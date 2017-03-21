Ряд телеканалов временно прекратит вещание в Кукморе

15 Апрель 2017 | новости Печать

Ряд телеканалов временно прекратит вещание в Кукморе

Министерство информатизации и связи Республики Татарстан информирует жителей республики о том, что планируется проведение регламентно-профилактических работ на спутнике космической связи.

В связи с проводимыми работами на сетях аналогового и цифрового вещания будет прекращена трансляция федеральных и республиканских программ телевидения:

  • 17 апреля с 2.00 до 5.00 программ: «Первый канал», «Россия 1 + ГТРК «Татарстан», «Петербург 5 канал», «НТВ», пакета программ 1-го и 2-го мультиплекса; с 2.00 до 7.00 программы «Россия Культура».

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    19 апреля  с 2.00 до 10.00 программ: "Матч ТВ", «Карусель», «Россия Культура, «НТВ»; с 2.00 до 12.00 программы «ТВ-Центр»; с 2.00 до 14.00 программы «Звезда».

Министерство информатизации и связи Республики Татарстан просит жителей республики отнестись с пониманием к проводимым работам.

 

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере связи, информационных технологий и

массовых коммуникаций

по Республике Татарстан (Татарстан)


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