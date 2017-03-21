В Татарстане расследуют сомнительные операции на портале госуслуг

15 Апрель 2017 | новости

В связи с появившимися в СМИ сообщениями о попытке взлома Портала государственных и муниципальных услуг РТ и похищении денежных средств со счета ПАО "АК БАРС" Банк Министерство информатизации и связи РТ сообщает следующее.

В апреле 2017 года техническим оператором Портала госуслуг РТ и ПАО «АК БАРС» Банк был выявлен ряд сомнительных платежных операций, при этом ущерб клиентам банка и пользователям Портала госуслуг нанесен не был. Платежи на Портале госуслуг РТ проводятся в защищенном контуре согласно требованиям платежных систем. Собраны все необходимые подтверждающие материалы и переданы в правоохранительные органы, ведется расследование.

Министерство информатизации и связи РТ