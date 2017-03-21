О деятельности административной комиссии Кукморского района в первом квартале

15 Апрель 2017 | новости

В 2017 году за 1 квартал текущего года на рассмотрение административной комиссии района поступило 18 протоколов об административных правонарушениях, рассмотрено на заседании комиссии 18 дел об административных правонарушениях. Были проведены выездные проверки в поселения района. В ходе проверок были выявлены правонарушения по статье 3.6. Кодекса РТ об административных правонарушениях «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами».

Также были выявлены повторные правонарушения в течение года, они влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Порадовало то, что некоторые жители нашего района после получения постановления о назначении административного наказания производят оплату штрафа в этот же день. Напоминаем, что на уплату административного штрафа законодательство Российской Федерации отводит 60 дней. Однако в течение десяти дней после оглашения приговора его можно обжаловать. Если этого не сделать, то он вступит в силу. Таким образом, у гражданина есть 70 календарных дней для уплаты денежного взыскания. Если он просрочит срок уплаты, то судебные приставы не будут преследовать его в течение первого месяца. Однако потом они начнут предпринимать меры против неплательщика.

По результатам рассмотрения дел вынесено 12 постановлений о назначении административного наказания в виде административного штрафа, наложено штрафов на сумму 26500 рублей; 6 постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

Хотелось бы пожелать всем жителям нашего района осознанно подойти к вопросу о создании благоприятных условий жизни населения на территории района!