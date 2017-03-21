Как не нужно заваривать чай

15 Апрель 2017 | Копилка советов Печать

Как не нужно заваривать чай

Британские исследователи рассказали, как заваривать чай, чтобы он приносил максимальную пользу.

 

Оказывается, привычный способ не совеем правильный, отмечают ученые. Кода чай заливается кипятком, то из пакета в чашку попадает 80% кофеина, полифенолы и теанин.

Полезные свойства не раскрываются так должным образом. Намного эффективнее заваривать его в микроволновой печи. Так, необходимо привычную процедуру дополнить 30-секундной выдержкой в микроволновке. После этого стоит дать постоять кружке около 1 минуты. После этого, отмечают исследователи,  чай полностью завариться в кружке и насытит ее полезными веществами в полной мере, пишет источник.


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