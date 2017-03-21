А вы тоже оставляете телефон на зарядке на ночь? Не стоит этого делать!

15 Апрель 2017 | новости

Многие не представляют свою жизнь без смартфона, планшета или мини-компьютера.

Мы так часто пользуемся ими в течение дня, что к вечеру они обычно полностью разряжены. Мы ставим их заряжаться на ночь, а когда просыпаемся, их аккумулятор уже заряжен на 100%. Но безопасно ли оставлять смартфоны включенными в розетку на всю ночь? Что будет, если длительное время заряжать девайс, батарея которого уже полная? Эти вопросы задали эксперту.

Можно ли оставлять телефон заряжаться на ночь?

Это один из основных вопросов, которые беспокоят владельцев гаджетов. В большинстве случаев ваш смартфон действительно достаточно умен для того, чтобы перестать потреблять электроэнергию, когда его аккумулятор полностью зарядится. Однако, если в вашем девайсе используется литий-ионный аккумулятор, он может нагреваться во время длительного подключения к источнику питания. При повышении температуры аккумулятор окисляется, что уменьшает его емкость и укорачивает продолжительность службы. Обязательно вынимайте такой телефон из чехла, чтобы предотвратить нагревание.

Какой оптимальный способ зарядки смартфона?

В случае с литий-ионными аккумуляторами, их лучше держать заряженными на уровне 50–80%. Это значительно продлит их работу. Так что несколько коротких подзарядок в течение дня намного безопасней и полезней для вашего аккумулятора. Это может показаться вам неудобным, но это оптимальный способ заряжать ваш девайс, чтобы продлить срок его службы.

Чего следует избегать?

Главная опасность для вашего аккумулятора – это циклы полной разрядки-зарядки, когда емкость зарядки батареи падает до 10 процентов и меньше, а потом заряжается до 100. Любой аккумулятор рассчитан на ограниченное количество циклов, и по их исчерпанию он просто «умрет». Таких циклов может быть заложено большое количество, но, когда лимит исчерпан, батарея станет разряжаться в разы быстрее. Поэтому старайтесь не допускать скачков от 0 до 100%.

Используйте качественные аксессуары

Для продления жизни вашего девайса старайтесь использовать качественные зарядные устройства. Они должны идти в комплекте с вашим смартфоном. В случае поломки купите другое зарядное устройство того же производителя, что и ваш смартфон. Иногда брендовые аксессуары стоят дорого, в таком случае постарайтесь использовать гаджеты известных марок. Проверьте, чтобы мощность и емкость зарядки соответствовали вашему аккумулятору.

Для продления жизни вашего девайса старайтесь использовать качественные зарядные устройства. Они должны идти в комплекте с вашим смартфоном. В случае поломки купите другое зарядное устройство того же производителя, что и ваш смартфон. Иногда брендовые аксессуары стоят дорого, в таком случае постарайтесь использовать гаджеты известных марок. Проверьте, чтобы мощность и емкость зарядки соответствовали вашему аккумулятору.

Итак, как вы уже поняли, оставлять телефон включенным в розетку на ночь можно, однако убедитесь, что он не перегревается при этом. В течение дня старайтесь подзаряжать ваш девайс небольшими порциями и не допускайте предельной циклической разрядки-зарядки от 0 до 100 процентов.

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