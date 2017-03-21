Глава Кукморского района Сергей Димитриев поздравил православных жителей со светлым праздником - Пасхой

16 Апрель 2017 | Тема дня

- В это воскресенье православные жители Кукморского района отмечают главный христианский праздник – Пасху или Воскресение Христово. Пасхальные торжества наполняют сердца миллионов людей любовью и радостью, вдохновляют на добрые дела, служат утверждению в обществе таких непреходящих ценностей и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание. В нашем районе представители разных народов, православные и мусульмане, испокон веков жили в мире и согласии. Добрососедские отношения, уважительное отношение к чужой культуре, готовность помочь оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации – эти качества всегда были отличительными качествами кукморян. Пусть и впредь ничто не омрачаем мирного неба над нашими головами, пусть в сердцах людей не будет места раздору. Поздравляю всех с Пасхой и желаю мира, процветания и благополучия каждому дому, - говорится в поздравлении.