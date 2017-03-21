16 апреля в Кукморе, по прогнозам синоптиков, в течение суток ожидается пасмурная погода, небольшой снег; ночью и днем 0..+2°, ветер западный, умеренный.
Прогноз погоды для кукморян на завтра
15 Апрель 2017 | новости Печать
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В Республике
В Татарстане введено в эксплуатацию более трети кв. метров жилья от запланированных
По программе Государственного жилищного фонда РТ из 174 строящихся объектов в высокой степени готовности находится 51 объект.
18:52 15.04.2017
По программе Государственного жилищного фонда РТ из 174 строящихся объектов в высокой степени готовности находится 51 объект.
18:52 15.04.2017
По программе переселения граждан из аварийных домов в РТ заключено более 4 тысяч договоров выкупа
По Казани заключено 149 договоров выкупа на 4 тыс. кв. метров.
18:41 15.04.2017
По Казани заключено 149 договоров выкупа на 4 тыс. кв. метров.
18:41 15.04.2017
«Ак Барс» попрощался с болельщиками до следующего сезона
По-семейному теплая и веселая встреча традиционно прошла в «Татнефть-арене».
18:20 15.04.2017
По-семейному теплая и веселая встреча традиционно прошла в «Татнефть-арене».
18:20 15.04.2017
В Казани почтили память Габдуллы Тукая
Татарская интеллигенция возложила цветы на могилу поэта.
17:20 15.04.2017
Татарская интеллигенция возложила цветы на могилу поэта.
17:20 15.04.2017
Ведущие бизнес-практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах
190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.
13:22 14.04.2017
190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.
13:22 14.04.2017
Оперетты Кальмана прозвучат в джазовом исполнении в Казани
На сцене Татгосфилармонии звезда оперетты Наталья Мельник исполнит арии и песни из классических оперетт.
17:04 15.04.2017
На сцене Татгосфилармонии звезда оперетты Наталья Мельник исполнит арии и песни из классических оперетт.
17:04 15.04.2017
День рождения Габдуллы Тукая тинчуринцы отметят показом двух спектаклей
Драму о поэте представят в Мамадыше и Зеленодольске, а в Казани детям покажут спектакль «Шурале-online».
15:40 15.04.2017
Драму о поэте представят в Мамадыше и Зеленодольске, а в Казани детям покажут спектакль «Шурале-online».
15:40 15.04.2017
В Казань доставят Благодатный огонь из Иерусалима
Благодатный огонь сошел сегодня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
15:29 15.04.2017
Благодатный огонь сошел сегодня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
15:29 15.04.2017
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
После схождения огня патриарх Иерусалимский Феофил передал святыню верующим, которые зажгли от нее связки из 33 свечей – по возрасту Христа.
14:50 15.04.2017
После схождения огня патриарх Иерусалимский Феофил передал святыню верующим, которые зажгли от нее связки из 33 свечей – по возрасту Христа.
14:50 15.04.2017
В трех парках Казани прошли субботники
Активное участие в благоустройстве городских площадок принимали депутаты Государственного Совета РТ.
14:32 15.04.2017
Активное участие в благоустройстве городских площадок принимали депутаты Государственного Совета РТ.
14:32 15.04.2017
Лавров выразил сомнение в адекватности Турчинова
«Устойчивое сомнение в адекватности украинских политиков возникло уже давно», – заявил глава МИД России.
14:07 15.04.2017
«Устойчивое сомнение в адекватности украинских политиков возникло уже давно», – заявил глава МИД России.
14:07 15.04.2017
Участники автопробега «От океана до океана» проедут через Казань
Фарид Мухаметшин выразил признательность любителям исторической техники за деятельное участие в работе авторетроклуба «ГАЗ-21 “Волга”».
13:30 15.04.2017
Фарид Мухаметшин выразил признательность любителям исторической техники за деятельное участие в работе авторетроклуба «ГАЗ-21 “Волга”».
13:30 15.04.2017
О сильном ветре предупредили синоптики Татарстана
Ночью и утром 16 апреля местами по республике и в столице на дорогах возможно образование гололедицы.
13:08 15.04.2017
Ночью и утром 16 апреля местами по республике и в столице на дорогах возможно образование гололедицы.
13:08 15.04.2017
Фото: при столкновении трех авто у Чистополя пострадал пассажир
ДТП случилось на 114-м километре дороги Казань – Оренбург.
12:54 15.04.2017
ДТП случилось на 114-м километре дороги Казань – Оренбург.
12:54 15.04.2017
Нижнекамцы могут пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию
Все персональные сведения, позволяющие идентифицировать личность, являются конфиденциальной информацией.
12:44 15.04.2017
Все персональные сведения, позволяющие идентифицировать личность, являются конфиденциальной информацией.
12:44 15.04.2017
В Москве эвакуируют Курский вокзал из-за бесхозных сумок
В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС.
12:31 15.04.2017
В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС.
12:31 15.04.2017
В Казани подвели итоги всероссийского конкурса рисунков «По следам истории»
Конкурс проводится уже в четвертый раз для детей Республики Татарстан и регионов Российской Федерации от 7 до 17 лет.
12:24 15.04.2017
Конкурс проводится уже в четвертый раз для детей Республики Татарстан и регионов Российской Федерации от 7 до 17 лет.
12:24 15.04.2017
МЧС: Пожар в памятнике архитектуры на Марджани – не поджог
Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
11:58 15.04.2017
Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
11:58 15.04.2017
Верующие со всего мира собрались в Иерусалиме в ожидании Благодатного огня
В город прибыла и российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит огонь в Россию.
11:56 15.04.2017
В город прибыла и российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит огонь в Россию.
11:56 15.04.2017
Лавров выразил заинтересованность в обсуждении с Катаром урегулирования сирийского кризиса
По словам главы МИД Катара, Доха рассчитывает сблизить позиции с Москвой по сирийской проблематике.
11:46 15.04.2017
По словам главы МИД Катара, Доха рассчитывает сблизить позиции с Москвой по сирийской проблематике.
11:46 15.04.2017
Казанский Ту-144 планируют сделать первым в России интерактивным музеем
Внутри самолета будет создан технический интерактивный музей для детей.
11:33 15.04.2017
Внутри самолета будет создан технический интерактивный музей для детей.
11:33 15.04.2017
Три татарстанца отобрались в состав сборной РФ для поездки на чемпионат мира по плаванию
Теперь студентам предстоит стартовать на чемпионате мира в Будапеште.
11:25 15.04.2017
Теперь студентам предстоит стартовать на чемпионате мира в Будапеште.
11:25 15.04.2017
СМИ: «Циркон» прошел испытания на восьми скоростях звука
Принципиальным отличием ракеты является значительно большая скорость полета как по сравнению с другими российскими ПКР, так и с ПКР других стран.
11:11 15.04.2017
Принципиальным отличием ракеты является значительно большая скорость полета как по сравнению с другими российскими ПКР, так и с ПКР других стран.
11:11 15.04.2017
В Соборной мечети Нижнекамска состоялась презентация книги Розы Кашаповой
На презентации книги присутствовали члены литературного объединения «Кама таннары», прихожанки мечети, родственники Розы Кашаповой.
11:02 15.04.2017
На презентации книги присутствовали члены литературного объединения «Кама таннары», прихожанки мечети, родственники Розы Кашаповой.
11:02 15.04.2017
В Нижнекамске появился первый мастер спорта по боевому самбо
Звания удостоился сотрудник Управления МВД России по Нижнекамскому району Фаниль Минвалиев.
10:50 15.04.2017
Звания удостоился сотрудник Управления МВД России по Нижнекамскому району Фаниль Минвалиев.
10:50 15.04.2017
КНДР продемонстрировала свои ракеты на параде в честь Ким Ир Сена
Военный парад на центральной площади Пхеньяна принимал лидер КНДР Ким Чен Ын.
10:37 15.04.2017
Военный парад на центральной площади Пхеньяна принимал лидер КНДР Ким Чен Ын.
10:37 15.04.2017
На НПЗ «ТАНЕКО» начался капитальный ремонт
Капремонт продлится до 21 мая и призван обеспечить длительную и надежную работу оборудования.
10:23 15.04.2017
Капремонт продлится до 21 мая и призван обеспечить длительную и надежную работу оборудования.
10:23 15.04.2017
В 2016 году в Елабуге от ВИЧ-инфекции скончались 10 человек
Всего на учете состоят 164 человека.
10:10 15.04.2017
Всего на учете состоят 164 человека.
10:10 15.04.2017
В 2017 году капремонт ждет 26 объектов ветеринарной службы в 25 районах Татарстана
В 7 районах программа капремонта уже выполнена, по остальным ожидается ее завершение в середине лета.
09:55 15.04.2017
В 7 районах программа капремонта уже выполнена, по остальным ожидается ее завершение в середине лета.
09:55 15.04.2017
Самолет Ту-144 «переехал» к зданию КНИТУ-КАИ на Четаева
Воздушное судно перевезли из Авиастроительного в Ново-Савиновский район Казани за шесть часов.
09:46 15.04.2017
Воздушное судно перевезли из Авиастроительного в Ново-Савиновский район Казани за шесть часов.
09:46 15.04.2017
Айгуль Горнышева: «Мы открыли для московского зрителя нового Ван Гога»
Спектакль казанского ТЮЗа на «Золотой маске» прошел при аншлаге.
09:40 15.04.2017
Спектакль казанского ТЮЗа на «Золотой маске» прошел при аншлаге.
09:40 15.04.2017