Акция #ЭКОвесна2017 по очистке территорий от мусора прошла в Кукморе (фото)

16 Апрель 2017 | Год экологии

В Кукморе в рамках акции #ЭКОвесна2017 сотрудники кукморских организаций, вооружившись граблями и метлами, приняли участие в расчистке территорий, прилегающих к своим административным зданиям, а также территорий Ленинского садика и Парка культуры и отдыха имени Атласа Булатова.

Напоминаем, Министерство экологии республики запустило конкурс для активных участников субботников и природоохранных мероприятий. Чтобы принять в нем участие, необходимо выложить свое фото или видео с акции или субботника в социальных сетях с хэштегом #ЭКОВЕСНА2017. Также можно выложить фотографию посадки дерева, изготовления скворечника или проведения флешмоба или конкурса.

Главное условие «Эковесны» – работы должны быть направлены на бережное отношение к окружающей среде. Работы будут оцениваться в семи номинациях: «Экошкола», «Экосемья», «Экопредприятие», «Эковуз», «Экосадик», «Экообщество» и «Экоцентр». Победителями станут самые творческие участники.

Фото из Инстаграма