В Госдуме приняли закон об оформлении электронных больничных

15 Апрель 2017 | новости

С 1 июля этого года в российских медучреждениях больничные можно будет оформлять и в электронном виде. Соответствующий законопроект сегодня приняла Госдума в третьем, окончательном чтении, сообщает «Интерфакс».

Законом предусматривается возможность использования листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью уполномоченных лиц. Отмечается, что электронный больничный будет иметь равную юридическую силу с традиционным листком нетрудоспособности.

Порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа будет установлен Минздравом России.

В тексте закона отмечается, что введение электронных больничных позволит организациям снизить трудоемкость обработки документов и сократит число обращений застрахованных лиц, а гражданам позволит получать информацию о выплатах на портале госуслуг.