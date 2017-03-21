Кукморянин Аразбай Саркулов знает пять языков

16 Апрель 2017 | Общество

Кукморский край – общий дом для представителей разных национальностей. Здесь издавна татары, русские, удмурты, марийцы живут в мире и согласии, поддерживают друг друга. Отрадно то, что не возникают никакие недопонимания меж собой. Мы радуемся и гордимся этим. Гостеприимность и радушность наших земляков ощущают и представители других национальностей, прибывшие со стороны. «Кукмор я люблю, он стал для меня близок как родной край», - говорит уроженец Туркменистана Аразбай Саркулов.

Думаю, общительный, разговаривающий на чисто татарском языке, мужчина знаком многим: он работает водителем в спортивной школе «Зилант». А в этом году на прошедшем слете передовиков был награжден как мастер своего дела.

Его супруга Гульнур – уроженка Кукмора, проработав в жилищно-коммунальном хозяйстве, вышла на заслуженный отдых. Беседу начали с истории знакомства этой пары.

- Когда соседский парень служил в Казани, то пригласил меня к себе в гости. В то время я и повстречал Гульнур. В 1981 году мы поженились, и я увез ее с собой, - говорит Аразбай. – Основались в одном из поселков Каракалпакской Республики, расположенной на северо-западе Узбекистана, и прожили там 18 лет. Я работал на разной технике: экскаваторе, кране, тракторе. На свет появились трое детей: две дочки и сын. Гульнур научилась готовить наши национальные блюда, освоила и язык. И даже приехав сюда, по привычке разговаривала по-туркменски. Вот и теща прерывала ее: «О чем ты говоришь, туркменка? Я ничего не понимаю».

- Так почему же решили вернуться сюда? – интересуюсь я.

- Из-за жары супруга начала часто болеть, поэтому решили поменять место жительства.

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