетикой, что способствует улучшенному самочувствию, приливу сил и жажде деятельности. Умерить свой пыл огненным представителям придется в выходные дни — Луна займет сильную позицию и будет оказывать ощутимое влияние на эмоциональную составляющую.

В понедельник тригон Солнца с Сатурном окажет Овнам помощь в развитии творческих способностей. В этот день сглаживаются конфликты, что позволяет плодотворно работать в команде и посвящать свободное время общению с близкими людьми. Реализация потенциала сегодня станет залогом удачной работы в ближайшее время, поэтому стоит проявить усердие и трудолюбие.

Полуквадрат Солнца с Нептуном в этот же день проверит на прочность эмоциональную стабильность импульсивных Овнов. Этот аспект призывает к борьбе и мобилизации внутреннего резерва для достижения поставленных целей. Приходящие трудности и негативные комментарии астрологи рекомендуют использовать как стимул к развитию.

20 апреля соединение Солнца с Меркурием несколько ослабит деловую хватку и ощутимо повлияет на эмоциональный фон. В этот день Овнам стоит вспомнить о своей выдержке, чтобы избежать конфликтов с близкими и коллегами. Снять раздражение помогут медитации, направленные на достижение внутренней гармонии.

В течение недели Овнам стоит проявить осторожность: ваш противник Венера находится в сильной позиции и способна помешать как в личной, так и в деловой сферах. Квадрат Сатурна и Венеры 21 апреля способствует внутренней борьбе, нервным состояниям и нерешительности при принятии ответственных решений. В пятницу стоит отложить важные дела, не требующие срочного вмешательства, и заняться текущей деятельностью.

Телец

Тельцам первая половина недели не сулит радужных перспектив. Ваш союзник Луна будет находиться в слабой и нейтральной позиции до самых выходных. В этот период надеяться можно на силу Венеры, которая занимает сильную позицию с 17 по 23 апреля. В вашей жизни могут появиться старые знакомые. Их влияние на вашу судьбу весьма неоднозначно, поэтому астрологи советуют быть внимательными в высказываниях и поведении.

Скрыть рекламу: Не интересуюсь этой темой Навязчивое и надоело Сомнительного содержания или спам Мешает просмотру контента Спасибо, объявление скрыто. В понедельник соединение Луны с Сатурном даст возможность довольно плодотворно провести рабочий день, реализовывая свой потенциал. Однако слабая Луна и ретроградный Сатурн также весьма неоднозначны в плане энергетики. Бдительность и внимание к мелочам убережет представителей этого Знака от досадных промахов.

20 апреля Луна в квадрате с Солнцем может привести к прямо противоположным действиям с вашей стороны, которые вызовут нарушение нормального хода жизни. По энергетике четверг — довольно агрессивный по отношению к эмоциональному фону день. Тельцам необходимо использовать энергию для решения текущих вопросов и с пониманием относиться к своим половинкам.

В субботу секстиль сильной Луны и Меркурия подарит возможности для достижения желаемой цели. Положительная энергетика сказывается на хорошей адаптации и быстроте реакции на изменения. В этот день плодотворная деятельность станет фундаментом для будущих свершений, а также 22 апреля подходит для налаживания любовных отношений.

Близнецы

Ваши планеты-союзники, Венера и Меркурий, обеспечат прилив положительной энергии, которую Близнецам стоит направить на решение ответственных дел. Некоторые неприятности вашему Знаку доставит Солнце. Ваш антагонист находится в сильной позиции на протяжении всей недели, поэтому астрологи рекомендуют проявлять бдительность. Ретроградный Сатурн, покровитель Близнецов, сглаживает его негативное влияние и дает возможность раскрыть творческий потенциал.

В понедельник и вторник усилия стоит перевести в русло текущей деятельности, отстраниться от конфликтных ситуаций. Всему виной чрезвычайно сильная позиция Солнца. Оно весьма ощутимо вмешивается в жизнедеятельность, и зодиакальным Близнецам астрологи рекомендуют приложить усилия для достижения успеха.

20 апреля Меркурий в Соединении с Солнцем сглаживает негативное влияние последнего, но Близнецам в это время необходимо предельно внимательно относиться к своей работе, высказываниям и деятельности, связанной с переговорами. Неуместные комментарии могут негативно повлиять на ход дел, и Близнецы рискуют провалить ответственные дела и поручения.

Квадратура Венеры и Сатурна 21 апреля наделяет Близнецов мощным потоком положительной энергии, что благоприятно как для финансовых операций, так и для сделок с недвижимостью. В этот день улучшенное самочувствие позволяет двигаться вперед, завоевывая новые высоты.

В выходные у вашего Знака Зодиака появится возможность наладить свои дела и посвятить время семье. Этот период удачен для активного отдыха, занятий спортом и повышения иммунитета. Улучшенные творческие способности за счет благотворного влияния Венеры и Меркурия позволяют раскрыть внутренний потенциал и превратить хобби в стабильный источник доходов.

Рак

Луна, ваш союзник, на этой неделе не даст вам значительного заряда энергии. Ее нахождение в слабой позиции снижает активность и неблагоприятно сказывается на работоспособности. Немного исправят ситуацию ваши покровители, Венера и Нептун, которые занимают сильные позиции.

В понедельник Луна в соединении с Сатурном, вашим антагонистом, создаст не комфортные для общения условия. Обостряются конфликтные ситуации, и все буквально валится из рук. Для удачи представителям зодиакального Рака стоит использовать позитивные установки и исключить ответственную деятельность. Астрологи призывают остановить свой выбор на одиночной работе за текущими делами.

Во вторник и среду слабая позиция Луны помешает достичь материального благополучия. Ракам в эти дни стоит планировать свои расходы и внимательно относиться к капиталовложению. Авантюрные сделки и необдуманные дорогостоящие покупки способны испортить не только настроение, но и весьма ослабить ваше денежное положение.

К концу недели положение начнет выравниваться: Луна в субботу и воскресенье займет сильную позицию. В эти дни можно заняться активными действиями, направленными на достижение благополучия. Удачными будут и личные отношения. Для того, чтобы ваша судьба не прошла мимо, используйте эффективные любовные шепотки.

Лев

У Львов складывается удачная неделя. Ваш противник Луна наберет силу только к выходным, а с 17 по 23 апреля поддерживать ваш Знак будет активная энергия Солнца. Некоторые сложности в личной сфере сулит противник вашего Знака, Венера. Она находится в сильной позиции, что обязывает соблюдать осторожность в высказываниях и поведении с партнером.

В понедельник тригон Солнца с Сатурном, а затем полуквадрат с Нептуном создадут напряженную ситуацию, которая потребует решительных действий для завоевания успеха в намеченной деятельности. Продуктивная работа и сосредоточенность на основных делах помогут Львам избежать ошибок в деловой сфере.

Вторник и среду Львам стоит посвятить активной работе, продвижению своих идей и работе над важными проектами. Сильная позиция Солнца обеспечит ваш Знак дополнительной энергией, которую важно применить для достижения успеха. В эти дни удачным будет и научная деятельность с целью получения новых знаний и повышения квалификации.

20 апреля квадратура Луны и Солнца доставит некоторые неудобства. Частая смена настроения и некоторая апатия повлияют на активность. В этот день Львам стоит обратить внимание на незавершенные дела, которые не требуют большой сосредоточенности.

Квадрат Венеры и Сатурна в пятницу тормозит активность, заставляя Львов умерить свой пыл. 21 апреля проявленное вами терпение и бдительность помогут избежать необдуманных решений и досадных ошибок. В это время не рекомендуются активные личные отношения, и в связи с этим у Львов появится возможность использовать время для духовного развития и роста.

Выходные дни зодиакальным Львам дадутся нелегко — противоборство планет-союзников и противников будет активно влиять на ваше энергетическое поле, поэтому покой и полноценный отдых в это время обязательны. Время, посвященное личным проблемам и нахождению ответов внутри себя, даст возможность подготовиться к следующей неделе.

Дева

Для Дев по прогнозам неделя будет довольно сложной. Ваш активный союзник Луна до 20 апреля занимает слабую позицию, что не дает раскрываться вашему потенциалу. Планеты-союзники вашего Знака всю неделю проведут в нейтральных позициях, поэтому насчитывать Девам необходимо на внутренние силы.

В понедельник Луна в соединении с Сатурном позволит заняться важными делами, но без перенапряжения. Постарайтесь ограничить свою деятельность, чтобы с начала недели не почувствовать упадок сил и плохое самочувствие.

Квадратура Луны с Солнцем 20 апреля поможет преодолеть препятствия, но не способствует продвижению вперед. В этот день ваша решительность и личные амбиции позволят достигнуть успеха, но мнительность и осторожность помешает достичь желаемого результата. Используйте эффективные шепотки на удачу, чтобы день сложился наилучшим образом.

В субботу Луна займет сильную позицию, а секстиль с Меркурием вызовет благоприятные перемены в жизни. Это даст Девам дополнительный стимул для созидательной деятельности, активного общения и завоевания лидерских позиций.

Сильная позиция противника вашего Знака, Венеры, в выходные дни станет камнем преткновения при принятии важных решений. На субботу и воскресенье астрологи советуют не планировать активных действий, а посвятить время любимому занятию, приносящему удовольствие и хорошее настроение.

Весы

У Весов на этой неделе появится сильный покровитель — Венера. Ее активная позиция наделяет положительной энергией для плодотворной работы. Несколько спутает планы активный противник, Солнце, которое также пребывает в сильной позиции. Однако рассудительность и желание добиться поставленных целей дадут возможность Весам продвинуться по карьерной лестнице.

Во вторник и среду Весам можно заняться деятельностью, направленной на достижение материального благополучия. Запланированные сделки купли-продажи в эти дни весьма успешны и выгодны. Капиталовложения, предварительно обдуманные и тщательно спланированные, с большой вероятностью будут приносить стабильный доход уже в ближайшее время.

Путь к успеху в четверг ставит под сомнение позиция Солнца. Оно негативно настроено по отношению к Весам. Вам придется проявить изобретательность и здравомыслие, чтобы избежать возможных проблем.

Квадратура союзников, Сатурна и Венеры, в пятницу даст возможность реализовать потенциал в деловой сфере. В личное время Весам удачно будет завязывать новые деловые знакомства, назначать встречи и активно сотрудничать с коллегами. Их опыт и знания помогут достичь карьеры вашей мечты в кратчайшие сроки.

Выходные дни астрологи советуют провести с семьей и близкими. Душевные беседы и хорошее настроение мобилизует, придаст сил для активного начала следующей недели. Эти дни благоприятны и для творческого развития, поэтому посещение мастер-классов весьма благоприятно для представителей вашего Знака Зодиака.

Скорпион

Скорпионам возможность развиваться предоставит слабая позиция Луны, вашего противника: в начале недели она не доставит проблем в деловой сфере, поэтому вы сможете реализовать свои идеи, активно заняться новыми изысканиями. Осложнит активность антагонист Венера, которая находится в сильной позиции. Однако при правильной расстановке сил и заданном темпе Скорпионы весьма преуспеют в делах.

С понедельника по среду Скорпионов ждет активная деятельность как на работе, так и в личной жизни. У вас появится возможность устроить приятный сюрприз своей половинке и выбрать время для посещения магазинов. С 17 по 19 апреля велика вероятность приобрести желаемую вещь с большой скидкой.

20 апреля Луна в квадрате с Солнцем заставит ваш Зодиак умерить свой пыл и направить силы на ранее отложенные дела. Риск потерять уважение коллег компенсирует положительное влияние Марса, но Скорпионам следует быть внимательными в этот день.

Пятница пройдет под активным негативным влиянием Венеры, что обострит конфликтные ситуации. Избежать напряженных отношений поможет одиночная работа и практики медитации.

В выходные дни усилит свои позиции Луна, что может обернуться для Скорпионов неудачей. Однако отчаиваться раньше времени не стоит — заданный с начала недели темп способен удержать на плаву выносливых представителей этого Знака и помочь избежать спорных ситуаций.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе покровительствует Солнце. Ваш союзник будет активно отражать неблагоприятное воздействие антагонистов, Луны и Венеры. И если первая практически не имеет власти над вашим Знаком, то вторая занимает активную позицию. Для того, чтобы Венера не доставила вам хлопот, используйте амулеты, привлекающие удачу.

В понедельник творческие способности и настрой на успех будут провоцировать Солнце и Нептун. В этот период Стрельцам важно реализовать свой потенциал, чтобы достичь успеха на выбранном поприще. Борьба с собственной ленью станет удачной для закалки силы воли и характера.

Вторник и среда по прогнозам удачны для любой деятельности, но с поправкой на самочувствие. Колебания магнитосферы Земли доставят неприятности метеочувствительным людям. В эти дни умеренные физические нагрузки и забота о собственном иммунитете дадут возможность продолжить активность до конца этой недели.

Соединение Солнца с Меркурием в четверг окажет хорошую поддержку Стрельцам в финансовой деятельности, однако этот аспект будет проверять на прочность вашу стрессоустойчивость и желание добиваться поставленных целей.

К концу недели ожидается спад активности из-за возросшей энергии Луны. В субботу и воскресенье Стрельцам важно выбрать деятельность, не связанную с большими энергозатратами и повышенным вниманием. Этот период создан для повседневных дел, отдыха и позитивного общения с любимым человеком.

Козерог

С 17 по 23 апреля Козерогов ожидает сильная поддержка Венеры, покровителя вашего Знака Зодиака. Луна, ваш антагонист, наберет силы только к выходным, поэтому активная деятельность и достижение запланированного вам удастся легче обычного. Начать действовать Козероги смогут уже с понедельника, ворвавшись в деловой процесс с новыми силами.

Во вторник и среду Козерогов ждет удача в общении, поэтому налаживание личных и деловых связей в эти дни подкрепите своей харизмой и обаянием. А для того, чтобы не упустить потенциальных клиентов, возьмите себе за правило начинать утро с позитивных установок.

Положительных результатов труда Козероги могут добиться и в четверг. В этот день удачной будет подготовка отчетов, сбор информации и общественная деятельность. Сил для этого придает аспект Меркурия и Марса.

Пятница под предводительством Венеры обеспечит вашему Знаку возможность проявить себя на любовном поприще. Новые знакомства, свидания, общение с противоположным полом принесут массу положительных эмоций.

Трудности и неурядицы ожидают Козерогов в выходные — активная позиция противника, Луны, способствует обострению конфликтов. Однако 22 и 23 апреля принесут больше позитивных моментов, если занять их полезным созидательным трудом, любимым хобби и поиском истины внутри себя.

Водолей

Водолеям с 17 по 23 апреля помешает Солнце, ваш антагонист. Его сильная позиция влияет на самооценку и активную деятельность. Заторможенная реакция и нежелание бороться с ленью поставят Близнецов перед выбором: активно бороться за место под Солнцем или плыть по течению и реагировать по обстоятельствам. Положение спасает Венера, ваш союзник. Ее активное влияние компенсирует солнечную агрессию, что дает возможность завершить большинство запланированных дел.

Тригон Сатурна с Солнцем в понедельник сглаживает острые углы конфликтов, хорошо влияет на работоспособность, но не дает возможности активного развития. Для успеха в делах Водолеям стоит применить тактику размеренной деятельности и начать реализацию ранее отложенных проектов.

Соединение Солнца и Меркурия 20 апреля вызовет конфликты и противоречия. Противоборство планеты-союзника — Меркурия — с Солнцем станет вызовом для представителей вашего Знака. Это может раскрыть весь дремлющий потенциал, а может навредить. В этот день Водолеям придется принять непростое решение, основанное лишь на доводах разума и собственных ощущениях.

Квадратура Венеры и Сатурна 21 апреля помогает бороться за собственные идеи, вызывает нарушение нормального хода жизни, приводит к разрушению устоявшихся порядков. Этот аспект дает энергию, стимулируя продвижение вперёд. Конструктивная энергия планет может быть направлена в любое русло, но с оглядкой на нестабильный эмоциональный фон.

В субботу Меркурий и Нептун способны вызвать внутренние конфликты, недовольство действиями окружающих и собственной беспомощностью. В связи с этим Водолеям стоит прибегнуть к практике медитации, настраивающей на умиротворенный лад и гармонию с внешним миром.

Последний выходной день пройдет в позитивном ключе. Помогать Водолеям будут Венера и Меркурий. Благоприятная энергетика дня способствует полноценному отдыху, занятию любимым делом, общению с близкими и дорогими сердцу людьми.

Рыбы

Рыбам недостаток энергии Луны компенсирует Венера. Ее сильная позиция благотворно влияет на ваш Знак, что позволяет воплотить задуманное в любых сферах. В этот период у вас появится еще один шанс наладить угасшие взаимоотношения, помириться с близкими людьми и заняться поисками партнера для романтических отношений.

Недостаток энергии в понедельник несколько компенсирует соединение Луны с Сатурном. Однако этот аспект может вызвать конфликтные ситуации, что неблагоприятно сказывается на деятельности в коллективе. Одиночная работа и занятие текущими делами более удачны для этого дня. 17 апреля стоит повременить с активностью на личном фронте. Можно уделить время белым любовным заговорам, которые ускорят процесс обретения личного счастья.

Со вторника по пятницу, пока Луна не набрала достаточного количества сил, Рыбам необходимо заниматься размеренной работой, не требующей сильных энергозатрат. Оптимальным решением для вас будет работа над ошибками, получение нового опыта и знаний, а также сбор информации для дальнейшего анализа и внедрения.

В субботу секстиль Луны и Меркурия проявляется в улучшенной адаптации к сложившимся обстоятельствам. Рыбам становится проще переживать перемены в жизни и направлять возросшую энергетику в созидающую деятельность. Новые аспекты жизни в выходные дни станут отправной точкой для самосовершенствования и развития гармоничных отношений у пар. Поэтому не упускайте возможности проявить активность и завоевать сердце понравившегося человека.

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