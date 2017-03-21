Кукморяне: «Хотелось бы, чтобы диспансеризацию организовали так, чтобы не было разочарований»

16 Апрель 2017 | Хочу сказать!

Во время весенних каникул школьникам велели пройти очередную диспансеризацию. В эти дни в Центральной районной больнице была страшная суматоха. В пункте сдачи крови на анализ очередь была бесконечной. Дети, которые сдавали кровь натощак, обессилили. На следующий день потратили немало времени, чтобы попасть на прием к окулисту, педиатру и хирургу. Пришлось отпрашиваться с работы два дня подряд. Педиатр даже не поинтересовался у сына о том, какие у него есть жалобы, лишь взглянул на анализы. А в адрес окулиста Гузель Валиевой, которая начала работать в этом году, хочется сказать слова благодарности. Приветливо нас встретила, внимательно осмотрела и подробно ответила на все вопросы.

В нашем районе детей немало, и проходящих диспансеризацию будет много. Хотелось бы, чтобы ее организовали так, чтобы не было разочарований.