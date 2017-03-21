ГИБДД: В Татарстане ожидается ухудшение дорожно-метеорологических условий

15 Апрель 2017 | ГИБДД сообщает

Автоинспекторы напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДДД и призывают быть крайне внимательными и осторожными.

По данным метеорологов, на территории республики ожидается ухудшение погодных условий. 15 и 16 апреля прогнозируется осадки в виде дождя, ночью понижение температуры до -3°C. В связи с перепадом температур на дорогах возможно образование гололедицы, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

Во избежание возникновения дорожно-транспортных происшествий при ухудшении погодных условий Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам сменившим зимние шины на летние быть предельно внимательными, увеличить дистанцию и боковой интервал.

Водителям большегрузных транспортных средств, выбирая скорость движения, следует помнить о том, что увеличение массы автомобиля ведет к увеличению тормозного пути. При ухудшении сцепных свойств дорожного покрытия тормозной путь увеличивается в разы.

Управление ГИБДД МВД по Республике Татарстан напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения и призывает быть крайне внимательными и осторожными. Водители должны выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях. Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.

Татар-информ