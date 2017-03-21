О сильном ветре предупредили синоптики Татарстана

15 Апрель 2017 | новости

Ночью и утром 16 апреля местами по республике и в столице на дорогах возможно образование гололедицы.

(Казань, 15 апреля, «Татар-информ»). Предупреждение об интенсивности метеорологических явлений распространили сегодня синоптики Татарстана. Они будут действовать с 18.00 15 апреля до 18.00 16 апреля.

Как сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, 16 апреля местами по Татарстану и в Казани ожидается сильный юго-западный, западный ветер. Ночью его порывы будут достигать 16 м/с, днем – до 20 м/с.

По информации Гидрометцентра РТ, ночью и утром 16 апреля местами по республике и в столице на дорогах возможно образование гололедицы.