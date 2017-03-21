Cупруги после ДНК-теста узнали, что они близнецы

16 Апрель 2017 | новости

Уникальный случай произошел в американском штате Миссисипи. Супруги, пришедшие ко врачу за помощью в зачатии ребенка, выяснили, что на самом деле являются близнецами. Это установил ДНК-тест. Данные пары медики разглашать отказались, сославшись на врачебную тайну.

Известно только, что брат с сестрой были трагически разлучены еще во младенчестве после того, как их родители погибли в страшном ДТП. После их усыновили разные семьи, так что они даже и не знали о существовании друг друга. Будущие супруги познакомились уже в колледже, сразу почувствовали свое сходство и влюбились.



Врач, проводивший ДНК, признался, что это первый подобный случай в его практике, передает Лайф.



— Они были привлечены друг к другу из-за их сходства. Они чувствовали, что они, действительно, могут соединиться друг с другом. Если бы они знали правду, то могли бы спасти себя от огромной боли, которую испытывают сейчас, — поделился он с журналистами.



Кстати за инцест в штате Миссисипи предусмотрено уголовное преследование. Так, за вступление брак с братом или сестрой в штате можно получить до 10 лет тюремного заключения. Но учитывая весьма необычную природу этого случая, паре выносить обвинения не будут.