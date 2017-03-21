На некоторых фермерских полях Кукморского района растут сорняки

16 Апрель 2017 | Сельское хозяйство

- 12800 гектаров сельскохозяйственных угодий района приходятся на фермерские хозяйства. В настоящее время идет подготовка к посевной кампании: ремонтируется техника, закупаются минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы, - сказал председатель районной ассоциации фермеров Тагир Бариев.

В районе более ста фермерских хозяйств. По данным Управления сельского хозяйства и продовольствия, только некоторые из них работают на прибыль, у остальных же расходов больше, чем доходов. Большинство фермеров трудятся сразу в нескольких отраслях: наряду с растениеводством занимаются и животноводством. По мнению Тагира Бариева, если они сделают акцент только на одно направление, возможно, результаты будут лучше, да и легче стало бы реализовать произведенную продукцию. А у фермеров, которые занимаются земледелием, дела обстоят еще сложнее. По данным за прошлый год, среди фермеров есть те, которые с одного гектара земли получили доход в размере 1-2 тысячи рублей. В то время когда у таких крупных сельскохозяйственных предприятий, как хозяйство имени Вахитова, возделывая большие площади, урожайность составляет 30-40 центнеров с гектара, у возделывающих более нескольких сотен гектаров малых хозяйств она не превышает 15-16 центнеров, либо наблюдается бесхозность, расточительство по отношению к земле. Конечно же, на это могут быть разные причины: отсутствие необходимой техники, качественных семян, минеральных удобрений, севооборота. Для них, конечно, предусмотрены меры господдержки, выдаются субсидии, гранты, но это лишь часть необходимого, а остального фермер должен добиться сам.

Конечно же, нельзя всех фермеров грести под одну гребенку. Например, у фермерского хозяйства Галиевых из Олуяза имеются 425 гектаров пахотных земель. 136 голов скота на семейной ферме полностью обеспечивают собственными кормами.

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