Кукморянка примет участие в чемпионате Европы по армрестлингу

16 Апрель 2017 | новости

В последние годы армрестлинг набирает большую популярность. Этим видом спорта увлекаются не только дети и молодежь, но даже взрослые. Но те, кто думают: «Ничего в этом сложного, главное - сила рук, тогда можно бороться с удовольствием», то ошибаются. Хоть армрестлинг и кажется на первый взгляд простым видом спорта, но у него немало особенностей: для того, чтобы добиться хороших результатов, нужны не только регулярные упражнения, но и изучение специальных техник и тактик. Это отметила и наша землячка, занявшая первое место на прошедших в городе Протвино Московской области соревнованиях по армрестлингу на Первенство России, выполнившая нормы мастера спорта России Эльмира Шафигуллина.

- Я - ученица 11 класса Кукморской гимназии. С детства люблю спорт. Пробовала играть в баскетбол, волейбол и даже в хоккей. Но то, что мне больше всего понравилось и пришлось по душе - это армрестлинг. Тяга к этому виду спорта, возможно, мне передалась по генам, от отца. И он в молодости увлекался армрестлингом. И то, что я начала посещать секцию по армрестлингу, он воспринял с радостью. Я благодарна своим родителям, которые поддерживают меня своими советами во время соревнований, делят радость побед и горечь поражений, - говорит Эльмира. – Для меня большая честь быть воспитанником тренера, мастера спорта по армрестлингу, чемпиона России, Европы и мира среди ветеранов Рузии Габдрахмановой. В первые дни тренировок кисти рук болели так, что не было сил терпеть, сейчас уже и боли не чувствую. Наши старания дают свои плоды: смогли достойно выступить на районных, республиканских соревнованиях и соревнованиях Приволжского Федерального округа, вышли на российский уровень. Впереди нас ждет чемпионат Европы в Польше. Сейчас все мои силы и внимание устремлены на подготовку к этому соревнованию.

С Эльмирой Шафигуллиной поговорили и о состязаниях на первенство России.

- Перед соревнованиями всеми силами мне пришлось снизить свой вес. Для этого, конечно, нужно меньше есть. Регулярные физические нагрузки, волнение и стресс также сделали свое дело. На соревновании мне пришлось мериться силами с девушками в весовой категории до 70 килограммов. Сильным соперником оказалась спортсменка из Северной Осетии, у нее была хорошая подготовка. В суперфинале наши очки даже сравнялись. Но удача была на моей стороне: заняла первое место с правой рукой и второе – с левой. В общем зачете была признана победительницей, - говорит она. – Когда услышала о том, что стала чемпионом, и узнала, что выполнила норму мастера спорта России, от радости я, словно, летала. На церемонии награждения мне вручили медаль и Почетную грамоту. Также в течение года буду получать стипендию в размере двух тысяч рублей.

Не ошибемся, если назовем Шафигуллиных спортивной семьей. Младшие брат и сестра Эльмиры любят плавание. «И младший брат не отстает от нас. Хоть и маленький, но уже поднимает пятикилограммовые гири», - говорит сестра. Для того, чтобы учиться в школе на 4 и 5, заниматься спортом и добиваться хороших результатов, требуются немалые старания…

- Когда уезжаю на соревнования, конечно, приходится пропускать уроки. Но если рационально использовать время, то все можно успеть. Я благодарна своим учителям, одноклассникам, которые радуются моим успехам. Уже дважды побывала в Москве, в мае поеду на соревнования за границу. Когда бы еще довелось увидеть Польшу?! За год мне посчастливилось побывать в разных городах, найти новых друзей и знакомых, - говорит спортсменка. – В будущем планирую связать свою судьбу с изучением иностранных языков. Успешно сдать единый государственный экзамен и поступить в желаемое учебное заведение – моя большая мечта. А армрестлинг останется моим главным увлечением.

Рузия ГАБДРАХМАНОВА - тренер:

- На сегодняшний день в секции армрестлинга занимаются около 45 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Все молодые спортсмены очень старательные, решительные и с удовольствием ходят на занятия. Эльмира Шафигуллина отличается от остальных своим волевым характером, целеустремленностью. Терпеливая, воспитанная и всегда добивающаяся своего девушка подает большие надежды. Надеюсь, и в Польше она выступит достойно.