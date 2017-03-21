Гороскоп на 16 апреля: в пасхальное воскресенье всем лучше забыть о работе

15 Апрель 2017 | новости Печать

Гороскоп на 16 апреля: в пасхальное воскресенье всем лучше забыть о работе

Забудьте о работе хотя бы на один день:  звезды гороскопа больше склоняют к фантазиям, чем к конкретным делам. Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Поэтому чтобы избежать финансовых потерь, лучше даже не пытайтесь претворять их в жизнь. Вообще будьте особенно осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения. Есть риск принять желаемое за действительное и в результате совершить большую ошибку.

Гороскоп на 16 апреля: в пасхальное воскресенье всем лучше забыть о работе / Забудьте о работе хотя бы на один день:  звезды гороскопа больше склоняют к фантазиям, чем к конкретным делам. Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Поэтому чтобы избежать финансовых потерь, лучше даже не пытайтесь претворять их в жизнь. Вообще будьте особенно осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения. Есть риск принять желаемое за действительное и в результате совершить большую ошибку.

ОВЕН

У Овна есть хороший шанс обогатить и разнообразить свой внутренний мир. Неплохо потратить свободное время на общение с интересными людьми на форумах или в реале, завести новые знакомства. Это тем более полезно, что к чему-то другому, и особенно к активным действиям, день не располагает. Дела будут вызывать у Овна апатию и продвигаться вяло. Так на что еще тратить время, кроме как на разговоры?

ТЕЛЕЦ

Тельца будут то и дело одолевать острые приступы самоедства и самокопания. Мысли то и дело будут возвращаться к неутешительному вердикту: «надо было сделать иначе» и «сам виноват». Постарайтесь не слишком увлекаться подобным самобичеванием. Достаточно просто сделать выводы на будущее, чтобы больше уже не возвращаться к этой теме.

БЛИЗНЕЦЫ

В душе у Близнецов проснется активный теоретик, однако разбудить практика у него не получится. Весь день Близнецы рискуют провести в бесконечных размышлениях на тему, что, как и в каком порядке им следует делать. Мыслей этих будет много, и все они будут на удивление хороши. Жаль только, осуществить хоть что-нибудь из этих задумок  вряд ли получится.

РАК

Рак будет весь день стараться держать себя в руках, не реагируя на досадные недоразумения. Недоразумений же обещает быть много. Окружающие, как назло, будут вести себя нелогично и непоследовательно. Самое забавное, что проявить сдержанность у Рака, скорее всего, получится. Но напряжение в душе останется и буквально через день-другой способно прорваться в какой-нибудь ссоре. Так может, не надо копить напряжение, а сразу расставить все точки над «i»?

Именинники 16 апреля:

 

 • Марина • Никита • Феодосия

ЛЕВ

Попытки взвалить на Льва любые дела, не входящие в круг его прямых обязанностей, ни к чему не приведут. Да и к обязанностям своим Лев будет склонен относиться не слишком ответственно. Зато  у Льва настолько обострятся таланты дипломата, что эта ситуация едва ли ему повредит. День обещает пройти спокойно, а решение любых проблем с чистой совестью можно отложить на потом.

ДЕВА

У Девы может родиться грандиозная идея по поводу переустройства своего дома. Идея эта будет во всех отношениях симпатична, вот только претворять ее в жизнь категорически не рекомендуется.  Дева не склонна переживать по поводу реалистичности своих замыслов, и в творческом порыве вполне может замахнуться на снос несущей стены или как-то еще попрать все строительные нормы и правила.

ВЕСЫ

Все мысли и планы Весов будут отличаться необычайной глубиной и яркостью. И неважно, что эти идеи едва ли когда-нибудь воплотятся в реальность. Ну и что? Помечтать, в конце концов, тоже бывает полезно. Этот день обещает подарить немало счастливых минут тем Весам, которые обладают творческой фантазией. Впрочем, и для остальных день будет весьма неплох.

СКОРПИОН

День обещает пройти у Скорпиона достаточно спокойно, но только спокойствие это будет кажущимся. На самом деле Скорпиону просто захочется на время отмахнуться от проблем, связанных с финансами или отношениями. Иногда такая политика закрывания глаз бывает полезной, вот только не надо забывать, что сами проблемы при этом никуда не исчезают, и решать их все-таки придется. Но не сегодня.

СТРЕЛЕЦ

В душе у Стрельца будет бурлить если не котел, то, как минимум, котелок с противоречиями. С одной стороны, ему захочется быть сдержанным, с другой же – вряд ли это получится. Если Стрелец не хочет, чтобы у котла в его душе сорвало крышку, то ему не стоит пытаться загонять свои эмоции вглубь.  Стрельцу лучше сразу сказать человеку в глаза все, что он о нем думает, чем пытаться замять ситуацию..

КОЗЕРОГ

Звезды гороскопа будут склонять Козерога бездумно плыть по течению, не обращая внимания на разного рода проблемы и недоразумения. Даже от тех дел, которые требуют срочного вмешательства, тоже захочется отстраниться. Так до вечера Козерог и будет находиться в этом счастливом безмятежном состоянии. Вечером же он может с удивлением обнаружить, что проблемы сами собой не решились и никуда не исчезли. Рано или поздно решать их все равно придется.

ВОДОЛЕЙ

Водолею будет сложно удерживать в себе свои эмоции и желания. Прятать голову в песок и пытаться сдерживать свои порывы едва ли получится – чувства то и дело будут настойчиво напоминать о себе, так и норовя вырваться наружу. Самое лучшее, что можно посоветовать Водолею – это найти своим чувствам какой-нибудь безопасный громоотвод. Иначе можно взорваться!

РЫБЫ

В душе у Рыб романтичность самым чудесным образом будет уживаться с практичностью и расчетливостью. В каких бы облаках ни витали Рыбы, где-то в глубине их мозга будет сидеть внимательный бухгалтер с большими канцелярскими счетами. Этот бухгалтер и не позволит замечтавшимся Рыбам наделать больших глупостей.

ampravda


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « В ночь на 16 апреля кукморяне отправятся на Пасхальные богослужения Ответь на вопрос и узнай о себе много нового »

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
Глава Минстроя Татарстана отметил снижение числа несчастных случаев в строительстве
С января по апрель этого года в отрасли зафиксировано пять несчастных случаев.
20:15 15.04.2017
В 2017 году планируется улучшить жилищные условия 159 татарстанских семей
В план, в частности, вошли 49 семей, имеющих пять и более детей, а также 61 молодая семья и еще 49 граждан по ФЦП «Жилище».
20:05 15.04.2017
Патриарх Кирилл освятил 1,5-тонный кулич
В праздник Пасхи кулич смогут попробовать все желающие москвичи и гости столицы.
19:22 15.04.2017
В Татарстане приступили к подкормке озимых и многолетних трав
Подготовка к предстоящим весенне-полевым работам в республике вышла на финишную прямую.
19:12 15.04.2017
Ведущие бизнес-практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах
190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.
13:22 14.04.2017
Глава Рособрнадзора: Для нас важен опыт Татарстана по оценке качества образования
По словам Сергея Кравцова, возможно, опыт республики будет использоваться и в других регионах России.
19:01 15.04.2017
В Татарстане введено в эксплуатацию более трети кв. метров жилья от запланированных
По программе Государственного жилищного фонда РТ из 174 строящихся объектов в высокой степени готовности находится 51 объект.
18:52 15.04.2017
По программе переселения граждан из аварийных домов в РТ заключено более 4 тысяч договоров выкупа
По Казани заключено 149 договоров выкупа на 4 тыс. кв. метров.
18:41 15.04.2017
«Ак Барс» попрощался с болельщиками до следующего сезона
По-семейному теплая и веселая встреча традиционно прошла в «Татнефть-арене».
18:20 15.04.2017
В Казани почтили память Габдуллы Тукая
Татарская интеллигенция возложила цветы на могилу поэта.
17:20 15.04.2017
Оперетты Кальмана прозвучат в джазовом исполнении в Казани
На сцене Татгосфилармонии звезда оперетты Наталья Мельник исполнит арии и песни из классических оперетт.
17:04 15.04.2017
День рождения Габдуллы Тукая тинчуринцы отметят показом двух спектаклей
Драму о поэте представят в Мамадыше и Зеленодольске, а в Казани детям покажут спектакль «Шурале-online».
15:40 15.04.2017
В Казань доставят Благодатный огонь из Иерусалима
Благодатный огонь сошел сегодня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
15:29 15.04.2017
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
После схождения огня патриарх Иерусалимский Феофил передал святыню верующим, которые зажгли от нее связки из 33 свечей – по возрасту Христа.
14:50 15.04.2017
В трех парках Казани прошли субботники
Активное участие в благоустройстве городских площадок принимали депутаты Государственного Совета РТ.
14:32 15.04.2017
Лавров выразил сомнение в адекватности Турчинова
«Устойчивое сомнение в адекватности украинских политиков возникло уже давно», – заявил глава МИД России.
14:07 15.04.2017
Участники автопробега «От океана до океана» проедут через Казань
Фарид Мухаметшин выразил признательность любителям исторической техники за деятельное участие в работе авторетроклуба «ГАЗ-21 “Волга”».
13:30 15.04.2017
О сильном ветре предупредили синоптики Татарстана
Ночью и утром 16 апреля местами по республике и в столице на дорогах возможно образование гололедицы.
13:08 15.04.2017
Фото: при столкновении трех авто у Чистополя пострадал пассажир
ДТП случилось на 114-м километре дороги Казань – Оренбург.
12:54 15.04.2017
Нижнекамцы могут пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию
Все персональные сведения, позволяющие идентифицировать личность, являются конфиденциальной информацией.
12:44 15.04.2017
В Москве эвакуируют Курский вокзал из-за бесхозных сумок
В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС.
12:31 15.04.2017
В Казани подвели итоги всероссийского конкурса рисунков «По следам истории»
Конкурс проводится уже в четвертый раз для детей Республики Татарстан и регионов Российской Федерации от 7 до 17 лет.
12:24 15.04.2017
МЧС: Пожар в памятнике архитектуры на Марджани – не поджог
Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
11:58 15.04.2017
Верующие со всего мира собрались в Иерусалиме в ожидании Благодатного огня
В город прибыла и российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит огонь в Россию.
11:56 15.04.2017
Лавров выразил заинтересованность в обсуждении с Катаром урегулирования сирийского кризиса
По словам главы МИД Катара, Доха рассчитывает сблизить позиции с Москвой по сирийской проблематике.
11:46 15.04.2017
Казанский Ту-144 планируют сделать первым в России интерактивным музеем
Внутри самолета будет создан технический интерактивный музей для детей.
11:33 15.04.2017
Три татарстанца отобрались в состав сборной РФ для поездки на чемпионат мира по плаванию
Теперь студентам предстоит стартовать на чемпионате мира в Будапеште.
11:25 15.04.2017
СМИ: «Циркон» прошел испытания на восьми скоростях звука
Принципиальным отличием ракеты является значительно большая скорость полета как по сравнению с другими российскими ПКР, так и с ПКР других стран.
11:11 15.04.2017
В Соборной мечети Нижнекамска состоялась презентация книги Розы Кашаповой
На презентации книги присутствовали члены литературного объединения «Кама таннары», прихожанки мечети, родственники Розы Кашаповой.
11:02 15.04.2017
В Нижнекамске появился первый мастер спорта по боевому самбо
Звания удостоился сотрудник Управления МВД России по Нижнекамскому району Фаниль Минвалиев.
10:50 15.04.2017
КНДР продемонстрировала свои ракеты на параде в честь Ким Ир Сена
Военный парад на центральной площади Пхеньяна принимал лидер КНДР Ким Чен Ын.
10:37 15.04.2017
Показать еще