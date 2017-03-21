18 апреля Управление Росреестра по Республике Татарстан проведет «Единый день горячей линии»

15 Апрель 2017 | новости

18 апреля с 8 до 12 часов Управление Росреестра по Республике Татарстан проведет «Единый день горячей линии».

В рамках проводимых мероприятий по снижению количества решений по приостановлениям (отказам) при предоставлении государственных услуг по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав на недвижимое имущество в соответствии с Дорожной картой по достижению значений Целевой модели «Регистрация прав собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» горячая линия будет посвящена вопросу: перечень необходимых документов для регистрации недвижимости, поскольку информированность заявителей влияет на качество подаваемых документов и количество приостановок и отказов по причине неполного пакета документов.

На вопросы жителей Казани по телефону (843)255-25-71 ответит и.о. заместителя начальник отдела государственной регистрации сделок и перехода прав физических лиц Управления Росреестра по Республике Татарстан Нияз Галиакбаров.

Телефоны для жителей иных городов и районов Республики Татарстан размещены на официальном сайте Управления – rosreestr.tatarstan.ru в разделе Обращения граждан – Горячие линии.

Телефоны горячих линий Межмуниципального отдела по Балтасинскому и Кукморскому районам (84364)2-64-01, 1173

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