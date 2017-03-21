Рустам Минниханов поздравил православных Татарстана с праздником Пасхи

16 Апрель 2017 | новости

(Казань, 15 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных сограждан с праздником Пасхи, сообщает пресс-служба главы республики.

«Уважаемые православные сограждане! Поздравляю вас с окончанием Великого поста и праздником Воскресения Христова! – говорится в тексте поздравления. – Вновь сердца православных верующих наполняются светлым пасхальным настроением, а дома – ароматом свежеиспечённых куличей».

«Воскресение Христово – яркий, жизнеутверждающий праздник, олицетворяющий собой духовное пробуждение, торжество вечных ценностей и радость благих дел. Он учит нас любить ближнего, жить в мире и согласии с окружающими, заботиться о нашем общем доме. Как писал замечательный русский поэт Сергей Бехтеев (русский поэт и драматург, белогвардейский офицер, эмигрант первой волны, 1879–1954 – прим. Т-и): "Сегодня праздник Воскресенья, / сегодня благовест гласит / о дне великом всепрощенья, / забвенья горя и обид"», – отметил Президент РТ.

«В многонациональном Татарстане, где особое внимание уделяется поддержке и развитию традиционных религий, укреплению сотрудничества и взаимопонимания между представителями различных народов и вероисповеданий, пасхальные торжества неизменно проходят в атмосфере добрососедства и благожелательности», – заметил Рустам Минниханов.

«Православная жизнь в нашей республике богата на яркие события. Символами духовного возрождения последнего времени стали осуществляемое полным ходом воссоздание грандиозного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря и реставрация старообрядческого кафедрального собора. Большое значение имеет возвращение верующим древней Николо-Гостинодворской церкви, в которой начинал своё пастырское служение будущий патриарх Гермоген», – напомнил он.

«Уверен, что светлая Пасха вдохнёт в православных верующих еще большие духовные силы и даст новый отсчет свершению добрых, богоугодных дел. Сердечно желаю всем вам жизненного оптимизма, счастья, мира, здоровья и благополучия!» – пожелал Президент Татарстана.