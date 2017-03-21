Как не нужно заваривать чай

15 Апрель 2017 | Копилка советов

Британские исследователи рассказали, как заваривать чай, чтобы он приносил максимальную пользу.

Оказывается, привычный способ не совеем правильный, отмечают ученые. Кода чай заливается кипятком, то из пакета в чашку попадает 80% кофеина, полифенолы и теанин.

Полезные свойства не раскрываются так должным образом. Намного эффективнее заваривать его в микроволновой печи. Так, необходимо привычную процедуру дополнить 30-секундной выдержкой в микроволновке. После этого стоит дать постоять кружке около 1 минуты. После этого, отмечают исследователи, чай полностью завариться в кружке и насытит ее полезными веществами в полной мере, пишет источник.