Прогноз погоды для кукморян на завтра

В Республике

В Татарстане введено в эксплуатацию более трети кв. метров жилья от запланированных

По программе Государственного жилищного фонда РТ из 174 строящихся объектов в высокой степени готовности находится 51 объект.

18:52 15.04.2017 По программе Государственного жилищного фонда РТ из 174 строящихся объектов в высокой степени готовности находится 51 объект.

По программе переселения граждан из аварийных домов в РТ заключено более 4 тысяч договоров выкупа

По Казани заключено 149 договоров выкупа на 4 тыс. кв. метров.

18:41 15.04.2017 По Казани заключено 149 договоров выкупа на 4 тыс. кв. метров.

«Ак Барс» попрощался с болельщиками до следующего сезона

По-семейному теплая и веселая встреча традиционно прошла в «Татнефть-арене».

18:20 15.04.2017 По-семейному теплая и веселая встреча традиционно прошла в «Татнефть-арене».

В Казани почтили память Габдуллы Тукая

Татарская интеллигенция возложила цветы на могилу поэта.

17:20 15.04.2017 Татарская интеллигенция возложила цветы на могилу поэта.

Ведущие бизнес-практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах

190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.

13:22 14.04.2017 190 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных и российских профессионалов.

Оперетты Кальмана прозвучат в джазовом исполнении в Казани

На сцене Татгосфилармонии звезда оперетты Наталья Мельник исполнит арии и песни из классических оперетт.

17:04 15.04.2017 На сцене Татгосфилармонии звезда оперетты Наталья Мельник исполнит арии и песни из классических оперетт.

День рождения Габдуллы Тукая тинчуринцы отметят показом двух спектаклей

Драму о поэте представят в Мамадыше и Зеленодольске, а в Казани детям покажут спектакль «Шурале-online».

15:40 15.04.2017 Драму о поэте представят в Мамадыше и Зеленодольске, а в Казани детям покажут спектакль «Шурале-online».

В Казань доставят Благодатный огонь из Иерусалима

Благодатный огонь сошел сегодня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

15:29 15.04.2017 Благодатный огонь сошел сегодня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

После схождения огня патриарх Иерусалимский Феофил передал святыню верующим, которые зажгли от нее связки из 33 свечей – по возрасту Христа.

14:50 15.04.2017 После схождения огня патриарх Иерусалимский Феофил передал святыню верующим, которые зажгли от нее связки из 33 свечей – по возрасту Христа.

В трех парках Казани прошли субботники

Активное участие в благоустройстве городских площадок принимали депутаты Государственного Совета РТ.

14:32 15.04.2017 Активное участие в благоустройстве городских площадок принимали депутаты Государственного Совета РТ.

Лавров выразил сомнение в адекватности Турчинова

«Устойчивое сомнение в адекватности украинских политиков возникло уже давно», – заявил глава МИД России.

14:07 15.04.2017 «Устойчивое сомнение в адекватности украинских политиков возникло уже давно», – заявил глава МИД России.

Участники автопробега «От океана до океана» проедут через Казань

Фарид Мухаметшин выразил признательность любителям исторической техники за деятельное участие в работе авторетроклуба «ГАЗ-21 “Волга”».

13:30 15.04.2017 Фарид Мухаметшин выразил признательность любителям исторической техники за деятельное участие в работе авторетроклуба «ГАЗ-21 “Волга”».

О сильном ветре предупредили синоптики Татарстана

Ночью и утром 16 апреля местами по республике и в столице на дорогах возможно образование гололедицы.

13:08 15.04.2017 Ночью и утром 16 апреля местами по республике и в столице на дорогах возможно образование гололедицы.

Фото: при столкновении трех авто у Чистополя пострадал пассажир

ДТП случилось на 114-м километре дороги Казань – Оренбург.

12:54 15.04.2017 ДТП случилось на 114-м километре дороги Казань – Оренбург.

Нижнекамцы могут пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию

Все персональные сведения, позволяющие идентифицировать личность, являются конфиденциальной информацией.

12:44 15.04.2017 Все персональные сведения, позволяющие идентифицировать личность, являются конфиденциальной информацией.

В Москве эвакуируют Курский вокзал из-за бесхозных сумок

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС.

12:31 15.04.2017 В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС.

В Казани подвели итоги всероссийского конкурса рисунков «По следам истории»

Конкурс проводится уже в четвертый раз для детей Республики Татарстан и регионов Российской Федерации от 7 до 17 лет.

12:24 15.04.2017 Конкурс проводится уже в четвертый раз для детей Республики Татарстан и регионов Российской Федерации от 7 до 17 лет.

МЧС: Пожар в памятнике архитектуры на Марджани – не поджог

Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

11:58 15.04.2017 Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Верующие со всего мира собрались в Иерусалиме в ожидании Благодатного огня

В город прибыла и российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит огонь в Россию.

11:56 15.04.2017 В город прибыла и российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит огонь в Россию.

Лавров выразил заинтересованность в обсуждении с Катаром урегулирования сирийского кризиса

По словам главы МИД Катара, Доха рассчитывает сблизить позиции с Москвой по сирийской проблематике.

11:46 15.04.2017 По словам главы МИД Катара, Доха рассчитывает сблизить позиции с Москвой по сирийской проблематике.

Казанский Ту-144 планируют сделать первым в России интерактивным музеем

Внутри самолета будет создан технический интерактивный музей для детей.

11:33 15.04.2017 Внутри самолета будет создан технический интерактивный музей для детей.

Три татарстанца отобрались в состав сборной РФ для поездки на чемпионат мира по плаванию

Теперь студентам предстоит стартовать на чемпионате мира в Будапеште.

11:25 15.04.2017 Теперь студентам предстоит стартовать на чемпионате мира в Будапеште.

СМИ: «Циркон» прошел испытания на восьми скоростях звука

Принципиальным отличием ракеты является значительно большая скорость полета как по сравнению с другими российскими ПКР, так и с ПКР других стран.

11:11 15.04.2017 Принципиальным отличием ракеты является значительно большая скорость полета как по сравнению с другими российскими ПКР, так и с ПКР других стран.

В Соборной мечети Нижнекамска состоялась презентация книги Розы Кашаповой

На презентации книги присутствовали члены литературного объединения «Кама таннары», прихожанки мечети, родственники Розы Кашаповой.

11:02 15.04.2017 На презентации книги присутствовали члены литературного объединения «Кама таннары», прихожанки мечети, родственники Розы Кашаповой.

В Нижнекамске появился первый мастер спорта по боевому самбо

Звания удостоился сотрудник Управления МВД России по Нижнекамскому району Фаниль Минвалиев.

10:50 15.04.2017 Звания удостоился сотрудник Управления МВД России по Нижнекамскому району Фаниль Минвалиев.

КНДР продемонстрировала свои ракеты на параде в честь Ким Ир Сена

Военный парад на центральной площади Пхеньяна принимал лидер КНДР Ким Чен Ын.

10:37 15.04.2017 Военный парад на центральной площади Пхеньяна принимал лидер КНДР Ким Чен Ын.

На НПЗ «ТАНЕКО» начался капитальный ремонт

Капремонт продлится до 21 мая и призван обеспечить длительную и надежную работу оборудования.

10:23 15.04.2017 Капремонт продлится до 21 мая и призван обеспечить длительную и надежную работу оборудования.

В 2016 году в Елабуге от ВИЧ-инфекции скончались 10 человек

Всего на учете состоят 164 человека.

10:10 15.04.2017 Всего на учете состоят 164 человека.

В 2017 году капремонт ждет 26 объектов ветеринарной службы в 25 районах Татарстана

В 7 районах программа капремонта уже выполнена, по остальным ожидается ее завершение в середине лета.

09:55 15.04.2017 В 7 районах программа капремонта уже выполнена, по остальным ожидается ее завершение в середине лета.

Самолет Ту-144 «переехал» к зданию КНИТУ-КАИ на Четаева

Воздушное судно перевезли из Авиастроительного в Ново-Савиновский район Казани за шесть часов.

09:46 15.04.2017 Воздушное судно перевезли из Авиастроительного в Ново-Савиновский район Казани за шесть часов.