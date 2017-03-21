Гороскоп на 16 апреля: в пасхальное воскресенье всем лучше забыть о работе

ОВЕН

У Овна есть хороший шанс обогатить и разнообразить свой внутренний мир. Неплохо потратить свободное время на общение с интересными людьми на форумах или в реале, завести новые знакомства. Это тем более полезно, что к чему-то другому, и особенно к активным действиям, день не располагает. Дела будут вызывать у Овна апатию и продвигаться вяло. Так на что еще тратить время, кроме как на разговоры?

ТЕЛЕЦ

Тельца будут то и дело одолевать острые приступы самоедства и самокопания. Мысли то и дело будут возвращаться к неутешительному вердикту: «надо было сделать иначе» и «сам виноват». Постарайтесь не слишком увлекаться подобным самобичеванием. Достаточно просто сделать выводы на будущее, чтобы больше уже не возвращаться к этой теме.

БЛИЗНЕЦЫ

В душе у Близнецов проснется активный теоретик, однако разбудить практика у него не получится. Весь день Близнецы рискуют провести в бесконечных размышлениях на тему, что, как и в каком порядке им следует делать. Мыслей этих будет много, и все они будут на удивление хороши. Жаль только, осуществить хоть что-нибудь из этих задумок вряд ли получится.

РАК

Рак будет весь день стараться держать себя в руках, не реагируя на досадные недоразумения. Недоразумений же обещает быть много. Окружающие, как назло, будут вести себя нелогично и непоследовательно. Самое забавное, что проявить сдержанность у Рака, скорее всего, получится. Но напряжение в душе останется и буквально через день-другой способно прорваться в какой-нибудь ссоре. Так может, не надо копить напряжение, а сразу расставить все точки над «i»?

Именинники 16 апреля: • Марина • Никита • Феодосия

ЛЕВ

Попытки взвалить на Льва любые дела, не входящие в круг его прямых обязанностей, ни к чему не приведут. Да и к обязанностям своим Лев будет склонен относиться не слишком ответственно. Зато у Льва настолько обострятся таланты дипломата, что эта ситуация едва ли ему повредит. День обещает пройти спокойно, а решение любых проблем с чистой совестью можно отложить на потом.

ДЕВА

У Девы может родиться грандиозная идея по поводу переустройства своего дома. Идея эта будет во всех отношениях симпатична, вот только претворять ее в жизнь категорически не рекомендуется. Дева не склонна переживать по поводу реалистичности своих замыслов, и в творческом порыве вполне может замахнуться на снос несущей стены или как-то еще попрать все строительные нормы и правила.

ВЕСЫ

Все мысли и планы Весов будут отличаться необычайной глубиной и яркостью. И неважно, что эти идеи едва ли когда-нибудь воплотятся в реальность. Ну и что? Помечтать, в конце концов, тоже бывает полезно. Этот день обещает подарить немало счастливых минут тем Весам, которые обладают творческой фантазией. Впрочем, и для остальных день будет весьма неплох.

СКОРПИОН

День обещает пройти у Скорпиона достаточно спокойно, но только спокойствие это будет кажущимся. На самом деле Скорпиону просто захочется на время отмахнуться от проблем, связанных с финансами или отношениями. Иногда такая политика закрывания глаз бывает полезной, вот только не надо забывать, что сами проблемы при этом никуда не исчезают, и решать их все-таки придется. Но не сегодня.

СТРЕЛЕЦ

В душе у Стрельца будет бурлить если не котел, то, как минимум, котелок с противоречиями. С одной стороны, ему захочется быть сдержанным, с другой же – вряд ли это получится. Если Стрелец не хочет, чтобы у котла в его душе сорвало крышку, то ему не стоит пытаться загонять свои эмоции вглубь. Стрельцу лучше сразу сказать человеку в глаза все, что он о нем думает, чем пытаться замять ситуацию..

КОЗЕРОГ

Звезды гороскопа будут склонять Козерога бездумно плыть по течению, не обращая внимания на разного рода проблемы и недоразумения. Даже от тех дел, которые требуют срочного вмешательства, тоже захочется отстраниться. Так до вечера Козерог и будет находиться в этом счастливом безмятежном состоянии. Вечером же он может с удивлением обнаружить, что проблемы сами собой не решились и никуда не исчезли. Рано или поздно решать их все равно придется.

ВОДОЛЕЙ

Водолею будет сложно удерживать в себе свои эмоции и желания. Прятать голову в песок и пытаться сдерживать свои порывы едва ли получится – чувства то и дело будут настойчиво напоминать о себе, так и норовя вырваться наружу. Самое лучшее, что можно посоветовать Водолею – это найти своим чувствам какой-нибудь безопасный громоотвод. Иначе можно взорваться!

РЫБЫ

В душе у Рыб романтичность самым чудесным образом будет уживаться с практичностью и расчетливостью. В каких бы облаках ни витали Рыбы, где-то в глубине их мозга будет сидеть внимательный бухгалтер с большими канцелярскими счетами. Этот бухгалтер и не позволит замечтавшимся Рыбам наделать больших глупостей.

ampravda