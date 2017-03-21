Ответь на вопрос и узнай о себе много нового

15 Апрель 2017 | новости Печать

Ответь на вопрос и узнай о себе много нового

С сегодняшним переизбытком информации трудно оставаться бдительным. Парадокс: с одной стороны, нам доступны терабайты информации, а с другой — информации настолько много, что важные мелочи ускользают из поля зрения. Но внимание, как и другие полезные навыки восприятия, можно и нужно тренировать. Сегодня мы поможем тебе в этом. Представляем тест на внимательность. Присмотрись к этому изображению. Сперва может показаться, что здесь изображено четыре деревца, но потом понимаешь, что там скрываются еще какие-то рисунки.

Внимание, вопрос: «Сколько животных ты насчитал на картинке?»

Оказывается, художник замаскировал здесь 8 животных. Некоторые люди даже видят больше зверей. Это уже у кого какая фантазия…

А вот и итоги теста.

0–3 животных. Облака в голове, или Голова в облаках. Ты мечтатель и витаешь в облаках. Но ты, в общем-то, безобидный человек. Друзья ценят тебя за доброту и надежность. Ты целостно воспринимаешь мир.

4–6 животных. Надежно стоишь на земле Ты воспринимаешь вещи буквально. О таких, как ты, говорят «приземленная личность», но не в плохом смысле этого слова. К примеру, ты очень наблюдателен, и от тебя сложно утаить какие-то секреты.

7–8 животных. Рекордсмен по внимательности Твоей внимательности можно только позавидовать. Со стороны это выглядит, будто ты великий провидец, но ты просто умеешь замечать то, что ускользает от внимания других людей. Ты довольно педантичный человек. Это иногда отпугивает окружающих.

В мире чудес


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